Taux hypothécaires d’aujourd’hui pour le 28 août 2023 : les taux augmentent pour les acheteurs de maison

Une poignée de taux hypothécaires de référence ont augmenté au cours des sept derniers jours. Les taux hypothécaires fixes moyens sur 15 ans et 30 ans ont tous deux légèrement augmenté. Pour les taux variables, l’hypothèque à taux variable 5/1 a également augmenté.

Alors que l’inflation a augmenté en 2022, les taux hypothécaires ont également augmenté. Pour freiner la croissance des prix, la Réserve fédérale a commencé à augmenter son taux des fonds fédéraux – un taux d’intérêt à court terme qui détermine ce que les banques facturent entre elles pour emprunter de l’argent. En rendant l’emprunt plus coûteux, l’objectif de la banque centrale est de réduire les prix en réduisant les dépenses de consommation.

Lors de sa réunion du 26 juillet, la Fed a lancé une hausse de 25 points de base (ou 0,25 %) de son taux des fonds fédéraux, marquant sa 11e augmentation dans le cycle actuel de hausse des taux. La hausse la plus récente pourrait avoir un impact sur les taux hypothécaires, mais les experts affirment que les marchés l’ont peut-être déjà pris en compte dans les taux.

Taux hypothécaires actuels pour août 2023

Avec des taux hypothécaires plus élevés qu’ils ne l’ont été depuis 2002, comparer les devis hypothécaires de plusieurs prêteurs peut vous aider à trouver le taux le plus bas. Entrez vos informations ci-dessous pour voir si l’un des prêteurs partenaires de CNET peut vous proposer un taux inférieur à la moyenne.

« Les taux hypothécaires continueront de fluctuer de semaine en semaine, mais en fin de compte, je pense que les taux resteront dans la fourchette de 6 à 7 % que nous observons actuellement », a déclaré Canal Jacobéconomiste principal sur le marché des prêts LendingTree.

La Fed ne fixe pas directement les taux hypothécaires, mais elle joue un rôle influent. Les taux hypothécaires évoluent quotidiennement en réponse à une série de facteurs économiques, notamment l’inflation, l’emploi et les perspectives plus larges de l’économie. Un taux d’inflation plus faible est une bonne nouvelle pour les taux hypothécaires, mais la possibilité de hausses supplémentaires de la part de la banque centrale cette année maintiendra une pression à la hausse sur des taux déjà élevés.

Plutôt que de s’inquiéter des taux hypothécaires, les acheteurs devraient se concentrer sur ce qu’ils peuvent contrôler : obtenir le meilleur taux possible pour leur situation financière.

Pour augmenter vos chances d’être admissible au taux le plus bas disponible, prenez les mesures nécessaires pour améliorer votre pointage de crédit et épargnez pour un acompte. Assurez-vous également de comparer les taux et les frais de plusieurs prêteurs pour obtenir la meilleure offre. L’examen du taux annuel effectif global, ou TAEG, vous montrera le coût total de l’emprunt et vous aidera à faire une comparaison entre les prêteurs.

Prêts hypothécaires à taux fixe sur 30 ans

Le taux d’intérêt moyen des prêts hypothécaires fixes sur 30 ans est de 7,61 %, soit une croissance de 6 points de base par rapport à il y a une semaine. (Un point de base équivaut à 0,01 %.) La durée de prêt la plus courante est une hypothèque fixe de 30 ans. Une hypothèque fixe sur 30 ans aura souvent un taux d’intérêt plus élevé qu’une hypothèque à taux fixe sur 15 ans – mais aussi un paiement mensuel inférieur. Vous ne pourrez pas rembourser votre maison aussi rapidement et vous paierez plus d’intérêts au fil du temps, mais une hypothèque fixe sur 30 ans est une bonne option si vous cherchez à minimiser votre paiement mensuel.

Prêts hypothécaires à taux fixe sur 15 ans

Le taux moyen d’un prêt hypothécaire fixe sur 15 ans est de 6,83 %, soit une augmentation de 1 point de base par rapport à il y a sept jours. Vous aurez certainement une mensualité plus importante avec une hypothèque fixe sur 15 ans qu’avec une hypothèque fixe sur 30 ans, même si le taux d’intérêt et le montant du prêt sont les mêmes. Cependant, si vous pouvez vous permettre les mensualités, un prêt sur 15 ans présente plusieurs avantages. Vous obtiendrez généralement un taux d’intérêt plus bas et vous paierez moins d’intérêts au total, car vous remboursez votre prêt hypothécaire beaucoup plus rapidement.

Prêts hypothécaires à taux variable 5/1

Un prêt hypothécaire à taux variable 5/1 a un taux moyen de 6,54 %, soit une hausse de 7 points de base par rapport à la même période la semaine dernière. Pendant les cinq premières années, vous bénéficierez généralement d’un taux d’intérêt inférieur avec un prêt hypothécaire à taux variable 5/1 par rapport à un prêt hypothécaire fixe sur 30 ans. Cependant, les changements sur le marché pourraient entraîner une augmentation de votre taux d’intérêt après cette période, comme indiqué dans les conditions de votre prêt. Pour cette raison, un ARM pourrait être une bonne option si vous envisagez de vendre ou de refinancer votre maison avant que les taux ne changent. Dans le cas contraire, les changements sur le marché pourraient augmenter considérablement votre taux d’intérêt.

