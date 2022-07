Taux du compte d’épargne Chase pour août 2022

Depuis quelques années, les banques offrent des taux d’intérêt dérisoires sur leurs comptes d’épargne. Mais cela change maintenant – bien que lentement. Comme le La Réserve fédérale relève ses taux d’intérêt pour essayer de contrôler le record inflationles intérêts que vous gagnez sur votre comptes d’épargne et certificats de dépôt augmentera probablement, si ce n’est déjà fait. De nombreuses banques ont déjà augmenté à plusieurs reprises les taux de leurs comptes d’épargne, certaines offrant des options égales ou supérieures à 1 % APY.

Votre rendement annuel en pourcentage, ou APY, est le taux d’intérêt composé que vous gagnez sur votre épargne. Plus l’APY est élevé, plus vous gagnerez d’intérêts au fil du temps. Mais bien que certaines banques, à la fois celles qui ont des succursales physiques et celles qui opèrent uniquement en ligne, réagissent à la situation économique actuelle en augmentant progressivement les APY, de nombreuses grandes banques nationales ont maintenu des taux bas.

Chase est la plus grande banque des États-Unis, avec 3,31 billions de dollars d’actifs. Avec plus de 4 700 succursales dans 48 États plus Washington, DC, et 16 000 guichets automatiques dans tout le pays, les clients ne sont jamais très loin de l’accès aux espèces. Chase propose deux principaux types de comptes d’épargneen plus d’un certain nombre d’autres produits et services financiers.

Lisez la suite pour plus d’informations sur les taux des comptes d’épargne de Chase et comment ils se comparent à ceux de la concurrence.

Options du compte Chase Savings℠

Chase propose deux comptes d’épargne : Chase Savings℠ et Chase Premier Savings℠. Les principales différences entre les deux se résument aux rendements d’intérêts – les deux sont assez faibles – et aux frais de service mensuels, qui sont basés sur des exigences de solde minimum.

Options du compte Chase Savings℠ Nom du compte Taux d’intérêt APY Dépôt minimal Frais de service mensuels* Chassez les économies 0,01 % 0,01 % Aucun 5 $ Chase Savings Premier 0,02 % 0,02 % Aucun 25 $

*Les frais peuvent être annulés si certaines conditions sont remplies

Remarque : les APY varient selon les régions et peuvent ne pas être les mêmes partout. Vous devrez vérifier votre code postal sur le site Web de Chase pour voir quels comptes vous sont disponibles.

Noter: Tarifs au 25 juillet 2022. Les APY varient selon les régions et le compte d’épargne de Chase peut ne pas être disponible partout. Vous aurez besoin de vérifiez votre code postal sur le site Web de Chase pour voir vos options.

Compte standard Chase Savings℠

Le compte standard Chase Savings℠ offre un APY de 0,01 %, ce qui est extrêmement faible. Il y a des frais mensuels de 5 $ pour ce compte, qui peuvent être annulés si vous transférez 25 $ ou plus à partir d’un compte courant lié ou liez un compte courant Chase éligible.

Vous pouvez envisager cette option si vous recherchez une banque physique avec des emplacements pratiques à travers le pays ou si vous êtes déjà client de Chase et préférez conserver tous vos comptes sous un même toit. Sinon, il existe de nombreuses meilleures options sur le marché.

D’autres banques nationales, dont Bank of America, facturent également des frais de 5 $ pour les comptes d’épargne d’introduction et offrent des APY relativement faibles. L’APY de Bank of America est également de 0,01 % pour son compte d’épargne standard.

Chase Premier Économies℠

Le compte d’épargne haut de gamme de Chase n’est pas beaucoup mieux, offrant un APY dérisoire de 0,02 %. Les frais de service mensuels pour ce compte sont de 25 $, mais ils peuvent être annulés si vous maintenez un solde quotidien de 15 000 $ ou liez un compte courant Chase éligible.

À titre de comparaison, Wells Fargo offre également seulement 0,02 % APY sur son compte d’épargne de niveau supérieur, mais ne facture que 12 $ par mois – des frais qui peuvent être annulés si vous respectez l’exigence minimale quotidienne de 3 500 $.

Néanmoins, à moins que vous n’ayez des raisons de conserver vos économies chez Chase, il existe de nombreuses meilleures options sur le marché. Par exemple, vous pourriez gagner environ 50 fois les intérêts des autres banques, vous rapportant environ 150 $ de plus par an sur un solde de départ de 15 000 $.

