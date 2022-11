Taxer les bénéfices exceptionnels des géants du pétrole va-t-il réparer les économies des pays ?

Pourtant, comme plusieurs économistes l’ont souligné, quels que soient les inconvénients, un impôt sur les bénéfices exceptionnels est le plus logique lorsque les sociétés énergétiques réalisent des bénéfices gargantuesques et que les familles et les entreprises sont confrontées à la ruine financière des coûts énergétiques exorbitants.

Les inquiétudes concernant le sertissage des investissements peuvent également être surestimées, ont-ils noté, alors qu’un si grand nombre de sociétés pétrolières et gazières utilisent les nouveaux revenus pour augmenter les paiements aux actionnaires et acheter davantage de leurs propres actions pour augmenter son prix.

“Cela n’aura aucun effet significatif sur l’offre à long terme”, a déclaré Richard Portes, professeur d’économie à la London Business School. Cela, a-t-il dit, “redistribuera les revenus aux consommateurs, aux ménages ordinaires et aux entreprises, des entreprises qui rachètent des actions et augmentent les dividendes”.

Dans une enquête auprès de plus de 30 économistes européens menée en juin par la Booth School of Business de l’Université de Chicago, la moitié d’entre eux ont convenu qu’une taxe exceptionnelle sur les bénéfices pétroliers et gaziers excessifs devrait être utilisée pour aider les ménages à faire face à des coûts énergétiques élevés. Dix-sept pour cent étaient opposés, tandis qu’un tiers étaient indécis.

Antony Froggatt, directeur adjoint du programme environnement et société à Chatham House à Londres, a déclaré que “d’un point de vue politique, c’est inévitable”, étant donné les sommes importantes que les gouvernements devaient payer pour aider les particuliers et les entreprises à survivre à l’hiver. Et, a-t-il ajouté, “c’est juste”.

John Van Reenen, professeur d’économie à la London School of Economics, était également favorable à une telle politique. “Je pense qu’il y a de bonnes raisons d’imposer des taxes exceptionnelles aux producteurs, car les bénéfices élevés qu’ils réalisent actuellement ne sont pas des récompenses pour des investissements passés ou des activités à risque”, a-t-il déclaré, “mais en raison de l’invasion russe de l’Ukraine. ”