Taux hypothécaires de 10 ans pour août 2022

La plupart des gens ont entendu parler 30 ans et Hypothèques de 15 ans, mais avez-vous entendu parler d’une hypothèque de 10 ans ? Ce type de prêt hypothécaire peu connu pourrait vous faire économiser gros en intérêts, si vous pouvez vous permettre un paiement mensuel élevé.

Une hypothèque de 10 ans est moins courante que les autres types d’hypothèques, mais elle a ses propres avantages uniques. Bien que vos versements mensuels soient plus élevés que ceux des autres types de prêts hypothécaires, vous pourriez économiser un montant important en intérêts pendant la durée de votre prêt immobilier.

De plus, les taux hypothécaires sur 10 ans sont encore relativement bas par rapport aux taux hypothécaires en général, ce qui signifie qu’ils offrent des avantages financiers précieux dans le climat économique actuel.

Voici tout ce que vous devez savoir sur ce qu’est une hypothèque de 10 ans, comment elle fonctionne et comment trouver la plus basse taux hypothécaires possible.

Qu’est-ce qu’un prêt hypothécaire de 10 ans?

Les hypothèques de dix ans fonctionnent exactement de la même manière que les autres types d’hypothèques, mais au lieu de rembourser votre hypothèque en 15 ou 30 ans, vous la rembourserez en 10 ans. Cela peut avoir du sens lors de l’achat d’une maison si vous pouvez vous permettre un paiement mensuel plus élevé, souhaitez économiser gros sur les paiements d’intérêts et ne voulez pas rembourser votre prêt hypothécaire sur plusieurs décennies. Vous faites une demande et vous êtes admissible à un prêt hypothécaire de 10 ans de la même manière que pour les autres types de prêts hypothécaires.

Bien que les hypothèques de 10 ans ne soient pas si populaires, les processus d’achat d’une maison ne changera pas si vous avez une hypothèque de 10 ou 30 ans. Vous devez vous attendre à payer tous les mêmes frais, y compris frais de clôture et les frais de montage.

Il est important de parler avec plusieurs prêteurs et de faire vos recherches avant d’en choisir un. Interviewer plus d’un prêteur vous aidera à trouver le taux et les frais les plus bas pour votre situation financière personnelle. Plus vous recueillez d’informations auprès de prêteurs, meilleures sont vos chances d’obtenir un taux inférieur.

Évolution des taux hypothécaires à taux fixe sur 10 ans

Actuellement, les taux des prêts hypothécaires de 10 ans sont inférieurs à 5 %, tandis que les taux des prêts hypothécaires de 30 ans se situent dans la fourchette basse à moyenne de 5 %. Depuis le début de cette année, les taux hypothécaires ont lentement augmenté d’environ 3 %. Bien qu’il soit incertain où les taux atterriront au cours du reste de l’année – si l’inflation continue d’augmenter, les taux hypothécaires pourraient grimper – le blocage d’un taux hypothécaire sur 10 ans alors qu’il oscille en dessous de 5 % pourrait vous faire économiser des dizaines de milliers d’intérêts. Même un ou deux points de pourcentage peuvent faire une différence significative dans les intérêts que vous payez sur votre prêt hypothécaire.

Taux hypothécaires et de refinancement actuels

Nous utilisons les informations collectées par Bankrate, qui appartient à la même société mère que CNET, pour suivre les tendances quotidiennes des taux hypothécaires. Le tableau ci-dessus résume les taux moyens offerts par les prêteurs à travers le pays.

Avantages d’une hypothèque de 10 ans

Taux d’intérêt réduit : Vous paierez un taux d’intérêt plus bas pour une hypothèque de 10 ans que pour les autres types d’hypothèques, car la banque prend moins de risques en vous prêtant l’argent sur une période plus courte. De plus, vous réduisez le total des intérêts que vous paierez dans l’ensemble.

Remboursez votre prêt plus rapidement : Vous pourriez économiser des dizaines de milliers de dollars sur la durée de votre prêt en le remboursant des années plus rapidement que d’autres types de prêts hypothécaires, ce qui vous permettrait d’accumuler plus rapidement la valeur nette de votre maison.

Inconvénients d’une hypothèque de 10 ans

Des mensualités élevées : Si vous ne pouvez pas vous permettre des mensualités élevées, une hypothèque de 10 ans ne vous conviendra probablement pas.

FAQ

Quelle est la différence entre une hypothèque de 15 et 10 ans ? Avec un prêt sur 10 ans, vous bénéficierez d’un taux d’intérêt légèrement inférieur et paierez donc moins d’intérêts au fil du temps. Cela signifie que votre paiement hypothécaire mensuel sera plus élevé, même si le prêt global sera plus abordable à long terme. Vous rembourserez également le prêt en 10 ans, au lieu de 15.

Quelle est la différence entre une hypothèque de 10 et 30 ans ? Il vous faudra un tiers du temps nécessaire pour rembourser une hypothèque de 10 ans par rapport à une hypothèque de 30 ans, ce qui vous fera économiser des dizaines de milliers de dollars en intérêts au fil des ans. Vous paierez également un taux d’intérêt inférieur à celui d’un prêt sur 30 ans. Attendez-vous à un paiement mensuel plus élevé, même si vous économiserez toujours de l’argent dans l’ensemble.

Comment se qualifier pour un prêt hypothécaire à taux fixe de 10 ans? L’admissibilité à une hypothèque de 10 ans est la même que l’admissibilité à d’autres types d’hypothèques, mais les exigences en matière de revenu et de pointage de crédit seront plus strictes pour vous assurer que vous pouvez vous permettre d’effectuer des versements mensuels plus élevés. Assurez-vous d’avoir tous vos documents financiers comme les déclarations de revenus et les fiches de paie en ordre, car le prêteur prendra en compte presque tous les aspects de votre vie financière pour déterminer si vous pouvez ou non rembourser le prêt. Des éléments tels que votre revenu, votre pointage de crédit, le montant de vos dettes et votre ratio prêt-valeur affectent tous le taux qu’un prêteur vous proposera.

Autres outils et ressources hypothécaires

Vous pouvez utiliser La calculatrice hypothécaire de CNET pour vous aider à déterminer combien de maison vous pouvez vous permettre. La calculatrice hypothécaire de Crumpe prend en compte des éléments tels que votre revenu mensuel, vos dépenses et vos remboursements de dettes pour vous donner une idée de ce que vous pouvez gérer financièrement. Ton taux hypothécaire dépendra en partie de ces facteurs de revenu, ainsi que de votre pointage de crédit et du code postal où vous cherchez à acheter une maison.