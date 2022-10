“Taxe exceptionnelle” pour les entreprises énergétiques à faible émission de carbone en demi-tour de Liz Truss

Le secrétaire aux affaires, Jacob Rees-Mogg, a lancé des plans pour plafonner les revenus des producteurs d’électricité à faible émission de carbone, ce qui équivaut en fait à une taxe temporaire sur les bénéfices exceptionnels du secteur.

Le Parti travailliste a déclaré que la Première ministre Liz Truss avait été “entraînée à coups de pied et de cris” dans le demi-tour, après des mois de résistance à ses appels à de nouvelles taxes sur les bénéfices extraordinaires réalisés par les sociétés énergétiques.

Les rapports suggèrent que le plafond pourrait limiter les prix à aussi peu que 50 à 70 £ par mégawattheure – par rapport aux prix actuels d’environ 500 £ – le gouvernement prélevant jusqu’à 90% des revenus de gros au-dessus de ce niveau.

Le service commercial de M. Rees-Mogg a refusé de confirmer les chiffres, qui sont soumis à consultation. Mais ils ont déclaré que le programme avait “le potentiel d’économiser des milliards de livres pour les payeurs de factures britanniques, tout en permettant aux producteurs de couvrir leurs coûts et de recevoir un revenu approprié”.

Mais l’organisme industriel Renewable UK a déclaré que, tel que conçu, le programme aurait principalement un impact sur les anciens projets d’énergie éolienne et solaire, mais a exprimé sa crainte qu’il ne fausse les investissements futurs vers les sources d’énergie fossiles.

Le PDG de RenewableUK, Dan McGrail, a déclaré : « Nous craignons qu’un plafonnement des prix n’envoie un mauvais signal aux investisseurs dans les énergies renouvelables au Royaume-Uni. Un plafonnement des prix agissant comme une taxe exceptionnelle de 100 % sur les revenus des énergies renouvelables au-delà d’un certain niveau, tandis que les bénéfices excédentaires du pétrole et du gaz sont imposés à 25 %, risque de biaiser les investissements vers les combustibles fossiles qui ont provoqué cette crise énergétique.

« Au cours de cette décennie, nous devons attirer 175 milliards de livres sterling d’investissements dans l’énergie éolienne nationale sécurisée et nous pouvons déjà constater la tourmente des investisseurs que le plafonnement des prix proposé par l’UE provoque sur le marché européen.

“Pour limiter les impacts négatifs, il est essentiel qu’un plafond soit fixé à un niveau qui ne rende pas le Royaume-Uni moins attractif pour les investisseurs que l’UE, soit neutre sur le plan technologique et ait une clause d’extinction claire en place.”

Les ministres ont cherché des moyens de freiner les profits sans précédent tirés de l’énergie nucléaire, éolienne et solaire, qui résultent du fait que leurs prix sont liés au gaz, dont le coût a explosé à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Mme Truss avait précédemment résisté à l’appel du Labour pour une prolongation de la taxe exceptionnelle imposée par l’ancien chancelier Rishi Sunak aux producteurs de pétrole et de gaz de la mer du Nord, insistant sur le fait qu’une telle taxe découragerait les investissements futurs.

Le secrétaire fantôme au changement climatique, Ed Miliband, a déclaré : « Le gouvernement a finalement accepté le principe de l’appel du Labour pour une taxe exceptionnelle sur les bénéfices excédentaires des producteurs d’électricité. Après avoir dit au pays pendant des mois qu’ils étaient totalement opposés au principe d’un impôt sur les bénéfices exceptionnels, ils ont été traînés à coups de pied et de cris pour le mettre en œuvre.

«Encore une fois, cela montre que les travaillistes sont à la tête de l’agenda de la politique britannique avec un autre revirement strident d’un gouvernement en place mais pas au pouvoir. Mais le retard du gouvernement à agir aura coûté des milliards et le public en paiera le prix.

Mike Childs, responsable de la politique des Amis de la Terre, a déclaré: “Bien qu’il soit mal pour tout fournisseur d’énergie de faire des profits excessifs aux dépens des consommateurs, le gouvernement de Liz Truss semble sévir plus durement contre les entreprises d’énergie verte que les géants des combustibles fossiles.

“Toute taxe exceptionnelle ou mesure similaire sur les entreprises d’énergie renouvelable doit être conçue pour motiver des investissements supplémentaires dans les énergies renouvelables – et non les décourager.

Les actions des sociétés énergétiques ont pris un coup depuis la Financial Times a annoncé le week-end dernier qu’un plafond de revenus était à l’étude.

Les initiés du département commercial ont insisté sur le fait que la «limite des revenus du coût plus» n’est pas une taxe exceptionnelle, car elle ne s’applique qu’aux revenus excédentaires résultant de conditions commerciales inhabituelles, et non à tous les bénéfices.

Il est entendu qu’il s’appliquera aux actifs de production bas carbone non couverts actuellement par un contrat de différence et sera appliqué en Angleterre et au Pays de Galles à partir de début 2023. Il restera en place jusqu’à ce que les marchés reviennent à la normale.

L’annonce a été faite alors que le gouvernement présentait son projet de loi sur les prix de l’énergie pour concrétiser le soutien offert aux ménages et aux entreprises le mois dernier par Mme Truss.

Le forfait plafonne les factures annuelles moyennes des ménages pour le gaz et l’électricité à environ 2 500 £ pendant deux ans, pour un coût estimé à 60 milliards de £ au cours des six premiers mois.

M. Rees-Mogg a déclaré: «Les entreprises et les consommateurs du Royaume-Uni devraient payer un prix équitable pour l’énergie. Avec la flambée des prix à la suite de l’invasion odieuse de l’Ukraine par Poutine, le gouvernement prend des mesures rapides et décisives.

“Nous avons travaillé avec des producteurs à faible émission de carbone pour trouver une solution qui garantira que les consommateurs ne paient pas beaucoup plus pour l’électricité produite à partir d’énergies renouvelables et nucléaires.

“C’est pourquoi nous sommes intervenus aujourd’hui avec des pouvoirs exceptionnels qui non seulement garantiront qu’un soutien vital parviendra aux ménages et aux entreprises cet hiver, mais transformeront le Royaume-Uni en une nation qui offre à tous une énergie locale sûre, abordable et à un prix équitable. ”