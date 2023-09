« Taxi » fête ses 45 ans.

L’émission a suivi la vie d’un groupe de chauffeurs de taxi de la Sunshine Cab Company, qui y travaillent tous tout en poursuivant leurs véritables passions. La série a été diffusée pendant cinq saisons entre 1978 et 1983 et a contribué à lancer la carrière de plusieurs de ses stars.

En mai, certains membres du casting se sont réunis, Christopher Lloyd partageant l’occasion avec ses fans sur les réseaux sociaux, sous-titré son message : « Qu’est-ce qui se passe ici ? #taxi. »

Voici ce que le casting a fait depuis la fin de la série.

Marilu Henner

Marilu Henner a remporté cinq nominations aux Golden Globes pour son interprétation d’Elaine Nardo dans « Taxi ». Elle apparaîtra ensuite dans les films « L’homme qui aimait les femmes » et « Cannonball Run II » et dans quatre saisons de « Evening Shade ».

Par la suite, elle a animé son propre talk-show, « Marilu », pendant près de 150 épisodes. En 2015, Henner a joué Aida dans le film original de Hallmark Channel « Aurora Teagarden Mystery : A Bone to Pick », reprenant son rôle dans ses huit suites.

Plus récemment, elle a joué dans la série « Aurora Teagarden Mysteries » et dans les films Hallmark, « Love on a Limb », « Love, Light, Hanukkah ! », « A Kiss Before Christmas » et « A Kismet Christmas ». Henner est revenu à Broadway dans les pièces « Social Security », « Chicago », « The Tale of The Allergist’s Wife » et « Gettin’ the Band Back Together ».

Henner a été mariée à Frederic Forrest de 1980 à 1982. Elle a ensuite été mariée à Robert Lieberman de 1990 à 2001, avec qui elle partage ses fils Nicholas et Joseph Lieberman. En 2006, elle épouse Michael Brown.

Tony Danza

Après avoir été découvert dans une salle de boxe, Tony Danza a été choisi pour incarner le chauffeur de taxi et boxeur à temps partiel Tony Banta dans « Taxi », un rôle qui lui a valu une nomination aux Golden Globes.

À la fin de « Taxi », Danza a joué dans « Who’s the Boss ? pendant huit saisons sur neuf ans et a remporté trois nominations aux Golden Globes. Il a ensuite joué dans les films « Baby Talk », « Angels in the Outfield », « Hudson Street » et « A Brooklyn State of Mind ». Plus tard, il est apparu dans quatre épisodes de « The Practice », ce qui lui a valu une nomination aux Emmy Awards.

L’acteur est ensuite apparu à Broadway, dans « A View From the Bridge », « The Iceman Cometh », « The Producers », « Honeymoon in Vegas » et « Celebrity Autobiography ». Danza a ensuite joué dans la série télévisée « Family Law » pendant trois saisons et a animé son propre talk-show, « The Tony Danza Show », pendant deux ans. Plus récemment, il est apparu dans des épisodes de « Blue Bloods », « Power Book III: Raising Kanan » et « And Just Like That… ».

Danza a été marié à Rhonda Teoman de 1970 à 1974 et ils partagent deux enfants, Gina et Marc Danza. Il a ensuite été marié à Tracy Robinson de 1986 à 2013, partageant avec elle ses filles Katherine et Emily Danza.

Judd Hirsch

Judd Hirsch a remporté deux Emmy Awards sur cinq nominations et a reçu deux nominations aux Golden Globes pour son rôle d’Alex Rieger dans « Taxi ». Pendant l’émission, Hirsch a joué dans le film « Ordinary People », un rôle qui lui a valu une nomination aux Oscars du meilleur acteur dans un second rôle.

De 1988 à 1992, Hirsch a joué dans « Dear John », remportant un Golden Globe sur deux nominations. Il a ensuite joué dans le film « Independence Day » et dans les pièces de Broadway « Talley’s Folly », « A Thousand Clowns », « Art », « I’m Not a Rappaport » et « Conversations With My Father », les deux dernières remportant il remporte le Tony Award.

Il est ensuite apparu dans « A Beautiful Mind », « Zeyda and the Hitman », « Brother’s Shadow », « Numb3rs », « Small Miracles » et « Independence Day: Resurgence ». Plus récemment, Hirsch a joué dans « Uncut Gems », « iMordecai » et « The Fablemans », pour lesquels il a été nominé pour un Oscar.

Hirsch a épousé Elisa Sadaune pour la première fois en 1963 et les deux ont eu un fils ensemble, Alex, avant de divorcer en 1967. Il a ensuite été marié à Bonni Chalkin de 1992 à 2005. Ils partagent les enfants Montana et Londres.

Danny DeVito

Le rôle marquant de Danny DeVito dans Louis De Palma dans « Taxi » lui a valu une victoire aux Emmy et aux Golden Globes ainsi que trois nominations supplémentaires pour chaque prix. Il a ensuite joué dans les films « Terms of Endearment », « Romancing the Stone », « Ruthless People » et « Throw Momma From the Train », les deux derniers lui valant ses cinquième et sixième nominations aux Golden Globes.

