Taxe carbone : les députés refusent de demander à Trudeau de prolonger la pause sur la taxe sur le chauffage domestique

La motion non contraignante du chef conservateur Pierre Poilievre demandant au premier ministre Justin Trudeau d’étendre la pause de la taxe carbone sur le mazout domestique à toutes les formes de chauffage domestique n’a pas été adoptée lundi.

Le Bloc québécois et les députés verts se sont rangés du côté du caucus libéral en votant pour rejeter la proposition conservatrice, qui bénéficiait du soutien atypique du NPD.

En fin de compte, la motion a été battu 186 contre 135. Trudeau a voté « non » virtuellement.

Même si la motion n’aurait pas forcé le gouvernement fédéral à modifier sa politique, si Poilievre avait obtenu l’appui du Bloc, elle aurait pu devenir un point de pression politique en permettant aux partis d’opposition de constater que la majorité de la Chambre voulait que les libéraux agissent. .

Cependant, cela n’était pas prévu. Comme l’ont souligné les députés du Bloc, la motion n’aurait « aucun impact sur le Québec » étant donné que la taxe fédérale sur le carbone n’est pas en vigueur dans cette province.

En effet, cette pause temporaire, ainsi que le doublement à l’échelle du Canada du complément rural à la remise sur le prix du carbone, ne s’appliquent qu’aux juridictions où la taxe fédérale sur le carbone est en vigueur : Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Nouveau-Brunswick. , la Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve-et-Labrador, l’Île-du-Prince-Édouard, le Yukon et le Nunavut.

S’exprimant avant le vote, le chef du Bloc Yves-François Blanchet a déclaré que son caucus “ne ferait pas comme le NPD et voterait bizarrement, avec les conservateurs”.

“L’environnement n’est pas une chose fantaisiste dont on s’occupe entre les crises”, a déclaré Blanchet. “C’est en soi une question très importante, et nous devons être constants, patients et déterminés sur ces questions.”

Défendant sa décision de soutenir la proposition, le chef du NPD, Jagmeet Singh – qui a également voté virtuellement – ​​a déclaré aux journalistes que même s’il était réticent, son parti avait voté « oui » pour rejeter l’approche « ridicule » des libéraux.

“Nous rejetons catégoriquement le plan de division des libéraux. Nous pensons qu’il est injuste. Il oppose les régions les unes aux autres, et nous votons donc pour rejeter le plan de division des libéraux”, a déclaré Singh. “Nous croyons en la lutte contre la crise climatique, contrairement aux conservateurs.”

Maintenant, le NPD va tenter de faire avancer sa propre proposition, avec un débat mardi et un vote forcé dans les prochains jours, sur une demande de suppression de la TPS sur le chauffage domestique.

Réagissant à l’annonce qu’il n’aurait pas les voix, Poilievre a accusé le Bloc pendant la période des questions de vouloir augmenter les impôts, alors que les conservateurs poussent à « supprimer complètement l’impôt » s’ils sont élus.

Le chef conservateur a également laissé entendre que le parti québécois avait forgé sa propre « coalition » avec le gouvernement, une référence à l’accord d’offre et de confiance qui reste en place entre les libéraux minoritaires et le NPD. Le vote de lundi n’était pas une question de confiance.

Visant l’absence de Trudeau aux Communes lundi, Poilievre a critiqué le premier ministre pour avoir mis en place une pause « pour trois pour cent des Canadiens dans les circonscriptions où ses sondages sont en chute libre et ses députés se révoltent », ce que le parti fédéral a repris. dans leur e-mail de collecte de fonds envoyé rapidement, dénonçant le résultat.

“Il a maintenant signé avec les séparatistes pour diviser les Canadiens en deux classes distinctes, ceux qui devront payer une taxe sur le carbone sur leur chauffage, et une petite minorité qui bénéficiera d’une pause dans la douleur”, a déclaré Poilievre dans une presse post-vote. conférence.

La dernière fois les conservateurs ont présenté une motion similaire visant à obtenir une exemption de taxe sur le mazout domestique, le Bloc et le NPD ont rejeté la proposition, et il y avait un dissident libéral : le député Ken McDonald.

Cette fois, le caucus libéral a été uni pour rejeter la motion, puisque Trudeau et ses principaux ministres chargés du dossier ont déjà affirmé qu’il n’y aurait plus d’exclusions à leur politique climatique de renom.

Mais la décision de McDonald’s lundi n’a pas été prise sans acrimonie. Immédiatement après le vote, la députée conservatrice Kerry-Lynne Findlay a invoqué le Règlement, alléguant que lors du vote, le député de l’Atlantique avait fait « le doigt » à ses collègues de l’opposition d’en face.

McDonald a contesté cette affirmation, déclarant qu’il avait « gratté le côté de ma tête avec deux doigts ».

Le président de la Chambre, Greg Fergus, a mis la question à l’étude, le dernier d’une série de manquements au décorum constatés au cours de cette session.

Le vote de lundi a eu lieu dans un contexte de pression constante de la part des premiers ministres qui estiment que cet assouplissement axé sur l’abordabilité dévoilé il y a 10 jours devrait s’appliquer également partout au pays aux personnes utilisant d’autres formes de chauffage, et pas seulement dans le Canada atlantique, où cet allègement se fera principalement sentir.

Le gouvernement fédéral a fait valoir que l’accent particulier mis sur le mazout domestique est dû au fait qu’il est considérablement plus émetteur et plus coûteux que les sources d’énergie que d’autres ménages utilisent pour rester au chaud, comme le gaz naturel.

« Je veux que les membres vivant en Ontario sachent que si leurs gens utilisent du mazout domestique, ils paient en moyenne 3 400 $ par année pour ce mazout. Pour ceux qui consomment du gaz naturel, c’est 900 $ par année. c’est presque quatre fois le montant”, a déclaré le député libéral Kody Blois lors du débat de jeudi sur la motion de l’opposition. « En… Saskatchewan, c’est la même chose : 1 400 $ pour le gaz naturel sur une base annuelle, contre 4 500 $ pour le mazout. »

Les premiers ministres se sont réunis à Halifax lundi, où la consternation actuelle concernant le prix du carbone était au cœur de la conversation, voyant les dirigeants provinciaux s’unir pour réclamer des règles du jeu équitables en matière d’aide fédérale au chauffage domestique.

« Il ne s’agissait pas d’une discussion sur les mérites ou les manquements de la politique elle-même. Mais c’était simplement une discussion sur l’équité pour… toutes les familles canadiennes et sur la façon dont elles chauffent leur maison », a déclaré le premier ministre de la Saskatchewan. Scott Moe, dans une entrevue avec Vassy Kapelos à l’émission Power Play de CTV.

Il a indiqué que sa province envisageait d’adopter une loi permettant à SaskEnergy de cesser de percevoir la taxe fédérale sur le carbone sur le chauffage résidentiel, bien que cela soit contraire à la loi fédérale.

Invité à commenter lundi, le ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc, a déclaré qu’il n’était pas d’accord avec ceux qui qualifient cette décision d’inéquitable en termes de représentation régionale, puisque le plan de remplacement du mazout et des pompes à chaleur qui l’accompagne s’appliquera à travers le pays.