« Retour vers le futur » à nouveau ensemble

LES UTILISATEURS DE L’APPLICATION CLIQUEZ ICI POUR LA PUBLICATION

« Nous savons une chose ou deux à propos de ‘Time' », Christopher Lloyd a sous-titré son dernier post Instagram présentant ses retrouvailles « Retour vers le futur » avec Michael J. Fox, Lea Thompson et Thomas F. Wilson.

Le premier film « Retour vers le futur » a été créé pour la première fois en 1985 et a vu le personnage de Fox voyager accidentellement dans le temps. Thompson et Wilson ont joué à la fois les versions plus âgées et plus jeunes d’eux-mêmes dans le futur et dans le passé.

« Chris est un gars formidable. Il est très énigmatique », a déclaré Fox à Variety en janvier 2023. « Il m’a fallu quelques films pour apprendre à le connaître. Sur « Retour vers le futur III », nous nous sommes connectés d’une manière que nous n’avions pas connue. sur les autres films. Je suis venu voir à quel point il aimait jouer. Je n’avais jamais eu ça auparavant. S’asseoir et parler de théâtre et parler de Shakespeare et du « Roi Lear »… Ce type peut jouer le Roi Lear ! Les gens ne s’attendent pas à ce que celui de lui. »

Les mannequins de retour en action

LES UTILISATEURS DE L’APPLICATION CLIQUEZ ICI POUR LA PUBLICATION

Le numéro de septembre de Vogue a réuni certains des mannequins les plus légendaires. Cindy Crawford, Naomi Campbell, Christy Turlington et Linda Evangelista se sont réunies pour apparaître dans le dernier numéro du magazine.

CINDY CRAWFORD GRÉSILLE EN LINGERIE ROUGE ET ONESIE ROCKS POUR LA SAINT-VALENTIN : « LEQUEL ÊTES-VOUS ? »

« De la fin des années 80 au milieu des années 90, la haute couture est passée d’un passe-temps ambitieux à un pilier du divertissement grand public – et au centre de cette transformation se trouvaient Christy, Naomi, Cindy et Linda, dont la rare combinaison de vêtements extraordinairement photogéniques « Les fonctionnalités, la confiance née avec, l’esprit vif, le style intuitif, la curiosité intense et l’éthique de travail complètement banale ont déclenché l’interrupteur de l’industrie. Et les lumières ne se sont jamais éteintes », a sous-titré Vogue la publication Instagram présentant la couverture.

« Charlie’s Angels » tous déguisés

LES UTILISATEURS DE L’APPLICATION CLIQUEZ ICI POUR LA PUBLICATION

Jaclyn Smith a failli briser Internet lorsque des fans aux yeux d’aigle ont repéré une surprise spéciale dans une vidéo qu’elle a partagée lors du mariage de son fils. Un plan de la vidéo montrait Smith debout côte à côte avec sa co-star de « Charlie’s Angels », Kate Jackson.

« Mon cœur s’est arrêté pour Jaclyn à côté de Kate », a écrit un fan, ajoutant un emoji en forme de cœur. Un autre a écrit : « Vous voir Kate et vous ensemble, c’est incroyable !! »

Les deux hommes ont joué ensemble dans « Charlie’s Angels » aux côtés de Farrah Fawcett et Cheryl Ladd. Smith était présent dans la série pendant l’intégralité de ses cinq saisons, de 1976 à 1981, et Jackson a quitté la série à la fin de sa troisième saison.

Une grande famille « Taxi »

LES UTILISATEURS DE L’APPLICATION CLIQUEZ ICI POUR LA PUBLICATION

« Qu’est ce qui se passe ici? » Christopher Lloyd a sous-titré sa publication Instagram, mettant en vedette ses retrouvailles avec certains membres du casting de « Taxi ». Lloyd, Carole Kane, Judd Hirsch et Tony Danza étaient tout sourire alors qu’ils se retrouvaient autour du déjeuner.

L’émission a duré cinq saisons de 1978 à 1983 et mettait également en vedette Marilu Henner, Andy Kaufman et Danny DeVito.

Les acteurs de « Taxi » se réunissent 40 ans après la fin du spectacle : « Que se passe-t-il ici ?

« Wow quelle photo, ça me rappelle des souvenirs, j’entends juste le thème dans ma tête !! » un fan a écrit dans les commentaires, tandis qu’un autre a écrit: « Si j’étais passé devant cette scène en personne, j’aurais directement fait pipi dans mon pantalon d’excitation. »

Modèles emblématiques de Victoria’s Secret

LES UTILISATEURS DE L’APPLICATION CLIQUEZ ICI POUR LA PUBLICATION

Victoria’s Secret a ramené certains de ses visages les plus célèbres – dont Candice Swanepoel, Gisele Bündchen, Naomi Campbell et Adriana Lima – pour sa collection Icon.

La collection comprend également une nouvelle génération de modèles, dont Adut Akech, Emily Ratajkowski, Hailey Bieber, Sui He et Paloma Elsesser.

