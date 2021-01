Un enchevêtrement de paperasse, de droits et de taxes post-Brexit perturbe les liens commerciaux entre la Grande-Bretagne et l’Union européenne qui ont souvent pris des années à se construire, entraînant des coûts supplémentaires pour les petites entreprises qui peuvent rendre le commerce transmanche non rentable.

Les changements depuis le départ du Royaume-Uni du marché unique et de l’union douanière de l’Union le 1er janvier ont rendu « commercialement et pratiquement impossible pour nous de continuer à expédier réellement vers l’UE », se lamente le fromager Simon Spurrell.

Propriétaire de la Hartington Creamery, qui produit du fromage Stilton friable et savoureux, Spurrell doit maintenant inclure un certificat de santé alimentaire signé par un vétérinaire avec chaque commande envoyée au bloc.

Quelle que soit la taille de l’emballage, une dalle de friandise géographiquement protégée ou une caisse entière, le coût du certificat est le même – 180 £ (204 euros, 247 $).

Un gros prix à payer pour la crémerie, qui comptait auparavant sur les clients de l’UE pour environ un cinquième des ventes en ligne.

« Nous devrons peut-être abandonner complètement le marché de l’UE jusqu’à ce que les deux parties reprennent leurs esprits », a déclaré Spurrell, qui envisage désormais des ventes en Amérique du Nord pour aider à combler le vide.

Le certificat alimentaire, qui s’applique également aux produits à base de viande et de poisson, n’est pas la seule conséquence financière amère servie par le Brexit – même si la Grande-Bretagne a conclu un accord de libre-échange avec l’UE.

Les clients britanniques qui achètent des produits de l’UE avec un prix de vente supérieur à 135 £ (152 euros, 185 $) doivent dans certains cas payer ce que l’on appelle la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l’importation d’environ 20%.

Ils peuvent également devoir payer des droits de douane et des frais de messagerie plus élevés.

Le résultat est que certaines entreprises basées dans l’UE, principalement de petites entreprises, ont décidé d’arrêter de vendre des produits aux acheteurs britanniques.

– « Réalité du Brexit » –

«Ce n’est certainement pas un tarif, mais cela aura néanmoins une implication pour les clients britanniques et rendra les produits de l’UE plus chers», a déclaré Gary Rycroft, associé du cabinet d’avocats Joseph A Jones & Co à Lancaster, dans le nord de l’Angleterre.

L’histoire continue

«En ce sens, c’est une politique protectionniste parce qu’elle crée un obstacle au commerce.

« C’est la réalité du Brexit », a déclaré à l’AFP l’expert juridique de la consommation.

Pour les entreprises, il y a aussi le casse-tête des «règles d’origine», qui entraînent de nouvelles taxes sur les marchandises exportées du Royaume-Uni qui ont été fabriquées avec des matériaux importés.

« Nous entendons un nombre croissant de petits exportateurs qui sont aux prises avec l’augmentation des frais de messagerie, des déclarations en douane, des règles d’origine, des droits et des charges de TVA », selon Mike Cherry, président national du groupe de pression britannique The Federation of Small Businesses.

Environ 20% des petites et moyennes entreprises ont suspendu leurs exportations vers l’UE en raison des nouvelles règles, a révélé une étude récente des comptables britanniques UHY Hacker Young.

«Ce que nous avons … vu, c’est que les clients de l’UE cherchent désespérément à obtenir les produits dont ils ont besoin du Royaume-Uni», a noté la spécialiste de la TVA de l’entreprise, Michelle Dale.

Et « il y a encore beaucoup d’expéditions qui ne quittent pas l’UE », a-t-elle ajouté.

Dale a cependant exprimé son optimisme pour l’avenir.

« Au fur et à mesure que les gens s’habitueront aux informations requises et que les sociétés de fret se familiariseront avec la procédure de déclaration d’importation et d’exportation, les choses recommenceront à s’améliorer. »

jbo-bcp / rl