Comment les APY du compte Chase Savings℠ se comparent-ils aux autres banques

Avec des taux d’intérêt d’épargne plafonnant à 0,02 %, il n’y a pas beaucoup de raisons financières de garder votre argent dans un compte Chase Savings℠. Voici comment Chase se compare à nos meilleurs choix pour les meilleurs comptes d’épargne à haut rendement :

Comment les comptes d’épargne Chase se comparent aux autres banques Nom du compte APY Revenus d’intérêts de la première année sur 5 000 $ Chassez les économies 0,01 % 0,50 $ Chase Premier Économies 0,02 % 1,00 $ Économies sur le pain 1,65 % 82,50 $ Véro* 5,00 % 250,00 $

FAQ

Quelle est la situation actuelle sur les taux d’intérêt de l’épargne ? Les taux d’intérêt des comptes d’épargne ont été extraordinairement bas ces dernières années. Cependant, les taux des comptes d’épargne commencent à augmenter. Lorsque la Fed augmente son taux des fonds fédéraux – comme elle l’a déjà fait plusieurs fois cette année – elle augmente le taux d’intérêt que les banques se facturent pour emprunter et prêter de l’argent. Pour compenser les coûts, les banques augmentent les taux d’intérêt sur les comptes des consommateurs, comme les cartes de crédit et les prêts, ce qui rend plus coûteux pour les clients d’emprunter de l’argent. Les taux des comptes d’épargne augmentent également, attirant de nouveaux clients qui souhaitent obtenir des intérêts plus élevés sur leur épargne.

Quel est le taux d’intérêt moyen d’un compte d’épargne ? Pendant la majeure partie du début de 2022, le taux d’intérêt moyen des comptes d’épargne aux États-Unis était d’environ 0,06 %. Depuis, il remonte lentement, atteignant 0,07 % en mai et 0,08 % en juin. De nombreuses banques avec des succursales physiques, qui ont historiquement des taux d’épargne inférieurs à ceux des banques en ligne uniquement, ont commencé à augmenter les taux d’intérêt pour les comptes d’épargne.

Quelles banques proposent les taux d’épargne les plus élevés ? Les taux d’intérêt ont beaucoup fluctué tout au long du mois de juin en réponse à l’évolution rapide de la situation économique aux États-Unis. Cela dit, au 25 juillet 2022, voici quelques banques proposant des APY élevés. SoFi, une banque uniquement en ligne, propose des comptes d’épargne avec un APY pouvant atteindre 1,50 %. Les banques physiques se lancent également, comme Capital One et Citibank, qui ont des comptes d’épargne à haut rendement avec des APY jusqu’à 1,20% et 1,40%, respectivement. Le compte 360 ​​Performance Savings de Capital One n’inclut pas de frais, mais le compte Accelerate Savings de Citibank le fait, à 4,50 $ par mois.

Quelles sont les alternatives à taux d’intérêt élevé aux comptes d’épargne ? Les obligations I – des investissements sécurisés garantis par le gouvernement vendus directement au public – offrent un taux d’intérêt considérablement plus attrayant de 9,62%. L’inconvénient est que votre argent est immobilisé pendant un an et que vous devrez payer une pénalité pour retrait anticipé, perdant les trois derniers mois d’intérêts. Après cinq ans, vous pouvez retirer l’argent de votre I bond sans pénalité.

À quelle fréquence pouvez-vous retirer de l’argent d’un compte Chase Savings℠ ? Vous pouvez retirer des comptes d’épargne Chase℠ six fois par mois sans pénalité. Après avoir atteint cette limite, Chase vous facture 5 $ pour chaque retrait ultérieur pour un maximum de trois fois, soit une pénalité totale de 15 $. Cette limite de retrait était la norme aux États-Unis en raison d’une règle de la Réserve fédérale appelée Règlement D. Dans Avril 2020, la Fed a supprimé cette règle pour permettre aux consommateurs d’accéder sans entrave à leur épargne tout au long de la pandémie. En conséquence, certaines banques ont supprimé la limite de retrait ou augmenté le nombre de retraits avant de vous facturer.

Tous les comptes d’épargne ont-ils des frais mensuels ? Les banques physiques comme Chase facturent généralement des frais mensuels pour un compte d’épargne. Les banques en ligne ne facturent souvent pas de frais de maintenance mensuels et ont des taux d’intérêt plus élevés. En effet, les banques en ligne n’ont pas d’emplacement physique à gérer, ce qui réduit leurs frais généraux et leur permet d’offrir aux clients des APY plus élevés ou des comptes d’épargne sans frais. Les frais mensuels sont généralement annulés si vous maintenez un solde minimum défini. Si vous ne pouvez pas satisfaire à cette exigence, envisagez un compte d’épargne sans frais mensuels, tel que le compte d’épargne 360 ​​de Capital One. Si vous prévoyez d’économiser seulement quelques centaines de dollars tout au long de l’année avec le compte Chase Savings℠, les frais de service mensuels pourraient réduire considérablement vos économies. Par exemple, si vous déposez 20 $ chaque mois la première année, vous ne gagnerez qu’un centime d’intérêts d’ici la fin de l’année, mais vous aurez payé 60 $ en frais de maintenance.

Tous les tarifs sont en vigueur au 25 juillet 2022.

