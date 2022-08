Taye Diggs avoue son amour pour Apryl Jones

L’acteur Taye Diggs et la star de télé-réalité Apryl Jones sont stables depuis un certain temps maintenant et l’acteur veut que le monde sache qu’ils sont amoureux.

Dans une récente publication sur Instagram, Taye a annoncé qu’il appréciait vraiment sa nouvelle petite amie (voyez ce que nous avons fait là-bas?).

Des rumeurs ont commencé à circuler à propos des deux en tant que couple lorsqu’ils ont été aperçus ensemble à la fête de Noël de Jennifer Klein. Au fil du temps, le duo a commencé à partager des vidéos amusantes de danses et de chansons qu’ils ont créées ensemble. Finalement, les Innanets ont commencé à se réchauffer avec le duo et maintenant de nombreux commentateurs disent qu’ils maintiennent leur relation.

Interrogé par Renard 5 NY s’il était engagé dans une relation avec la star de la télé-réalité, il évitait la question : « Nous sommes cool. Nous nous amusons. On s’amuse beaucoup ».

“Ce sont des moments fous, alors nous essayons simplement de nous amuser autant que possible et de chercher des occasions de rire de nous-mêmes”, a-t-il partagé, faisant apparemment référence aux vidéos comiques TikTok qu’ils créent. Lorsque l’intervieweur a doublé la question sur son engagement envers Apryl, il a répondu; « Je suis sûr qu’ils le sont, je suis sûr qu’ils se posent la question. Je voudrais aussi.”

Cela a laissé de nombreuses personnes curieuses de savoir si Taye était sérieux ou non au sujet de sa relation avec la star de Love and Hip Hop Hollywood.

Taye Diggs déclare son amour pour Apryl Jones

L’homme de 51 ans n’a jamais parlé de ses sentiments pour Mme Jones, les internautes ont donc été ravis de le voir s’épancher sur la femme qu’il aimait cette semaine.

“Il y a euh, vous savez, en tant qu’adulte, il y a des moments dans la vie où vous ne pouvez pas croire ce dont vous êtes béni”, le Tout américain acteur partagé sur Instagram. “Je me sens vraiment chanceux d’avoir la carrière que j’ai, de partir de rien et d’arriver là où je suis. Et puis, le fait que cette femme soit amoureuse de moi… »

Il dirige ensuite la caméra vers Apryl et son derrière.

“Comme, je ne [understand], je ne peux pas, c’est comme ça que je sais, te louer Seigneur Jésus ou Bouddha ou Univers, parce que d’une manière ou d’une autre, elle est à côté de moi », a révélé l’acteur. « Elle est avec moi. Oh mon dieu.”

Taye a terminé avec;

“Donc, pour tous ceux qui ne pensent pas qu’il y a un Dieu ou qu’il n’y a pas d’être supérieur ou qu’il n’y a pas de force supérieure, vous tous, je sais qu’il y en a parce que quelqu’un me surveille, mon garçon!” Il gloussa odieusement alors que les rires d’Apryl le rejoignaient.

On dit qu’un couple qui rit ensemble reste ensemble. Eh bien… en fait, nous n’avons jamais entendu cela, mais je crois qu’une abondance de rires ne fait qu’améliorer les relations et Apryl et Taye ont réalisé plusieurs vidéos TikTok ensemble, recueillant des centaines de milliers de likes.

Selon As du showbizl’humour d’Apryl est ce qui a d’abord attiré Taye.

“J’ai littéralement vu l’un de ses Instagram ou TikToks, et je viens d’envoyer un texto, ou peu importe comment ça s’appelle, et j’ai dit qu’elle était hilarante”, a-t-il partagé. Il a ajouté: “Elle m’a aidé à obtenir un million de followers. J’adore ce genre de choses qui viennent en quelque sorte de manière organique.

Il semble qu’Apryl aurait pu aider Taye à retrouver “son rythme”.

Elle a récemment commenté avec une parole de Michael Jackson sur l’un de ses messages; « La façon dont tu me fais me sentir… Ça m’excite vraiment… Tu me fais tomber des pieds maintenant bébé !!! Wooo hoooo.

Félicitations à l’heureux couple.