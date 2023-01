Taux hypothécaires au 17 janvier 2023 : glissement des taux

Quelques taux hypothécaires principaux ont chuté au cours des sept derniers jours. Les taux hypothécaires fixes sur 15 ans et 30 ans ont tous deux chuté, ce dernier de manière assez significative. Nous avons également constaté une baisse du taux moyen des prêts hypothécaires à taux révisable 5/1.

Les taux hypothécaires ont augmenté de façon spectaculaire en 2022, la Réserve fédérale ayant relevé les taux d’intérêt à plusieurs reprises tout au long de l’année. Les taux d’intérêt sont dynamiques et imprévisibles – du moins sur une base quotidienne ou hebdomadaire – et ils réagissent à une grande variété de facteurs économiques. Mais les actions de la Fed, conçues pour atténuer le taux élevé d’inflation, ont eu un impact indubitable sur les taux hypothécaires.

Les perspectives pour 2023 restent incertaines. Bien que des taux plus élevés soient susceptibles de rester, les plus fortes augmentations sont peut-être derrière nous. Cela dit, essayer de chronométrer le marché est délicat. Si l’inflation persiste, d’autres hausses de taux d’intérêt pourraient suivre. En tant que tel, vous aurez peut-être plus de chance de bloquer un taux d’intérêt hypothécaire plus bas maintenant au lieu d’attendre; après tout, vous pouvez toujours refinancer plus tard. Peu importe quand vous décidez de magasiner pour une maison, c’est toujours une bonne idée de rechercher plusieurs prêteurs pour comparer les taux et les frais afin de trouver le meilleur prêt hypothécaire pour votre situation particulière.

Prêts hypothécaires à taux fixe de 30 ans

Le taux d’intérêt moyen d’un prêt hypothécaire fixe standard de 30 ans est de 6,41 %, soit une baisse de 1 point de base par rapport à il y a une semaine. (Un point de base équivaut à 0,01 %.) La durée de prêt la plus courante est une hypothèque fixe de 30 ans. Une hypothèque à taux fixe de 30 ans aura généralement un taux d’intérêt plus élevé qu’une hypothèque à taux fixe de 15 ans, mais aussi un paiement mensuel inférieur. Bien que vous paierez plus d’intérêts au fil du temps – vous remboursez votre prêt sur une période plus longue – si vous recherchez un paiement mensuel inférieur, une hypothèque fixe de 30 ans peut être une bonne option.

Hypothèques à taux fixe de 15 ans

Le taux moyen d’un prêt hypothécaire fixe de 15 ans est de 5,73 %, soit une baisse de 13 points de base par rapport à il y a une semaine. Par rapport à une hypothèque fixe de 30 ans, une hypothèque fixe de 15 ans avec la même valeur de prêt et le même taux d’intérêt aura un paiement mensuel plus élevé. Cependant, si vous êtes en mesure de payer les mensualités, un prêt sur 15 ans présente plusieurs avantages. Ceux-ci incluent généralement la possibilité d’obtenir un taux d’intérêt plus bas, de rembourser votre prêt hypothécaire plus tôt et de payer moins d’intérêts totaux à long terme.

Prêts hypothécaires à taux révisable 5/1

Un prêt hypothécaire à taux variable de 5/1 a un taux moyen de 5,46 %, soit une baisse de 6 points de base par rapport à la même période la semaine dernière. Avec une hypothèque ARM, vous obtiendrez généralement un taux d’intérêt inférieur à celui d’une hypothèque fixe de 30 ans pendant les cinq premières années. Mais comme le taux varie avec le taux du marché, vous pourriez finir par payer plus après cette période, comme décrit dans les conditions de votre prêt. Pour les emprunteurs qui envisagent de vendre ou de refinancer leur maison avant que le taux ne change, un prêt hypothécaire à taux variable peut être une bonne option. Mais si ce n’est pas le cas, vous pourriez être redevable d’un taux d’intérêt beaucoup plus élevé si les taux du marché changent.

