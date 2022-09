Taxe sur les produits de luxe : ce qu’il faut savoir

La taxe sur les produits de luxe du gouvernement fédéral est entrée en vigueur le 1er septembre, ciblant les voitures de luxe, les jets privés et les yachts.

Des projets de taxe sur les produits de luxe ont été introduits pour la première fois dans le budget fédéral de l’année dernière, mais un projet de loi visant à promulguer la taxe n’a été présenté qu’en avril 2022. La loi sur la taxe sur les articles de luxe a reçu la sanction royale en juin 2022.

La ministre des Finances et vice-première ministre, Chrystia Freeland, a déclaré que la taxe aidera à garantir que les Canadiens les plus riches paient leur juste part d’impôts. Mais cette décision a également été critiquée par les constructeurs d’avions et de bateaux, qui affirment que la taxe pourrait tuer des emplois dans leurs industries.

Voici ce que vous devez savoir sur la taxe et comment elle est mise en œuvre :

QU’EST-CE QUI EST IMPOSÉ ?

La nouvelle taxe fédérale couvre les véhicules, aéronefs et navires neufs fabriqués après 2018 et dépassant certains seuils de prix.

Pour les véhicules et les aéronefs, la taxe de luxe s’applique aux biens d’un prix supérieur à 100 000 dollars, tandis que les navires de plus de 250 000 dollars sont concernés par la taxe.

Seuls les véhicules généralement utilisés comme véhicules personnels, tels que les berlines, les voitures de sport, les mini-fourgonnettes et les VUS, seront taxés en vertu de la Select Luxury Items Tax Act. Le véhicule doit avoir un poids de 3 856 kilogrammes ou moins et avoir des sièges pour 10 passagers ou moins. Les motocyclettes, les VTT, les motoneiges, les camping-cars, les ambulances, les voitures de police, les camions de pompiers et les véhicules militaires sont exonérés de la taxe.

Il n’y a pas d’exemption pour les véhicules électriques, et les critiques ont averti que la taxe pourrait frapper les véhicules destinés à aider l’environnement, car les prix de certains véhicules électriques peuvent dépasser 100 000 $.

Pour les aéronefs, les produits visés par la Loi comprennent les avions, les hélicoptères et les planeurs pouvant accueillir moins de 40 personnes. Les aéronefs commerciaux, tels que les avions de ligne ou les avions cargo, sont exemptés.

Les navires visés par la loi comprennent les yachts, les voiliers, les bateaux pontés, les bateaux de ski nautique et les péniches. Les maisons flottantes, les bateaux de pêche, les ferries et les navires de croisière ne sont pas assujettis à la taxe.

COMMENT LA TAXE EST-ELLE CALCULEE ?

La taxe est calculée comme le moindre de :

10 % du prix de l’article, ou

20 % du prix de l’article soustrait du seuil (soit 100 000 $, soit 250 000 $)

Par exemple, une voiture de luxe dont le prix est de 110 000 $ serait assujettie à une taxe de 2 000 $, étant donné que 20 % de 10 000 $ est inférieur à 10 % de 110 000 $. Cependant, un yacht de 560 000 $ serait assujetti à une taxe de 56 000 $, car 10 % de 560 000 $ est inférieur à 20 % de 310 000 $.

Le montant imposable exclut la TVP, la TPS, la TVH et la TVQ, mais comprend tous les frais de douane et tarifs auxquels l’article peut être assujetti.

QUI DOIT PAYER LA TAXE ?

La taxe doit être payée par les fabricants, les grossistes, les détaillants et les importateurs des articles de luxe concernés. Les ventes de ces articles aux fabricants, grossistes et détaillants sont exonérées de la taxe, de sorte que les articles ne seront pas taxés deux fois.

Les fabricants, les grossistes, les détaillants et les importateurs devront déposer auprès de l’ARC en tant que vendeur inscrit en vertu de la Loi.

QU’ONT DIT LES FABRICANTS AU SUJET DE LA TAXE ?

La taxe sur les produits de luxe a suscité de nombreuses critiques de la part des dirigeants des secteurs de l’aérospatiale et de la marine, qui ont qualifié la taxe de “tueur d’emplois”.

En décembre 2021, la National Marine Manufacturers Association Canada a publié un article expliquant comment la taxe pourrait entraîner une baisse des revenus d’au moins 90 millions de dollars pour les concessionnaires de bateaux, ainsi qu’une perte de 900 emplois à temps plein.

« Malheureusement, le gouvernement n’a pas reconnu qu’une taxe sur le luxe ne ciblerait pas les riches. Au lieu de cela, il punira les concessionnaires, les fabricants et les travailleurs de la classe moyenne qui deviendront des dommages collatéraux », a déclaré la présidente de l’association Sara Anghel dans un communiqué de presse à l’époque.

Des organisations représentant l’industrie aéronautique ont également envoyé une lettre à Freeland et au premier ministre Justin Trudeau en mai 2022, affirmant que la taxe pourrait entraîner une perte de revenus de 1 milliard de dollars et plus de 1 000 pertes d’emplois.

“L’effet de retombée de la mise en œuvre de cette taxe de luxe proposée sur les avions privés aura des effets néfastes à long terme sur la famille canadienne moyenne de la classe ouvrière”, indique la lettre.

Des groupes industriels ont également souligné un rapport du directeur parlementaire du budget, selon lequel la taxe pourrait entraîner une perte de ventes de 2,8 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années.

Interrogé sur ces préoccupations, Freeland a déclaré aux journalistes lors d’une conférence de presse mercredi qu’il était “tout à fait raisonnable” de demander à quelqu’un qui peut s’offrir une voiture, un avion ou un bateau de luxe de payer une taxe supplémentaire.

“Je pense que c’est formidable pour les Canadiens de réussir. C’est formidable pour les Canadiens d’être prospères. Je pense aussi que les gens qui s’en sortent vraiment bien devraient se sentir à l’aise de soutenir tout le monde”, a-t-elle déclaré. “Et, je parie que si vous demandez aux camionneurs et aux mécaniciens qui sont ici, pensent-ils qu’il est juste que quelqu’un qui dépense 250 000 dollars pour un bateau paie une taxe de luxe de 10% afin que nous puissions nous permettre les choses dont nous avons besoin en tant que pays ? Je parie qu’ils diraient ‘Ouais, ça a beaucoup de sens.'”



Avec des fichiers de Rachel Aiello de CTV News