Tawny Kitaen, l’actrice de « Bachelor Party », décède à 59 ans

Tawny Kitaen, connue pour son rôle dans « Bachelor Party » et dans diverses vidéos de musique rock, est décédée. Elle avait 59 ans.

Le bureau du coroner du comté d’Orange a confirmé sa mort dans un communiqué de presse, utilisant son nom légal Tawny Kitaen Finley et révélant qu’elle était décédée à son domicile à Newport Beach, en Californie, vendredi. La cause du décès n’a pas été immédiatement révélée.

Dans une publication Instagram, ses enfants Wynter et Raine Finley, qu’elle a partagés avec son ex-mari, le joueur de baseball des ligues majeures Chuck Finley, ont annoncé la mort de l’actrice décédée.

« Nous sommes navrés et attristés d’annoncer le décès de notre mère », ont-ils écrit. « Nous voulons juste vous remercier pour vous tous. Ses fans et ses amis, pour lui avoir toujours montré un tel soutien et un tel amour. Vous lui avez donné la vie tous les jours. Elle nous manque et l’aime et nous savons que son héritage vivra pour toujours. «

Kitaen a joué aux côtés de Tom Hanks dans la comédie « Bachelor Party » dans le rôle de la future épouse de Hank. Elle a également joué dans d’autres films des années 1980 comme « Witchboard » et « Crystal Heart ».

Tout en attirant l’attention dans l’industrie du théâtre, Kitaen s’est également fait un nom dans l’industrie de la musique. Elle est apparue dans de nombreux vidéoclips et a également été le visage des pochettes d’albums du groupe Ratt. Elle a joué dans des vidéoclips comme « Here I Go Again » et « Still of the Night » du groupe de rock des années 1980 Whitesnake et a également joué dans le clip « Back for More » de Ratt sorti en 1984.

Son agent Michael Goldberg a déclaré que Kitaen était «une joie» et «adorait» parler de ses expériences.

«C’était avec plaisir que je représentais Tawny. Elle était une joie de travailler avec elle. Elle faisait toujours des interviews sur divers podcasts et émissions de radio, et adorait partager les histoires de sa vie. Elle me manquera», a-t-il déclaré dans un communiqué. obtenu par USA TODAY.

Elle a récemment joué des rôles dans la série télévisée comique « Moms Anonymous » et la mini-série « Large @ Life ». D’autres crédits télévisés comprenaient un passage en tant que co-animatrice de «America’s Funniest People» et des émissions de téléréalité «The Surreal Life» et «Celebrity Rehab with Dr. Drew», dans lesquelles elle révélait sa lutte contre la toxicomanie.

Le chanteur David CoverdaleWhitesnake et l’ex-mari de Kitaen ont exprimé ses condoléances sur Twitter.

« Je viens de me réveiller avec une nouvelle très triste et inattendue … En attente de confirmation … mais, si c’est vrai, mes sincères condoléances à ses enfants, sa famille, ses amis et ses fans, » il a écrit.