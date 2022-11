Taxe Rishi Sunak: le Premier ministre abandonne le manifeste des promesses de leadership et le plan d’immigration

Dans une lettre aux mots forts adressée à la ministre de l’Intérieur Suella Braverman, les dirigeants de 14 autorités, dont le Kent County Council et Medway, ont soulevé une série de préoccupations.

«Nous avons maintenant près de 4 000 utilisateurs de services contenus dans des chapiteaux séparés à l’approche des mois les plus froids de l’année, [and] certains étant sur des tapis roulants depuis plus d’un mois.