Taux hypothécaires élevés et prix élevés : pourquoi le marché du logement ralentit

Après que les taux hypothécaires ont atteint des niveaux record pendant la pandémie, faisant augmenter la demande de logements neufs et faisant grimper les prix d’inscription, le marché du logement ralentit maintenant.

C’est une bonne nouvelle pour les acheteurs qui peuvent se permettre de rester sur le marché. Mais de nombreux acheteurs potentiels sont hors de prix, car les taux hypothécaires élevés et les prix élevés rendent inabordable pour certains l’achat d’une nouvelle maison. Dans le même temps, la construction de maisons neuves a diminué, les constructeurs se méfiant davantage de la baisse de la demande – et les prix des loyers ont continué d’augmenter.

“Les acheteurs ont vraiment un pouvoir de négociation pour la première fois depuis plusieurs années”, a déclaré Nicole Bachaud, économiste senior chez Zillow. “Mais c’est avec la mise en garde, seulement si vous pouvez vous permettre le prix de l’immobilier en ce moment.”

Voici sept graphiques qui aident à expliquer ce qui se passe avec le marché du logement.

Le taux hypothécaire fixe moyen sur 30 ans a atteint 5,66 % au 1er septembre, selon les données de Freddie Mac. Le taux a fluctué ces dernières semaines, bien qu’il ait légèrement baissé par rapport à son pic de 5,81% en juin, qui était le niveau le plus élevé depuis 2008.

Les taux hypothécaires ont explosé pendant la pandémie en raison des craintes concernant le coronavirus et son impact sur l’économie américaine (en janvier 2021, le taux hypothécaire fixe sur 30 ans a atteint 2,65%). Cela a entraîné une augmentation de la demande de maisons, car la baisse des taux hypothécaires rend le coût d’achat d’une maison beaucoup moins cher, car les gens doivent payer moins d’intérêts chaque mois.

Les taux hypothécaires ont augmenté rapidement plus tôt cette année, en partie parce que la Réserve fédérale a commencé à augmenter les taux d’intérêt pour faire face à une inflation élevée. Bien que la Fed ne fixe pas directement les taux hypothécaires, des taux d’intérêt plus élevés rendent généralement les emprunts plus coûteux dans l’ensemble de l’économie. La politique de la Fed est également l’un des facteurs qui peuvent influencer le rendement du Trésor à 10 ans, que les taux hypothécaires fixes ont tendance à suivre. À mesure que les taux hypothécaires ont augmenté, davantage d’acheteurs ont été exclus du marché du logement, ce qui a refroidi la demande et augmenté l’offre de logements disponibles.

Les ventes de maisons unifamiliales neuves et de maisons existantes ont chuté, signalant une baisse de la demande alors que les taux hypothécaires et les prix des maisons élevés poussent les acheteurs potentiels hors du marché. Les ventes de nouvelles maisons unifamiliales en juillet ont été à un taux annuel corrigé des variations saisonnières de 511 000 unités, soit une baisse de 12,6% par rapport à juin, selon les données du Census Bureau. Cela marque un creux de près de sept ans.

La durée pendant laquelle les annonces sont restées sur le marché a également augmenté à mesure que la concurrence s’est refroidie. La part des maisons américaines inscrites pendant 30 jours ou plus sans passer par un contrat a augmenté de 12,5% en juillet par rapport à l’année précédente, selon les données de Redfin.

Les prix des maisons ont grimpé en flèche alors que de plus en plus d’Américains tentaient de profiter de la baisse des taux hypothécaires au début de la pandémie. La combinaison de taux hypothécaires plus bas et d’une offre déjà insuffisante de maisons a conduit à des guerres d’enchères entre acheteurs potentiels qui faisaient des offres supérieures au prix d’inscription pour devancer leurs concurrents.

Bien que les prix commencent à baisser maintenant, ils restent encore beaucoup plus élevés qu’ils ne l’étaient il y a un an. Le prix médian des maisons existantes était de 403 800 $ en juillet, selon les données de la National Association of Realtors. C’est une baisse de 10 000 $ par rapport à juin, mais toujours 10,8 % de plus qu’un an auparavant.

Certaines régions ont vu les prix des maisons baisser plus rapidement, en particulier dans les villes qui ont connu une plus forte demande de maisons pendant la pandémie. Par exemple, 70% des maisons à vendre à Boise, Idaho, ont baissé de prix en juillet, selon une analyse Redfin. D’autres villes comme Denver, dans le Colorado, ont vu le prix de 58 % des maisons baisser en juillet.

