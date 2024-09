Taxer les nouilles instantanées ? Un effort mondial pour enrayer la crise des aliments ultra-transformés – 2oceansvibe News

[imagesource:pexels]

Il faut plaindre les pauvres étudiants qui partent à l’université, armés de peu plus que des nouilles instantanées et des céréales pour le petit-déjeuner pour tenir jusqu’aux vacances.

Mais aujourd’hui, le premier médecin à tirer la sonnette d’alarme sur les aliments ultra-transformés estime qu’il est grand temps d’imposer une taxe sur ces nouilles. Et il ne compte pas s’arrêter là. Même la crème glacée n’est pas à l’abri.

Le professeur Carlos Augusto Monteiro dit via Le Gardien que la force des preuves des problèmes que ces aliments causent à « la plupart des systèmes corporels » ne laisse « aucun doute » sur le fait que les gouvernements doivent agir maintenant.

« Des politiques fortes, dès que possible » sur les aliments ultra-transformés sont nécessaires pour réduire les maladies chroniques dans les pays du monde entier, affirme Monteiro. Si nous attendons encore 10 ans pour agir, « ce sera une tragédie, car cela a un coût ».

Monteiro et son équipe de l’Université de São Paulo au Brésil ont développé le système de classification Nova, introduit pour la première fois en 2009 et désormais largement adopté. Ce système classe les aliments en fonction de leur niveau de transformation, en commençant par la catégorie 1 (aliments non transformés ou peu transformés comme les fruits et légumes entiers) et en allant jusqu’à la catégorie 4 : les aliments ultra-transformés.

Les UPF contiennent des niveaux élevés de sel, de sucre, de gras et d’additifs liés à l’obésité, au cancer, au diabète de type 2 et aux maladies cardiovasculaires. Ces produits alimentaires ont été fabriqués industriellement, souvent à l’aide d’arômes, d’émulsifiants et de colorants artificiels, y compris des boissons gazeuses et des collations emballées qui ont toutes tendance à être extrêmement appétissantes et riches en calories mais relativement pauvres en nutriments.

Vous ne pouvez pas dire que vous avez déjà consommé toutes les calories dont vous avez besoin pour la journée en buvant l’équivalent de fruits et légumes dans trois canettes de Coca – ce n’est tout simplement pas la même chose.

Le problème, comme le souligne Monteiro, est que certains aliments se situent entre « ultra-transformés » et « transformés », ce qui pose un problème aux régulateurs.

« Un pain complet qui contient des émulsifiants, qui contient des fibres ajoutées – c’est ultra-transformé, techniquement, par définition, mais ce n’est clairement pas le pire produit », dit-il. « Je pense que la solution est la suivante : oublier la définition technique des aliments ultra-transformés et cibler tous les groupes d’aliments qui sont très probablement ultra-transformés », explique Monteiro.

Selon lui, les exemples clairs d’aliments ultra-transformés (UPF) incluent les produits à base de viande reconstituée, les nouilles instantanées et les boissons gazeuses.

Il ajoute : « Prenons l’exemple des glaces. Il est probable que 99 % des glaces vendues au Royaume-Uni sont ultra-transformées. Et il en existe peut-être 1 % qui ne l’est pas, ce qui est probablement très cher. Alors, si l’on taxait toutes les glaces ? C’est formidable. »

Les militants avertissent que le marketing agressif des aliments ultra-transformés dans les pays en développement, en particulier au sein des communautés les plus pauvres, alimente une crise de maladies non transmissibles.

Plus tôt cette année, Monteiro a pris la parole au Congrès international sur l’obésité à São Paulo, où des recherches ont révélé une hausse alarmante du taux d’obésité au Brésil. Le pays est en passe de voir 68 % des adultes être en surpoids ou obèses d’ici 2030, soit une forte augmentation par rapport aux 62 % actuels.

Les Sud-Africains sont eux aussi aux prises avec des problèmes de poids massifs. L’Organisation mondiale de la santé a déclaré que l’obésité était une épidémie mondiale qui fait au moins 2,8 millions de morts chaque année. L’Afrique du Sud a été classée parmi les nations ayant les niveaux les plus élevés de cette maladie répandue et facilement évitable. C’est tellement grave que le ministère de la Santé est même faire appel à l’aide des guérisseurs traditionnels et des sangomas pour aider à la détection des maladies chroniques.

Monteiro a ainsi demandé que les multinationales agroalimentaires qui fabriquent de l’UPF soient traitées comme les fabricants de tabac, obligées d’afficher des avertissements sur le devant de leurs emballages et soumises à des taxes et à des campagnes de santé publique.

Le professeur admet avoir été surpris par le volume et la cohérence des preuves recueillies au cours des cinq dernières années montrant que les FPU sont néfastes pour notre santé. Il a récemment recensé 70 études de cohorte qui ont suivi de larges groupes de personnes sur des périodes prolongées pour examiner les effets de l’alimentation sur la santé, et parmi celles-ci, 62 études ont établi un lien clair entre les aliments ultra-transformés et divers problèmes de santé.

« C’est vraiment fort, et pas seulement en ce qui concerne l’obésité ou le diabète, mais aussi les maladies cardiovasculaires, les maladies mentales, les maladies rénales, hépatiques et gastro-intestinales. Nous parlons donc d’une exposition [to UPF] ce qui nuit à la plupart des systèmes du corps.

Il est probablement grand temps, comme le croit Monteiro, d’établir une convention mondiale sur les aliments ultra-transformés, comparable à celle imposée à l’industrie du tabac : un traité international visant à freiner l’offre et la demande qui empêche les entreprises de tabac de faire du lobbying auprès de l’ONU et de l’OMS et de sponsoriser des conférences scientifiques.

Avant que les directives alimentaires nationales ne soient publiées pour dire aux gens d’éviter les UPF autant que possible, c’est probablement une brillante idée d’aller de l’avant et de jeter les nouilles et le soda que vous avez stockés en ce moment.

