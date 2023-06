Taux hypothécaires au 19 juin 2023 : baisse des taux

Quelques taux hypothécaires importants ont chuté au cours des sept derniers jours. Les taux hypothécaires fixes sur 15 ans et sur 30 ans ont tous deux affiché une tendance à la baisse. Dans le même temps, les taux moyens des crédits immobiliers à taux révisable 5/1 ont augmenté.

Après avoir augmenté les taux d’intérêt 10 fois depuis mars 2022, la Réserve fédérale a freiné lors de sa réunion de juin. Le taux de référence des fonds fédéraux de la banque centrale restera dans une fourchette de 5,00 % à 5,25 % pour le moment, bien que la Fed n’ait pas exclu la possibilité de nouvelles hausses si l’inflation ne continue pas à se modérer.

Tant que l’inflation continue de baisser, les experts disent qu’une pause dans les hausses de taux de la Fed pourrait apporter une certaine stabilité au marché volatil des taux hypothécaires d’aujourd’hui.

Les prêts hypothécaires ont atteint leur plus haut niveau en 20 ans à la fin de 2022, mais maintenant, l’environnement macroéconomique change à nouveau. Les taux ont fortement baissé en janvier avant de remonter en février. Mis à part une brève poussée vers la fin du mois de mai, les taux continuent de fluctuer entre 6 % et 7 %.

Même si la Fed a marqué une pause dans les hausses de taux, les taux d’intérêt hypothécaires continueront de fluctuer quotidiennement. En effet, les taux hypothécaires ne sont pas liés au taux des fonds fédéraux de la même manière que d’autres produits, tels que les prêts sur valeur domiciliaire et les marges de crédit sur valeur domiciliaire, ou HELOCs. Les taux hypothécaires réagissent à divers facteurs économiques, notamment l’inflation, l’emploi et les perspectives générales de l’économie.

« Les taux hypothécaires continueront de fluctuer de semaine en semaine, mais en fin de compte, je pense que les taux resteront dans la fourchette de 6% à 7% que nous voyons actuellement », a déclaré Canal Jacob, économiste principal au marché des prêts LendingTree. « Je ne m’attends pas à ce qu’ils augmentent ou même montrent un pic soutenu après cette réunion », a déclaré Channel.

Dans l’ensemble, l’inflation reste élevée mais a baissé lentement mais régulièrement chaque mois depuis qu’elle a culminé en juin 2022.

Après avoir considérablement augmenté les taux en 2022, la Fed a opté pour des augmentations plus modestes de 25 points de base lors de ses trois premières réunions de 2023. La décision de maintenir les taux stables le 14 juin suggère que l’inflation ralentit et que les hausses de taux en cours pourraient ne plus être nécessaires ramener l’inflation sous la cible de 2 % de la Fed. Il est peu probable que la banque centrale réduise ses taux de sitôt, mais les signaux positifs de la Fed et le ralentissement de l’inflation pourraient atténuer une partie de la pression à la hausse sur les taux hypothécaires.

« Les taux arrivent à un point où ils se stabilisent. Il s’agit donc davantage de savoir combien de temps il faudra pour que les taux commencent à baisser et quand l’inflation reviendra à un point où votre dollar commencera à acheter un peu plus chaque mois, » a déclaré Kevin Williams, fondateur de Full Life Financial Planning.

Toutefois, les taux hypothécaires demeurent bien au-dessus de ce qu’ils étaient il y a un an. Moins d’acheteurs sont prêts à se lancer sur le marché du logement, ce qui fait baisser la demande et entraîne une baisse des prix des maisons dans certaines régions, mais ce n’est qu’une partie de l’équation de l’abordabilité des maisons.

« Les taux d’intérêt ont été beaucoup plus élevés dans le passé et les gens ont acheté des maisons et financé des maisons à ces taux. Mais il a été difficile pour les gens de réagir à une augmentation aussi rapide en peu de temps », a déclaré Daniel Oney, directeur de recherche au Texas Real Estate Research Center de la Texas A&M University. « Tout le monde avait un objectif quant au montant qu’il devait épargner pour entrer sur le marché du logement, mais lorsque les taux d’intérêt ont augmenté, ces objectifs ont également bougé », a-t-il ajouté.

