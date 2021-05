Tawny Kitaen, star des vidéoclips des années 1980, décède à 59 ans

Tawny Kitaen, une actrice devenue célèbre dans les années 1980 pour ses rôles dans des clips de musique rock et qui a joué avec Tom Hanks dans le film «Bachelor Party», est décédée vendredi à son domicile à Newport Beach, en Californie. Elle avait 59 ans.

La mort de Mme Kitaen a été confirmée par une fille, Wynter Finley, qui a déclaré que la cause n’était pas connue.

Mme Kitaen est devenue un pilier de MTV dans les années 1980, lorsque le réseau était à son apogée avec des vidéos musicales diffusées toute la journée.

Avec ses cheveux roux flottants et ses mouvements acrobatiques, Mme Kitaen est apparue dans des vidéos pour des groupes comme Serpent blanc et Ratt, apparaissant à la fois sensuelle et ludique. Elle est célèbre dansé sur le capot d’une Jaguar blanche dans le clip de Whitesnake « Ici je vais encore»Et a honoré la couverture de l’album de Ratt en 1984,« Out of the Cellar ».

Julie Kitaen est née le 5 août 1961 à San Diego. Elle a étudié le ballet et la gymnastique jusqu’à l’âge de 15 ans. une publicité Jack LaLanne, et dans les émissions de télévision et les films, elle a acquis une plus grande visibilité en tant que fiancée de M. Hanks dans la comédie de 1984 «Bachelor Party».