La construction de maisons neuves a ralenti, les constructeurs s’inquiétant de plus en plus d’une baisse de la demande en raison de la hausse des taux hypothécaires. Les mises en chantier, ou le début de la construction d’un nouveau logement résidentiel, sont tombées à 1,45 million en juillet, selon les données du Census Bureau. C’était une baisse de 9,6% par rapport au mois précédent.

La confiance des constructeurs a également chuté en août pour le huitième mois consécutif, les constructeurs ayant eu du mal à faire face à la baisse de la demande de maisons et à la hausse des coûts de construction en raison de problèmes persistants de chaîne d’approvisionnement, selon une enquête de la National Association of Home Builders.

“Le volume total des mises en chantier de maisons unifamiliales affichera une baisse en 2022, la première baisse de ce type depuis 2011”, a déclaré Robert Dietz, économiste en chef de l’Association, dans un communiqué.

Après avoir augmenté régulièrement plus tôt cette année, les nouvelles inscriptions sont tombées à 670 766 en juillet, selon les données de Redfin. C’est une baisse de 132 649 nouvelles inscriptions par rapport au mois précédent.

Les données indiquent que les vendeurs potentiels restent sur place alors que la croissance des prix des maisons ralentit, a déclaré Daryl Fairweather, économiste en chef chez Redfin. Le marché du travail est également solide et les propriétaires sont assis sur une valeur nette record, a déclaré Fairweather, ce qui signifie qu’ils ne se sentent pas obligés d’inscrire leurs maisons.

“Ils ont réussi à bloquer des taux hypothécaires très bas, ils n’ont donc pas vraiment de raison de vendre”, a déclaré Fairweather. « Si nous entrions en récession et que le chômage augmentait et que les propriétaires ne pouvaient plus payer leur hypothèque, cela entraînerait une baisse des prix beaucoup plus rapide que ce que nous voyons actuellement. Mais je pense qu’il est peu probable que cela se produise.

Même si les nouvelles inscriptions chutent, le stock total de maisons à vendre a augmenté à mesure que l’offre s’améliore. Le nombre d’annonces actives à vendre a augmenté de 5,1% en juillet par rapport au mois précédent, marquant le cinquième mois consécutif d’augmentation des stocks, selon les données de Zillow. Néanmoins, une augmentation plus substantielle de l’offre a été entravée par le manque de nouvelles inscriptions et un ralentissement de la construction neuve.

Les prix des loyers ont également bondi pendant la pandémie, bien que le rythme de croissance ait commencé à se modérer. Le loyer mensuel typique était de 2 031 $ à l’échelle nationale en juillet, en hausse de 0,6 % par rapport à juin et de 13,7 % par rapport à il y a un an, selon les données de Zillow.

Le loyer augmente généralement avec le temps et voit rarement des baisses de prix, de sorte que le loyer ne fera probablement que devenir plus cher. Et comme de plus en plus d’acheteurs potentiels sont hors de prix en raison de taux hypothécaires plus élevés et d’annonces plus chères, cela maintiendra probablement une demande élevée sur le marché locatif, a déclaré Yelena Maleyev, économiste chez KPMG.

« Que doivent faire les gens s’ils ne peuvent pas acheter une maison parce que beaucoup plus de gens sont maintenant hors de prix avec des prix des maisons plus élevés et des taux d’intérêt en hausse ? Ils doivent rester locataires », a déclaré Maleyev.

L’abordabilité du logement à travers le pays a chuté à mesure que les taux hypothécaires ont augmenté, selon l’indice d’abordabilité du logement de la National Association of Realtors, qui mesure si une famille moyenne gagne un revenu suffisant pour être admissible à un prêt hypothécaire sur une maison typique. L’abordabilité a chuté en juin, le paiement hypothécaire mensuel ayant augmenté de 53,7% et le revenu familial médian de 5,8% par rapport à il y a un an.

Bien que l’abordabilité soit en baisse et que diverses mesures semblent préoccupantes, un ralentissement drastique du marché du logement est encore peu probable, a déclaré Bachaud, l’économiste de Zillow. Bachaud a déclaré que le marché traversait plutôt une “période de transition étrange” pour rééquilibrer l’offre et la demande après que les acheteurs aient eu du mal à trouver suffisamment d’options plus tôt dans la pandémie.

“Ce qui se passe sur le marché du logement en ce moment semble vraiment effrayant par rapport à ce que nous avons été”, a déclaré Bachaud. “Mais il est important de se rappeler que tout cela est destiné à rééquilibrer pour nous ramener dans un marché normal.”