Taux officiel de Covid R STABLE mais aussi élevé que 1,7 dans le nouveau hotspot de la variante Delta

Le taux R de l’ANGLETERRE est resté le même cette semaine alors que les cas de la variante Delta montent en flèche de 46%.

Il pourrait atteindre 1,7 dans le Sud-Ouest et n’est pas inférieur à 1,1 selon les scientifiques du gouvernement aujourd’hui.

Bien que le taux R reste stable, le taux de croissance a légèrement diminué.

La semaine dernière, il était entre 3 et 6 et cette semaine, il est estimé entre 3 et 5.

Cela signifie que, sur une journée moyenne, l’épidémie augmente de trois à cinq pour cent.

Les données publiées par Sage interviennent après qu’il a été estimé qu’une personne sur 440 a désormais Covid en Angleterre.

Cela représente une augmentation par rapport au chiffre de 520 de la semaine dernière, a déclaré l’Office for National Statistics (ONS).

Il a également estimé que 122 500 personnes en Angleterre auraient été infectées par le virus au cours de la semaine dernière, contre 105 000.

Les infections ont augmenté en Angleterre en raison de la variante Delta, qui représente désormais trois infections sur quatre.

Il y a maintenant eu un total de 111 157 infections de la mutation enregistrées en Grande-Bretagne, a déclaré Public Health England.

Il s’agit d’une augmentation de 46% par rapport à la semaine précédente, avec environ 95% de tous les cas de Covid au Royaume-Uni qui se sont avérés être la variante Delta.

Jusqu’au 21 juin, 514 personnes supplémentaires ont été admises à l’hôpital en Angleterre avec Covid jusqu’au 21 juin, dont 304 non vaccinées.

Le taux R reflète la propagation de l'infection à travers le pays. Les tests de surtension sont toujours en place dans certaines régions et tout le monde est encouragé à passer des tests de flux latéral

Cette semaine, une augmentation des infections a été observée au cours de la 12e année scolaire et chez les personnes âgées de 24 ans et plus, a déclaré l’ONS.

De nombreuses personnes âgées de 24 ans et plus n’ont peut-être toujours pas reçu de vaccin et les experts régionaux ont déclaré cette semaine que les cas augmentaient dans les zones où les gens n’avaient pas reçu de vaccin.

Le taux de R le plus élevé du pays est actuellement observé dans le Sud-Ouest, qui se situe entre 1,3 et 1,7.

Chaque jour, 1 224 personnes sont testées positives pour le virus dans la région.

Lundi dernier, ce chiffre n’était que de 503 nouvelles infections quotidiennes et lundi 21, 746 personnes par jour étaient testées positives.

Le taux R reflète la propagation du virus et indique à combien de personnes une personne transmet la maladie.

Un taux R inférieur à 1 est bon car cela signifie que les patients de Covid ne transmettent pas le virus à beaucoup plus de personnes et que la propagation du virus ralentit.

L’augmentation des infections quotidiennes dans le Sud-Ouest se reflète dans son taux R, qui, selon Sage, se situe actuellement entre 1,3 et 1,7 – le taux le plus élevé du pays.

D’autres régions telles que le Nord-Est ont également connu une augmentation des cas.

Par exemple, au cours des sept derniers jours, Newcastle upon Tyne a connu la plus forte augmentation hebdomadaire du nombre de cas, passant de 130,4 à 263,9.

Le plus haut responsable de la santé publique de Newcastle a révélé cette semaine que la plupart des cas dans les régions provenaient de jeunes non vaccinés.

Le professeur Eugene Milne, directeur de la santé publique de Newcastle, a déclaré: « Nous savons que près des deux tiers des cas (à Newcastle) appartiennent au groupe d’âge des moins de 25 ans en grande partie non vacciné, et plus de la moitié sont âgés de 15 à 24 ans. »

Dans l’ensemble du nord-est, les infections quotidiennes ont plus que doublé au cours de la semaine dernière.

Lundi dernier, seulement 413 personnes étaient testées positives au Covid-19 chaque jour dans la région.

Lundi 21, ce nombre est passé à 848 infections quotidiennes et aujourd’hui, le nombre de personnes testées positives quotidiennement s’élevait à 1 108.