Qu’est-ce que cela signifie pour les acheteurs cette année? Les taux hypothécaires devraient diminuer légèrement en 2023, bien qu’il soit très peu probable qu’ils reviennent aux niveaux les plus bas de 2020 et 2021. Cependant, la volatilité des taux pourrait se poursuivre pendant un certain temps. « Attendez-vous à ce que les taux hypothécaires augmentent et diminuent au cours du premier semestre de l’année, au moins jusqu’à ce qu’il y ait un consensus sur le moment où la Fed conclura la hausse des taux d’intérêt », a déclaré Greg McBride, CFA et analyste financier en chef chez Bankrate. McBride s’attend à ce que les taux baissent de manière plus constante au fil de l’année. « Les taux hypothécaires fixes sur trente ans termineront l’année à près de 5,25 % », prédit-il.

Plutôt que de s’inquiéter des taux hypothécaires du marché, les acheteurs de maison devraient se concentrer sur ce qu’ils peuvent contrôler : obtenir le meilleur taux possible pour leur situation.

« Le plus important, c’est qu’ils trouvent la bonne maison. La deuxième chose la plus importante est évidemment de trouver le moyen le plus efficace de la financer », a déclaré Mélissa Cohnvice-président régional de William Raveis Mortgage.

Prenez des mesures pour améliorer votre pointage de crédit et épargnez pour un acompte afin d’augmenter vos chances de vous qualifier pour le taux le plus bas disponible. Assurez-vous également de comparer les taux et les frais de plusieurs prêteurs pour obtenir la meilleure offre. L’examen du taux annuel effectif global, ou TAP, vous montrera le coût total de l’emprunt et vous aidera à comparer des pommes avec des pommes.

Prêts hypothécaires à taux fixe de 30 ans

Le taux d’intérêt hypothécaire fixe moyen sur 30 ans est de 7,00 %, soit une baisse de 6 points de base par rapport à il y a sept jours. (Un point de base équivaut à 0,01 %.) Les prêts hypothécaires à taux fixe de trente ans sont la durée de prêt la plus courante. Un prêt hypothécaire à taux fixe de 30 ans aura généralement un paiement mensuel inférieur à celui de 15 ans, mais généralement un taux d’intérêt plus élevé. Bien que vous paierez plus d’intérêts au fil du temps – vous remboursez votre prêt sur une période plus longue – si vous recherchez un paiement mensuel inférieur, une hypothèque fixe de 30 ans peut être une bonne option.

Hypothèques à taux fixe de 15 ans

Le taux moyen d’un prêt hypothécaire fixe de 15 ans est de 6,41 %, soit une baisse de 4 points de base par rapport à il y a sept jours. Par rapport à un prêt hypothécaire fixe de 30 ans, un prêt hypothécaire fixe de 15 ans avec la même valeur de prêt et le même taux d’intérêt entraînera un paiement mensuel plus élevé. Mais un prêt de 15 ans sera généralement la meilleure affaire, si vous pouvez vous permettre les paiements mensuels. Vous obtiendrez généralement un taux d’intérêt plus bas et vous paierez moins d’intérêts au total parce que vous remboursez votre prêt hypothécaire beaucoup plus rapidement.

Prêts hypothécaires à taux révisable 5/1

Un prêt immobilier à taux révisable 5/1 a un taux moyen de 6,13%, soit une augmentation de 5 points de base par rapport à il y a une semaine. Pendant les cinq premières années, vous obtiendrez généralement un taux d’intérêt inférieur avec un prêt hypothécaire à taux variable de 5/1 par rapport à un prêt hypothécaire fixe de 30 ans. Cependant, vous pourriez finir par payer plus après cette période, selon les conditions de votre prêt et la façon dont le taux évolue avec le taux du marché. Pour cette raison, un prêt hypothécaire à taux variable pourrait être une bonne option si vous envisagez de vendre ou de refinancer votre maison avant que le taux ne change. Sinon, les changements sur le marché pourraient augmenter considérablement votre taux d’intérêt.

