Tawang, située à seulement 25 km de la frontière entre l’Inde et la Chine, est en proie à une frénésie sportive puisque cette destination touristique populaire accueille désormais 3 500 sportifs venus pour deux événements.

SUIVEZ LES DERNIÈRES MISES À JOUR ICI : Jeux asiatiques 2023 : décompte des médailles, calendrier, résultats, date, sites et plus

Le marathon de Tawang dimanche réunira plus de 2 500 coureurs tandis que plus de 1 000 sportifs, entraîneurs et officiels sont arrivés pour prendre part au 36e championnat national senior de tir à la corde qui a débuté vendredi.

Tawang est situé à environ 25 kilomètres de la ligne de contrôle réel avec la Chine.

Le ministre en chef de l’Arunachal Pradesh, Pema Khandu, a joué un rôle déterminant dans l’organisation des événements dans cette ville pittoresque, qui offre un cadre à couper le souffle pour cette compétition sportive exaltante.

« Nous nous engageons à nourrir et à promouvoir le sport au niveau local (et) à fournir également une plate-forme nationale à nos athlètes », a-t-il déclaré à PTI ici.

Le marathon et la compétition de tir à la corde se déroulent dans une station de montagne située à 11 500 pieds au-dessus du niveau de la mer dans la ville pittoresque, nichée au milieu des hauteurs de l’Himalaya.

EN SAVOIR PLUS: Jeux asiatiques : l’équipe féminine indienne de handball termine sa campagne avec une victoire de consolation contre le Népal – News18

Le gouvernement de l’État et l’armée indienne travaillent ensemble pour faire de ces événements un succès.

« Ce sera l’un des parcours les plus difficiles du marathon », a déclaré l’officier général commandant le IVe Corps, le lieutenant-général Manish Erry.

Khandu a déclaré que la beauté du tir à la corde réside dans sa simplicité. C’est une bataille de force, une épreuve de détermination et de travail d’équipe.

Des sportifs de 15 États participent au championnat de tir à la corde.

Selon les organisateurs, 2 400 coureurs, dont 500 femmes, se sont inscrits au marathon, qui porte le slogan « Conquérir l’ultime défi d’endurance ».

EN SAVOIR PLUS: L’Indienne Mirabai Chanu termine quatrième après qu’une blessure ait ruiné ses espoirs de médaille dans l’épreuve d’haltérophilie féminine des 49 kg – News18

L’Arunachal Pradesh est le pays des montagnes mystiques, du soleil levant et d’un environnement vierge et tout le monde est invité à se joindre à nous et à ressentir la fraîcheur de l’air matinal pendant le marathon, ont-ils déclaré.

« Jusqu’à présent, 2 400 coureurs de 24 États et territoires de l’Union se sont inscrits auprès de nous pour le marathon. En outre, plusieurs centaines d’habitants locaux devraient également nous rejoindre », a déclaré le brigadier VS Rajput, commandant de la brigade coréenne.

L’événement se déroulera en quatre catégories : 42 kilomètres, 21 kilomètres, 10 kilomètres et 5 kilomètres. Les prix montent jusqu’à Rs 75 000 dans diverses catégories pour l’open, la défense et les étrangers dans différentes tranches d’âge.

Les organisateurs ont qualifié le marathon de « course pour la nation » où le pays se réunit pour célébrer la liberté, le libre arbitre et les principes démocratiques d’un grand pays.

« Une nation si diversifiée, multiculturelle, multiethnique et multireligieuse, avec une histoire de croissance que le monde peut imiter sur les principes du « Sarva Dharma » inscrits dans notre culture et notre Constitution. Cette course inaugurale sera une expérience mémorable pour toute une vie. Vous serez fier de finir et de réussir en participant à cette course », peut-on lire sur le site Internet du marathon.

Le vice-ministre en chef Chowna Mein a déclaré que Tawang allait assister à un événement extraordinaire : le tout premier méga marathon à une « altitude incroyable » de 10 000 pieds au-dessus du niveau de la mer.

« Cette ville pittoresque est réputée pour sa beauté naturelle, ses monastères sereins et son riche patrimoine culturel et abrite le magnifique monastère de Tawang, le plus grand d’Inde », a-t-il déclaré.

Mein a déclaré que le marathon promet d’être une expérience inoubliable, combinant le frisson d’une course difficile avec la beauté du paysage himalayen.

« J’accueille tous les participants pour une expérience passionnante et je leur souhaite tout le meilleur », a-t-il déclaré.

Le ministre en chef Khandu, le ministre de l’Union Kiren Rijiju et l’officier général commandant du corps de Gajraj, le lieutenant-général Manish, donneront le coup d’envoi du marathon depuis le stade Tawang.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un fil d’agence de presse syndiqué – PTI)