L’acteur a ensuite joué dans « Twins », « La Guerre des Roses » et « Batman Returns ». En 1991, DeVito fonde la société de production Jersey Films, produisant plus tard « Pulp Fiction », « Erin Brockovich », « Gattaca », « Reno 911 ! » et « Matilda », dans lequel il a également joué et réalisé.

Il a également interprété des personnages dans « Space Jam », « Hercules », « The Lorax » et « Smallfoot ». Depuis 2006, DeVito a joué le rôle de Frank Reynolds dans « It’s Always Sunny in Philadelphia ». Il est également apparu dans « The Kominsky Method » et dans les films « Dumbo » et « Jumanji : The Next Level », puis a fait ses débuts à Broadway dans « The Price », ce qui lui a valu un Tony Award.

DeVito a épousé l’actrice Rhea Perlman en janvier 1982. Ils ont trois enfants ensemble : Lucy, Grace et Jacob. En mars 2017, ils ont annoncé leur séparation, mais ont déclaré qu’ils n’avaient pas l’intention de divorcer.

Jeff Conaway

Jeff Conaway a joué le rôle de Bobby Wheeler dans quatre saisons de « Taxi », remportant deux nominations aux Golden Globes au cours de cette période. Il a ensuite joué dans les films « The Patriot », « Elvira : Mistress of Darkness » et « Eye of the Storm », ainsi que dans le feuilleton « The Bold and the Beautiful ».

Plus tard, Conaway a joué dans la série télévisée « Babylon 5 » et dans les films « Do You Wanna Know a Secret », « The Pool 2 », « Living the Dream » et « Wrestling ». Son dernier rôle était dans le film « Dark Games » de 2011.

Conaway a été ouvert sur ses luttes contre la toxicomanie, révélant dans « Celebrity Rehab with Drew Pinsky » qu’il était accro à la cocaïne, à l’alcool et aux médicaments sur ordonnance en raison d’une blessure subie sur le tournage de « Grease ».

Il a été marié pendant moins d’un an à une inconnue en 1971. Il a ensuite été marié à Rona Newton-John de 1980 à 1985, puis à Kerri Young de 1990 à 2000.

En mai 2011, Conaway a été retrouvé inconscient et transporté vers un hôpital local, où il a été placé dans un coma médicalement provoqué. Il est décédé à l’âge de 60 ans.

Christophe Lloyd

Christopher Lloyd a joué le révérend Jim Ignatowski dans « Taxi », un rôle qui lui a valu deux victoires aux Emmy Awards. Il a ensuite joué dans les films « Star Trek III : L’Église pour Spock », « Clue » et « Who Framed Roger Rabbit ».

Il a joué le Dr Emmett Brown dans « Retour vers le futur » et ses deux suites dans les années 1980. Lloyd a également interprété l’oncle Fester Addams dans « La Famille Addams » et sa suite « Les valeurs de la famille Addams », et est apparu dans un épisode de « Avonlea », remportant sa troisième et dernière victoire aux Emmy. Plus récemment, il est apparu dans « A Million Little Things » et « The Mandalorian », et a exprimé Hacker dans « Cyberchase » depuis 2003.

Lloyd a été marié à Catharine Boyd de 1959 à 1971, puis à l’actrice Kay Tornborg de 1974 à 1987. Il a ensuite épousé Carol Ann Vanek de 1988 à 1991, puis Jane Wood de 1992 à 2005. Il est maintenant avec Lisa Loiacono, qu’il a épousée en 2016.

Andy Kaufman

Andy Kaufman a d’abord attiré l’attention lorsqu’il a fait des apparitions dans la première saison de « Saturday Night Live », en utilisant plus tard l’un des personnages qu’il a incarné dans la série comme base pour Latka Gravas, le rôle qu’il a joué dans « Taxi ».

Pendant son passage dans la sitcom, il a continué à faire d’autres apparitions à la télévision dans des sketches comiques, et il a eu ses propres émissions spéciales appelées « Andy’s Funhouse » et « Oncle Andy’s Funhouse ».

L’acteur n’a jamais été marié, mais il a eu un enfant, une fille, Maria Bellu-Colonna, qu’il a partagée avec sa petite amie du lycée.

Kaufman est décédé en mai 1984 à l’âge de 35 ans d’un cancer du poumon. Lorsque les spéculations selon lesquelles sa mort était un canular ont refait surface en 2013, le coroner du comté de Los Angeles a réédité son certificat de décès pour faire taire les rumeurs, accompagné d’une déclaration indiquant « il est mort ».

Carole Kane

L’actrice vétéran Carol Kane a joué le rôle de Simka Dahblitz-Gravas dans « Taxi », remportant deux Emmy Awards pour son travail dans la série. Elle a ensuite joué dans les films « Jumpin’ Jack Flash », « The Princess Bride » et « Flashback ».

Kane est ensuite apparu dans « Les valeurs de la famille Addams » et dans les séries télévisées « Seinfeld », « Chicago Hope », « Ellen » et « Pearl ». Plus tard, elle a joué dans « Confessions of a Teenage Drama Queen » et « The Pacifier », ainsi que dans « The Unbreakable Kimmy Schmidt ».

En 2003, Kane a commencé à jouer le rôle de Madame Morrible dans la tournée nationale de la comédie musicale de Broadway « Wicked ». Elle a continué à jouer ce rôle de temps en temps dans différentes productions jusqu’en 2014.