« J’étais ravie », a déclaré Lima à Fashionista à propos de ses sentiments lorsqu’elle a reçu l’appel pour revenir. « Et je n’y ai pas réfléchi à deux fois. »

« West Wing » se réunit pour frapper

Les acteurs de « The West Wing » se sont réunis sur la ligne de piquetage lors de la grève de la SAG-AFTRA à l’occasion de la « Journée nationale de solidarité » devant les studios Walt Disney. Martin Sheen a prononcé un discours inspirant, soutenu par ses anciens camarades, Allison Janney, Richard Schiff, Bradley Whitford et Dulé Hill.

« De 1999 à l’automne 2006, j’ai été membre d’une société extraordinaire appelée ‘The West Wing’ et j’étais affectueusement connu dans certains milieux, du moins comme président par intérim des États-Unis », a-t-il déclaré.

« Lorsque l’émission a pris fin en 2006, je suis devenu connu, dans certains milieux, avec autant d’affection que l’ancien président par intérim des États-Unis, et je suis fier d’avoir fait partie de cette compagnie extraordinaire, dont la plupart sont ici aujourd’hui. « .

Il a ensuite appelé à l’unité entre les membres de la WGA et du SAG, encourageant tous ceux qui étaient présents à ne pas abandonner et à « continuer à rêver de choses qui n’ont jamais existé et à dire « pourquoi pas ? » »

« Les Royals » à Saint-Tropez

LES UTILISATEURS DE L’APPLICATION CLIQUEZ ICI POUR LA PUBLICATION

Elizabeth Hurley et Joan Collins ont joué ensemble dans le hit E! « The Royals », mettant en vedette un duo mère-fille dans une famille royale fictive. Hurley a joué la problématique reine d’Angleterre, la reine Helena, et Collins a joué sa mère, la grande-duchesse Alexandra d’Oxford.

« Je la connais depuis des années et des années », a déclaré Hurley à InStyle en novembre 2015. « Nous avons eu deux quasi-accidents dans le passé où nous allions jouer à la mère et à la fille, et finalement, cela s’est réuni. C’était un rêve devenu réalité pour nous deux, car nous jouons très bien ensemble et son personnage est très intéressant. »

Le message présentait des photos d’eux deux en vacances à Saint-Tropez, ainsi que quelques photos d’eux sur le tournage de l’émission.

« National Lampoon’s Vacation » a grandi

LES UTILISATEURS DE L’APPLICATION CLIQUEZ ICI POUR LA PUBLICATION

La Fan Expo Chicago est devenue un peu plus excitante lorsque les anciens vacanciers Christie Brinkley et Anthony Michael Hall se sont réunis et ont pris quelques selfies pour le prouver.

Hall a joué Russell Griswold, le jeune fils de la famille principale du film, tandis que Brinkley a joué la fille dans la Ferrari qui n’arrêtait pas de croiser la famille Griswold pendant leurs vacances. Brinkley a également récemment félicité Hall pour sa fille nouveau-née.

CHEVY CHASE, CHRISTIE BRINKLEY ET BEVERLY D’ANGELO PROFITENT DE LA RÉUNION « NATIONAL LAMPOON’S VACATION »

« @amh4real Félicitations à vous et à votre magnifique épouse pour votre magnifique bébé (extasié !) », Brinkley a légendé sa publication Instagram, les montrant tous les deux en plein selfie.

Les bons amis de « Breaking Bad »

Les acteurs de « Breaking Bad » se sont récemment réunis sur le piquet de grève devant les studios Sony Pictures Entertainment dans le cadre de la grève SAG-AFTRA contre les studios.

Bryan Cranston, Aaron Paul, Betsy Brandt, Jesse Plemons et Matt Jones se sont réunis pour soutenir leur syndicat. Cranston avait déjà participé seul à un rassemblement, appelant le PDG de Disney, Bob Iger, pour son refus d’accepter un contrat équitable.

« Nous avons un message pour M. Iger : je sais, monsieur, que vous voyez les choses sous un angle différent », a déclaré Cranston. « Nous ne nous attendons pas à ce que vous compreniez qui nous sommes. Mais nous vous demandons de nous entendre, et au-delà de cela, de nous écouter lorsque nous vous disons que nos emplois ne nous seront pas retirés et confiés à des robots. Nous n’aurons pas vous nous enlevez le droit de travailler et de gagner décemment notre vie. Et enfin et surtout, nous ne vous permettrons pas de nous enlever notre dignité ! »

Les acteurs de « CSI » sont #friendsforever

LES UTILISATEURS DE L’APPLICATION CLIQUEZ ICI POUR LA PUBLICATION

Il y a vingt-trois ans, le casting original de « CSI: Crime Scene Investigation » est apparu pour la première fois à l’écran. De nombreux membres du casting sont restés pendant la majorité des 336 épisodes de la série et, même si la série s’est terminée en 2015, les acteurs sont restés amis.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Nous avons réuni le groupe ! J’adore mes chers copains de #CSI », Marg Helgenberger a sous-titré son carrousel Instagram présentant des photos de leurs retrouvailles d’août 2023.

Helgenberger est depuis revenu au personnage de Catherine Willows dans « Les Experts : Vegas », déclarant à Entertainment Weekly en septembre 2022 que le personnage est « comme une partie de moi » et que « c’était génial d’être de retour dans ses bottes et son jean moulant. « .