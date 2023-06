Taux hypothécaires: le gouvernement britannique est invité à fournir une aide d’urgence alors que les coûts ne cessent d’augmenter – les affaires en direct

il y a 10 mois 03h25 HAE Travis Perkins met en garde contre les bénéfices alors que les taux d’intérêt élevés frappent le marché du logement

Le constructeur de maisons britannique Travis Perkins, fournisseur de construction, a averti que ses bénéfices ne répondraient pas aux attentes, signe que des difficultés se développent sur le marché immobilier britannique.

Travis Perkins possède 1 400 succursales au Royaume-Uni et affirme être le plus grand distributeur de matériaux de construction du pays, fournissant du ciment, des briques, des tuiles, des outils, de la plomberie, des kits de chauffage et des produits électriques aux constructeurs.

Mais ce matin, la société avertit que le marché du logement est touché par des taux d’intérêt plus élevés et une confiance des consommateurs plus faible.

À la lumière des conditions de marché toujours difficiles, les bénéfices d’exploitation ajustés pour l’année entière devraient désormais se situer autour de 240 millions de livres sterling, manquant les 266 millions de livres sterling attendus par la ville.

Il a dit aux actionnaires:

Le Groupe a réalisé une performance résiliente au premier trimestre mais n’a pas connu l’assouplissement anticipé des conditions de marché au deuxième trimestre à ce jour. Volumes à la fois dans le logement neuf et dans le RMI domestique privé [repair, maintenance, and improvement] les marchés continuent d’être touchés par des taux d’intérêt plus élevés et une baisse de la confiance des consommateurs en raison d’une inflation des prix à la consommation persistante et plus élevée que prévu.

Travis Perkins met en garde contre le profit 👇 « Travis a déclaré que la flambée des taux hypothécaires et les niveaux élevés d’inflation continus signifiaient que l’industrie de la construction retenait la construction de nouvelles maisons. »https://t.co/4lg24Q0MiW – Andy Bruce (@BruceReuters) 16 juin 2023

Les actions de Travis Perkins ont chuté de plus de 6% en début de séance.