Tendances des taux hypothécaires

Les taux hypothécaires ont été historiquement bas pendant la majeure partie de 2020 et 2021, mais ont augmenté régulièrement tout au long de 2022 alors que la Réserve fédérale a commencé à augmenter de manière agressive les taux d’intérêt. Aujourd’hui, les taux hypothécaires sont bien supérieurs à ce qu’ils étaient il y a un an. Qu’est-ce que cela signifie pour les acheteurs de maison cette année ?

« Les taux hypothécaires ont oscillé entre 6 et 7 % au cours des 10 derniers mois. Bien que les prix de l’immobilier se soient légèrement atténués à l’échelle nationale, le coût encore élevé de l’emprunt signifie que les acheteurs pleins d’espoir n’ont ressenti que peu de soulagement », a déclaré Hannah Jonesanalyste de recherche économique chez Realtor.com.

Cependant, si l’inflation continue de baisser et que la Fed parvient à maintenir les taux là où ils sont et éventuellement à les réduire, les taux hypothécaires devraient diminuer légèrement en 2023. Cependant, il est très peu probable qu’ils reviennent aux niveaux les plus bas d’à peine 2023. il y a quelques années.

Les prévisions immobilières les plus récentes de Fannie Maé demande que le taux hypothécaire fixe moyen sur 30 ans clôture l’année à environ 6,6 %.

« Les taux hypothécaires sont volatils depuis un certain temps maintenant et même s’ils pourraient éventuellement commencer à baisser au cours des six prochains mois à un an, à mesure que la croissance de l’inflation continue de ralentir, leur chemin sera probablement semé d’embûches », a déclaré Channel.

Nous utilisons les informations collectées par Bankrate pour suivre les modifications de ces tarifs quotidiens. Ce tableau résume les taux moyens offerts par les prêteurs à travers le pays :

Taux d’intérêt hypothécaires moyens actuels

Type de prêt Taux d’intérêt Il y a une semaine Changement taux fixe sur 30 ans 7,61% 7,55% +0,06 taux fixe sur 15 ans 6,83% 6,82% +0,01 Taux hypothécaire géant sur 30 ans 7,62% 7,58% +0,04 Taux de refinancement hypothécaire sur 30 ans 7,83% 7,75% +0,08

Tarifs au 28 août 2023.

Comment magasiner pour le meilleur taux hypothécaire

Vous pouvez obtenir un taux hypothécaire personnalisé en contactant votre courtier hypothécaire local ou en utilisant un calculateur en ligne. Lorsque vous recherchez les taux hypothécaires, tenez compte de vos objectifs et de vos finances actuelles.

Les éléments qui affectent le taux hypothécaire que vous pourriez obtenir comprennent : votre pointage de crédit, votre mise de fonds, votre ratio prêt/valeur et votre ratio dette/revenu. Généralement, vous souhaitez un pointage de crédit plus élevé, un acompte plus important, un DTI inférieur et un LTV inférieur pour obtenir un taux d’intérêt inférieur.

Outre le taux d’intérêt hypothécaire, des frais supplémentaires, notamment les frais de clôture, les frais, les points de remise et les taxes, peuvent également affecter le coût de votre maison. Vous devriez magasiner auprès de plusieurs prêteurs – tels que les coopératives de crédit et les prêteurs en ligne en plus des banques locales et nationales – afin d’obtenir le prêt hypothécaire qui vous convient le mieux.

Qu’est-ce qu’une bonne durée de prêt ?

Un élément important à prendre en compte lors du choix d’un prêt hypothécaire est la durée du prêt ou le calendrier de paiement. Les durées hypothécaires les plus courantes sont de 15 ans et 30 ans, bien qu’il existe également des prêts hypothécaires sur 10, 20 et 40 ans. Une autre distinction importante concerne les prêts hypothécaires à taux fixe et à taux variable. Pour les prêts hypothécaires à taux fixe, les taux d’intérêt sont les mêmes pendant toute la durée du prêt. Pour les prêts hypothécaires à taux variable, les taux d’intérêt sont fixés pendant un certain nombre d’années (généralement cinq, sept ou 10 ans), puis le taux s’ajuste chaque année en fonction du taux d’intérêt du marché.

Lorsque vous décidez entre un prêt hypothécaire à taux fixe ou à taux variable, vous devez prendre en considération la durée pendant laquelle vous prévoyez rester dans votre maison. Les prêts hypothécaires à taux fixe pourraient mieux convenir à ceux qui envisagent de vivre dans une maison pendant un certain temps. Les prêts hypothécaires à taux fixe offrent une plus grande stabilité dans le temps que les prêts hypothécaires à taux variable, mais les prêts hypothécaires à taux variable peuvent offrir des taux d’intérêt plus bas au départ. Si vous ne prévoyez pas de conserver votre nouvelle maison pendant plus de trois à dix ans, un prêt hypothécaire à taux variable peut vous offrir une meilleure offre. En règle générale, il n’existe pas de meilleure durée de prêt ; tout dépend de vos objectifs et de votre situation financière actuelle. Assurez-vous de faire vos recherches et de réfléchir à vos propres priorités lorsque vous choisissez un prêt hypothécaire.