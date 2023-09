Taxer les combustibles fossiles polluants et les vols pour financer l’action climatique en Afrique, disent les dirigeants | Actualités climatiques

Les dirigeants des pays africains qui doivent payer pour des mesures climatiques coûteuses ont appelé à une nouvelle taxe mondiale sur les industries polluantes comme les combustibles fossiles, le transport maritime et l’aviation pour aider à lever des fonds.

Cette proposition constitue le point culminant du tout premier Sommet africain sur le climat, organisé au Kenya et impliquant les dirigeants d’un continent de 1,3 milliard d’habitants, une population qui devrait doubler d’ici 2050.

L’argent serait utilisé pour fournir « un financement dédié, abordable et accessible pour des investissements positifs pour le climat à grande échelle » et les protéger des intérêts nationaux changeants, indique la Déclaration de Nairobi.

Les dirigeants ont également appelé à une réforme du système financier mondial qui rend actuellement l’emprunt d’argent beaucoup plus coûteux pour les pays africains que pour les pays européens, comme le Royaume-Uni.

Cela peut rendre beaucoup plus difficile le financement de projets tels que les parcs éoliens ou solaires dont le continent a besoin pour construire un avenir énergétique plus propre.

Dans le but de donner l’image d’un continent frappé de plein fouet par les inondations, la sécheresse et d’autres impacts du changement climatique, le rassemblement de Nairobi a mis en lumière la manière dont les pays africains peuvent faire face à la crise climatique, notamment en favorisant les énergies renouvelables.

« Aucun pays ne devrait jamais avoir à choisir entre ses aspirations en matière de développement et l’action climatique », indique la Déclaration de Nairobi.

Les dirigeants ont appelé les autres pays à soutenir leurs projets, qui constitueront un élément clé de leur position de négociation lors des prochaines négociations mondiales sur le climat, la COP28 à Dubaï en décembre.

Lors des négociations, les pays conviennent des prochaines étapes mondiales pour lutter contre le changement climatique, des États ou des alliances proposant différentes actions, telles que le financement de projets ou l’abandon du charbon, en échange de ce que d’autres fassent de même.

Les négociations de l’année dernière, la COP27 en Égypte, ont abouti à ce qui a été considéré comme une « victoire monumentale » pour les pays en développement lorsqu’une idée autrefois considérée comme très improbable a finalement obtenu un large soutien.

Après des années de campagne menée par les pays en développement, les dirigeants de la COP27 ont convenu de créer un fonds pour payer les pertes et les dommages du changement climatique qui serait financé par les pays les plus riches et les plus polluants.

Cependant, la taille du fonds et les personnes qui doivent y contribuer sont encore loin d’être décidées.

Le manque de financement est identifié à plusieurs reprises comme un obstacle majeur qui ralentit la transition vers un avenir plus propre dans les pays vulnérables, notamment dans de nombreux pays d’Afrique.

Des investissements sont nécessaires non seulement pour remplacer les combustibles fossiles par de l’énergie propre, mais aussi pour d’autres éléments nécessaires aux technologies vertes, comme l’exploitation minière et le raffinage des minéraux.

Les pays les plus pauvres sont généralement ceux qui ont le moins contribué au changement climatique, et une étude menée l’année dernière par le groupe de réflexion IIED a révélé qu’ils sont plus susceptibles d’en subir les conséquences graves.

L’Afrique est responsable d’environ 4 % des gaz à effet de serre mondiaux, contre 13 % dans l’Union européenne, qui compte moins de la moitié de la population.

La Déclaration de Nairobi a clôturé les trois jours du Sommet africain sur le climat au Kenya, dominé par des discussions sur la manière de mobiliser des financements pour s’adapter à des conditions météorologiques de plus en plus extrêmes, conserver les ressources naturelles et développer les énergies renouvelables.

Le document final exigeait fortement que les grands pollueurs engagent davantage de ressources pour aider les pays les plus pauvres et leur permettent d’emprunter plus facilement à des taux abordables.

Il a exhorté les dirigeants du monde « à se rallier à la proposition d’un régime mondial de taxation du carbone, comprenant une taxe carbone sur les énergies fossiles ».

commerce des carburants, du transport maritime et de l’aviation, qui pourrait également être renforcée par une taxe mondiale sur les transactions financières ».

L’émission étudie la manière dont le réchauffement climatique modifie notre paysage et met en avant des solutions à la crise.