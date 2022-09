Taxe de Terre-Neuve sur les boissons sucrées en vigueur

Une nouvelle taxe sur les boissons sucrées vendues à Terre-Neuve-et-Labrador est entrée en vigueur.

La taxe provinciale sur les boissons sucrées au sucre – qui ajoute 20 cents le litre au coût des boissons gazeuses, ainsi que des jus sucrés aromatisés aux fruits, des thés glacés, des limonades, des boissons pour sportifs et énergisantes, des sodas en fontaine et des barbotines – est en place à partir de jeudi .

Les frais s’appliquent également aux concentrés, au coût de 20 cents le litre pouvant être fabriqués après mélange, et seront facturés en plus de la taxe de vente provinciale.

La province a annoncé la nouvelle taxe dans le cadre de son budget l’année dernière et a publié de plus amples détails en octobre 2021.

Les responsables ont déclaré que l’objectif était d’améliorer la santé des résidents et de faire de la province l’une des plus saines du Canada d’ici 2031.

Le gouvernement provincial a depuis lancé une campagne de sensibilisation intitulée Repensez votre boisson dans le but d’encourager les résidents à faire des « choix de boissons plus sains ».

« Encourager les Terre-Neuviens et les Labradoriens à faire des choix de boissons plus sains est le message clé de notre campagne de sensibilisation “Repensez votre boisson” », a déclaré le vice-premier ministre et ministre des Finances Siobhan Coady dans un communiqué le 11 août.

“Nous avons choisi ce slogan parce que nous espérons qu’il vous viendra à l’esprit lorsque vous prendrez une boisson. Nous encourageons tout le monde à réfléchir à la manière dont vous pourriez choisir des boissons plus saines sans sucre ajouté pour vous et votre famille.”

La taxe devrait rapporter environ 9 millions de dollars par an, qui serviront à financer le supplément nutritionnel prénatal pour nourrissons de la province — une prestation pour les femmes enceintes et les familles ayant des enfants de moins d’un an — les programmes de petits déjeuners et de déjeuners scolaires, et le programme de Terre-Neuve crédit d’impôt activité physique.

Certaines boissons sont exclues de la taxe telles que les boissons alcoolisées, le lait au chocolat, les boissons diététiques avec édulcorants artificiels, les préparations pour nourrissons, les yaourts à boire et les boissons substituts de repas.



