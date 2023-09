Taye Diggs joue dans « LOVE & MURDER: ATLANTA PLAYBOY »

Taye Diggs retrouve son rythme dans le rôle de rêve de Lance Herndon, un hot boy exec sudiste dans la vraie vie, dans le nouveau PARIER+ film AMOUR ET MEURTRE : ATLANTA PLAYBOY.

Taye Diggs s’attaque à l’histoire vraie du millionnaire technologique malheureux Lance Herndon dans Love & Murder: Atlanta Playboy

Nous sommes ravis de partager la bande-annonce de AMOUR ET MEURTRE : ATLANTA PLAYBOY. Taye Diggs incarne Lance Herndon, l’homme d’affaires multimillionnaire d’Atlanta qui était l’une des figures les plus renommées et les plus clés de la scène d’Atlanta des années 1990, mieux connue comme l’âge d’or de l’élite noire d’Atlanta.

Connu pour avoir révolutionné le système 911 d’Atlanta et pour avoir reçu des éloges en tant qu’entrepreneur prometteur de la part du président de l’époque, Bill Clinton, Herndon était également connu comme un homme à femmes fluide. Aujourd’hui, Diggs offre une performance incroyable en tant que magnat de la technologie dans un récit de l’histoire choquante et sensationnelle qui a pris d’assaut Atlanta et la nation lorsque son meurtre brutal a été découvert. Le film en deux parties reconstitue la vie de Lance racontée par les différents acteurs.

Découvrez la bande-annonce ci-dessous:

Cela ressemble vraiment à une histoire juteuse. Selon vous, qui est responsable du meurtre ?

AMOUR ET MEURTRE : ATLANTA PLAYBOY est basé sur le livre « Redbone : Money, Malice and Murder in Atlanta » de Ron Stodghill. Diggs joue aux côtés de Keesha Sharp, Ciera Payton, Apryl Jones, Ernestine Johnson, Nicole Lyn, Robert Brown, Tye White, Anton Peeples, Yung Joc, Karlie Redd et Yandy Smith.

Première partie de LOVE & MURDER: ATLANTA PLAYBOY premières le jeudi 21/09