Tendances des taux hypothécaires

Les taux hypothécaires étaient historiquement bas au début de 2022, mais ont augmenté régulièrement tout au long de l’année. La Réserve fédérale a relevé les taux d’intérêt à sept reprises pour tenter de freiner l’inflation record. En règle générale, lorsque l’inflation est faible, les taux hypothécaires ont tendance à être plus bas. Lorsque l’inflation est élevée, les taux ont tendance à être plus élevés.

Bien que la Fed ne fixe pas directement les taux hypothécaires, les actions politiques de la banque centrale influencent le montant que vous payez pour financer votre prêt immobilier. Si vous cherchez à acheter une maison, gardez à l’esprit que la Fed a signalé qu’elle continuerait d’augmenter les taux en 2023, et que ces augmentations pourraient faire grimper encore les taux hypothécaires.

Nous utilisons les taux collectés par Bankrate, qui appartient à la même société mère que CNET, pour suivre l’évolution de ces taux quotidiens. Ce tableau résume les taux moyens offerts par les prêteurs à l’échelle nationale :

Taux d’intérêt hypothécaires moyens

Produit Fréquence La semaine dernière Changement 30 ans fixe 6,41 % 6,42 % -0,01 15 ans fixe 5,73 % 5,86 % -0,13 Taux hypothécaire jumbo de 30 ans 6,40% 6,38% +0,02 Taux de refinancement hypothécaire sur 30 ans 6,48 % 6,41 % +0,07

Tarifs au 17 janvier 2023.

Comment trouver les meilleurs taux hypothécaires

Pour trouver un taux hypothécaire personnalisé, parlez à votre courtier hypothécaire local ou utilisez un service hypothécaire en ligne. Afin de trouver le meilleur prêt immobilier, vous devrez tenir compte de vos objectifs et de votre situation financière globale.

Une série de facteurs, y compris votre mise de fonds, votre pointage de crédit, votre ratio prêt-valeur et votre ratio dette-revenu, affecteront tous votre taux d’intérêt hypothécaire. Avoir une bonne cote de crédit, un acompte plus élevé, un faible DTI, un faible LTV ou toute combinaison de ces facteurs peut vous aider à obtenir un taux d’intérêt plus bas.

Le taux d’intérêt n’est pas le seul facteur qui influe sur le coût de votre maison. Assurez-vous également de tenir compte d’autres facteurs tels que les frais, les frais de clôture, les taxes et les points de remise. Assurez-vous de magasiner auprès de plusieurs prêteurs – y compris les coopératives de crédit et les prêteurs en ligne en plus des banques locales et nationales – afin d’obtenir une hypothèque qui vous convient le mieux.

Qu’est-ce qu’une bonne durée de prêt ?

Une chose importante à considérer lors du choix d’un prêt hypothécaire est la durée du prêt ou le calendrier des paiements. Les durées hypothécaires les plus couramment proposées sont de 15 ans et 30 ans, bien que vous puissiez également trouver des hypothèques de 10, 20 et 40 ans. Les hypothèques sont ensuite divisées en hypothèques à taux fixe et à taux variable. Les taux d’intérêt d’une hypothèque à taux fixe sont fixés pour la durée du prêt. Contrairement à une hypothèque à taux fixe, les taux d’intérêt d’une hypothèque à taux révisable ne sont fixés que pour un certain laps de temps (généralement cinq, sept ou 10 ans). Après cela, le taux fluctue annuellement en fonction du taux du marché.

Lorsque vous décidez entre un prêt hypothécaire à taux fixe et à taux variable, vous devez tenir compte de la durée pendant laquelle vous prévoyez de rester dans votre maison. Les prêts hypothécaires à taux fixe pourraient convenir mieux à ceux qui prévoient vivre dans une maison pendant un certain temps. Alors que les prêts hypothécaires à taux variable peuvent parfois offrir des taux d’intérêt inférieurs au départ, les prêts hypothécaires à taux fixe sont plus stables à long terme. Si vous ne prévoyez pas de conserver votre nouvelle maison pendant plus de trois à dix ans, un prêt hypothécaire à taux variable peut vous offrir une meilleure offre. La meilleure durée de prêt dépend entièrement de votre situation personnelle et de vos objectifs, alors assurez-vous de réfléchir à ce qui est important pour vous lorsque vous choisissez un prêt hypothécaire.