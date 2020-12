Un groupe d’experts en fiscalité, d’universitaires et de décideurs politiques a recommandé un «impôt sur la fortune unique» comme moyen pour le Royaume-Uni de réparer les dommages causés par la pandémie Covid-19 sur l’économie et les finances publiques.

La Wealth Tax Commission, un groupe d’experts de la LSE et de l’Université de Warwick, a constaté qu’une telle mesure permettrait de lever environ un quart de billion de livres sur cinq ans, et a déclaré qu’elle devrait être envisagée plutôt que de percevoir une augmentation de l’impôt sur le revenu ou de la TVA.

Un impôt sur la fortune verrait les particuliers imposés une seule fois sur la base de la richesse nette qu’ils possédaient au moment du calcul, a déclaré la commission, et pourrait lever jusqu’à 260 milliards de livres sterling s’il était prélevé à 5% sur ceux dont les actifs valaient 500000 livres ou plus. Le rapport de la commission a révélé qu’un autre seuil tel que 2 millions de livres sterling ou plus en augmenterait le tiers, soit environ 80 milliards de livres sterling au total.