Tendances des taux hypothécaires

Les taux hypothécaires ont été historiquement bas pendant la majeure partie de 2020 et 2021, mais ont augmenté régulièrement tout au long de 2022. Aujourd’hui, les taux hypothécaires sont à peu près le double de ce qu’ils étaient il y a un an, poussés à la hausse par une inflation constamment élevée. Cette inflation élevée a incité la Fed à relever sept fois son taux cible des fonds fédéraux en 2022. En augmentant les taux, la Fed rend plus coûteux d’emprunter de l’argent et plus attrayant de garder de l’argent en épargne, supprimant la demande de biens et de services.

Les taux d’intérêt hypothécaires ne suivent pas les actions de la Fed de la même manière que, disons, les taux d’une marge de crédit sur valeur domiciliaire. Mais ils réagissent à l’inflation. Par conséquent, le ralentissement des données sur l’inflation et les signaux positifs de la Fed influenceront davantage l’évolution des taux hypothécaires que la plus récente hausse de taux de 25 points de base.

Nous utilisons les informations collectées par Bankrate pour suivre les changements de taux au fil du temps. Ce tableau résume les taux moyens offerts par les prêteurs à travers le pays :

Taux d’intérêt hypothécaires moyens actuels

Type de prêt Taux d’intérêt Il y a une semaine Changement Taux fixe sur 30 ans 7.00% 7,06 % -0,06 Taux fixe sur 15 ans 6,41 % 6,45 % -0,04 Taux hypothécaire jumbo de 30 ans 7,03 % 7,06 % -0,03 Taux de refinancement hypothécaire sur 30 ans 7,13% 7,16 % -0,03

Tarifs au 19 juin 2023.

Comment trouver des taux hypothécaires personnalisés

Pour trouver un taux hypothécaire personnalisé, rencontrez votre courtier hypothécaire local ou utilisez un service hypothécaire en ligne. Lorsque vous examinez les taux hypothécaires, tenez compte de vos objectifs et de vos finances actuelles.

Une série de facteurs, y compris votre mise de fonds, votre pointage de crédit, votre ratio prêt-valeur et votre ratio dette-revenu, affecteront tous votre taux hypothécaire. Généralement, vous voulez un pointage de crédit plus élevé, un acompte plus élevé, un DTI inférieur et un LTV inférieur pour obtenir un taux d’intérêt inférieur.

Outre le taux d’intérêt hypothécaire, d’autres facteurs, notamment les frais de clôture, les frais, les points de remise et les taxes, peuvent également avoir une incidence sur le coût de votre maison. Assurez-vous de magasiner auprès de plusieurs prêteurs, tels que les coopératives de crédit et les prêteurs en ligne, en plus des banques locales et nationales, afin d’obtenir le prêt hypothécaire qui vous convient le mieux.

Quelle est la meilleure durée de prêt ?

Une chose importante à considérer lors du choix d’un prêt hypothécaire est la durée du prêt ou le calendrier des paiements. Les durées de prêt hypothécaire les plus couramment offertes sont de 15 ans et 30 ans, bien que vous puissiez également trouver des prêts hypothécaires de 10, 20 et 40 ans. Les hypothèques sont ensuite divisées en hypothèques à taux fixe et à taux variable. Pour les prêts hypothécaires à taux fixe, les taux d’intérêt sont les mêmes pendant toute la durée du prêt. Pour les prêts hypothécaires à taux révisable, les taux d’intérêt sont les mêmes pendant un certain nombre d’années (le plus souvent cinq, sept ou 10 ans), puis le taux s’ajuste annuellement en fonction du taux du marché.

Un facteur à prendre en compte lors du choix entre un prêt hypothécaire à taux fixe et à taux variable est la durée pendant laquelle vous prévoyez vivre dans votre maison. Pour les personnes qui prévoient de rester à long terme dans une nouvelle maison, les hypothèques à taux fixe peuvent être la meilleure option. Les prêts hypothécaires à taux fixe offrent une plus grande stabilité dans le temps par rapport aux prêts hypothécaires à taux ajustables, mais les prêts hypothécaires à taux ajustables peuvent offrir des taux d’intérêt inférieurs au départ. Si vous ne prévoyez pas de conserver votre nouvelle maison pendant plus de trois à dix ans, un prêt hypothécaire à taux variable pourrait vous offrir une meilleure offre. La meilleure durée de prêt dépend entièrement de votre situation et de vos objectifs spécifiques, alors assurez-vous de réfléchir à ce qui est important pour vous lorsque vous choisissez un prêt hypothécaire.