Taux R officiel jusqu’à 1,6 dans certaines parties de l’Angleterre, car 1 sur 95 est désormais infecté par un bogue

LE taux R en Angleterre pourrait atteindre 1,6 dans certaines régions, car les chiffres montrent que les infections à Covid sont aussi élevées que début février.

Une personne sur 95 en Angleterre a eu le virus dans la semaine précédant le 10 juillet, selon l’Office for National Statistics (ONS).

Le taux R dans chaque région du pays

C’est en hausse par rapport à un sur 160 signalé la semaine précédente.

Les taux ont augmenté pour tous les groupes, mais sont les plus élevés chez les personnes âgées de 12 à 24 ans – à un sur 35.

Au total, un million de personnes dans le pays auraient été infectées par le virus au cours de ces sept jours – plus de cinq fois le chiffre d’il y a un mois (105 000).

Le chiffre est bien plus élevé que ce qui est enregistré par le gouvernement car il inclut les personnes sans symptômes.

Les taux de cas ont grimpé en flèche depuis que certaines restrictions ont été assouplies et que la variante Delta s’est installée au Royaume-Uni.

Cela vient alors que les conseillers scientifiques du gouvernement (Sage) disent que le taux de R de l’Angleterre se situe entre 1,2 et 1,4, avec l’estimation la plus élevée pour le Sud-Est (1,3 à 1,6) et le Nord-Est (1,2 à 1,6).

La valeur est en très légère baisse par rapport à l’estimation de la semaine dernière comprise entre 1,2 et 1,5.

Par conséquent, il s’agit davantage de preuves que la vague actuelle a commencé à s’aplatir ou à montrer des signes de ralentissement.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

Mais la situation devrait empirer après le «Jour de la liberté» lundi prochain, lorsque les règles restantes seront levées en Angleterre.

Davantage d’hospitalisations et de décès sont attendus, bien qu’à des niveaux inférieurs à ceux des deuxième et troisième vagues.

Quelque 63 décès ont été signalés par le ministère de la Santé hier, le plus élevé depuis mars.

Et hier, le meilleur médecin Chris Whitty a averti que le nombre de personnes hospitalisées avec un coronavirus pourrait atteindre des niveaux « assez effrayants » en quelques semaines.

Boris Johnson a supplié les Britanniques de ne pas se déchaîner et de prendre la levée du verrouillage comme excuse pour « avoir un grand jubilé » la semaine prochaine.

Un ministre a averti aujourd’hui que le gouvernement était « bien sûr » prêt à réimposer le verrouillage si la troisième vague de Covid devenait « inacceptable ».

Mais le solliciteur général Lucy Frazer a insisté sur le fait que la Journée de la liberté doit toujours avoir lieu lundi, déclarant: « Si nous ne le faisons pas maintenant, quand? »

EN HAUSSE DANS TOUTES LES RÉGIONS

Les données de l’ONS, publiées aujourd’hui, ont révélé que le pourcentage de personnes testées positives pour Covid-19 aurait augmenté dans toutes les régions d’Angleterre.

Le nord-est de l’Angleterre avait la plus forte proportion de personnes de toutes les régions – environ un sur 40 – suivi du nord-ouest, avec un sur 55.

Le sud-est de l’Angleterre avait l’estimation la plus basse : environ un sur 220.

En Écosse, on estime qu’environ une personne sur 90 a eu Covid-19 au cours de la semaine précédant le 10 juillet, contre une sur 100 la semaine précédente.

Les cas de Covid augmentent à travers le Royaume-Uni. Sur la photo : les navetteurs à Édimbourg, en Écosse Crédit : LNP

Il s’agit du niveau le plus élevé depuis le début de l’enquête sur les infections de l’ONS en Écosse fin octobre 2020.

L’ONS décrit la tendance comme « incertaine » pour le Pays de Galles et l’Irlande du Nord, avec une estimation d’une personne sur 360 et une sur 290 infectées, respectivement.

Tous les chiffres sont basés sur l’écouvillonnage de personnes aléatoires dans des ménages privés à travers le Royaume-Uni, et n’incluent pas les maisons de soins ou les prisons, par exemple.

Les données de Public Health England ont également montré hier que le Nord-Est a le taux de cas le plus élevé du pays – 835,8 nouveaux cas diagnostiqués pour 100 000.

Avec le Yorkshire et le Humber (462,7), les deux régions enregistrent leur taux de cas le plus élevé depuis le début des chiffres à l’été 2020.

Toutes les autres régions enregistrent leur taux le plus élevé depuis janvier, avec le plus bas dans le Sud-Est (249,4).

Les hospitalisations sont également en hausse, à 4,43 pour 100 000, contre 1,9 il y a deux semaines. Cependant, toute augmentation des admissions à l’hôpital serait toujours à la traîne des cas.

Le Nord-Ouest enregistre le plus d’entrées, avec un taux de 10,5 pour 100 000 – le plus élevé depuis la semaine du 21 février.

PINGDEMIC

Pendant ce temps, un demi-million de personnes ont été interrogées par l’application NHS Covid en seulement une semaine – car un ministre du cabinet admet qu’elle est trop sensible et sera modifiée.

Au total, 520 194 alertes Covid ont été envoyées aux utilisateurs de l’application dans la semaine précédant le 7 juillet.

Cela signifie que l’on pense que deux millions de Britanniques sont maintenant coincés chez eux.

Les alertes indiquent aux gens qu’ils ont été en contact étroit avec certains qui ont été testés positifs pour le bogue.

Le nombre d’alertes est en hausse de 46% par rapport à la semaine précédente.

La « pingdémie » a touché les pubs, les usines, les hôpitaux et les aéroports, provoquant des isolements inutiles du personnel.

Les derniers problèmes de virus surviennent malgré le fait que 87,5% des Britanniques ont eu au moins un jab, les deux tiers étant complètement vaccinés.