Taux d’intérêt : Starmer met en garde contre la “prime des conservateurs sur les prêts hypothécaires”

Rishi Sunak a été accusé d’avoir enfermé le Royaume-Uni dans un “cercle vicieux de stagnation”, alors que la Banque d’Angleterre a relevé les taux d’intérêt et prédit la plus longue récession depuis un siècle.

Le dirigeant travailliste Sir Keir Starmer a déclaré que les familles étaient désormais confrontées à “une prime conservatrice sur les prêts hypothécaires”, la hausse de 0,75 point à 3% du taux de base de la Banque étant susceptible d’être répercutée sous la forme de prêts immobiliers plus chers.

Alors que le chancelier Jeremy Hunt a publié un nouveau signal de mesures d’austérité à venir dans sa déclaration d’automne de ce mois-ci, les entreprises ont mis en garde de ne pas répéter les erreurs du début des années 2010 en réduisant les investissements publics.

Et le TUC a renouvelé son appel à des élections générales immédiates pour permettre aux électeurs de porter un jugement sur le paquet de hausses d’impôts et de réductions de dépenses prévu par M. Hunt dans sa déclaration du 17 novembre. Plus de 460 000 ont signé un Indépendant pétition pour une élection anticipée.

M. Hunt n’a laissé aucun doute sur le fait que davantage de douleur viendra dans la déclaration d’automne, affirmant qu’il devra prendre “des décisions difficiles en matière de fiscalité et de dépenses”, mais a tenté de blâmer les hausses mondiales des taux d’intérêt sur la pandémie de Covid et la guerre en Ukraine.

“L’inflation est l’ennemie et pèse lourdement sur les familles, les retraités et les entreprises à travers le pays”, a déclaré la chancelière.

« C’est pourquoi la priorité numéro un de ce gouvernement est de maîtriser l’inflation, et aujourd’hui la Banque a pris des mesures conformes à son objectif de ramener l’inflation à la cible.

“Les taux d’intérêt augmentent à travers le monde alors que les pays gèrent la hausse des prix en grande partie due à la pandémie de Covid-19 et à l’invasion de l’Ukraine par Poutine.”

Mais Starmer a déclaré à Times Radio : « Il se passe d’autres choses dans le monde, mais ce n’est qu’une partie de l’histoire. Nous sommes plus exposés dans ce pays – nous payons un prix plus élevé dans ce pays – à cause de l’échec des 12 dernières années.

« Les fondations de notre économie sont faibles, nous n’avons pas eu la croissance dont nous avions besoin, par conséquent, nous sommes plus exposés. Il n’est donc pas juste que le gouvernement laisse simplement entendre qu’il s’agit uniquement de facteurs externes. Ceci, j’en ai peur, se trouve à la porte de Downing Street.

Sir Keir a déclaré: «Il y a maintenant une prime conservatrice sur les hypothèques, et les familles regarderont ce chiffre, sauront à quel point les choses sont difficiles maintenant et trembleront que – en raison de l’échec des 12 dernières années – les familles qui travaillent à travers le pays paieront le prix.”

La chancelière fantôme du Labour, Rachel Reeves, a appelé M. Sunak à faire face aux “erreurs” de plus de 12 ans de gouvernement conservateur – y compris son propre temps en tant que chancelier et Premier ministre – qui ont conduit à la crise économique actuelle.

Mais M. Hunt a insisté sur le fait que la hausse des taux d’intérêt dans le monde était motivée par la pandémie de Covid-19 et l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

S’exprimant quelques instants après l’annonce des taux d’intérêt de la Banque, Mme Reeves a déclaré que les familles de toute la Grande-Bretagne étaient désormais confrontées à “des prêts hypothécaires plus élevés et à plus d’anxiété après des mois de chaos économique”.

“L’avertissement de récession d’aujourd’hui montre comment 12 ans de gouvernement conservateur ont affaibli les fondements de notre économie et nous ont exposés à des chocs, passant de crise en crise avec une baisse du niveau de vie et une faible croissance”, a déclaré Mme Reeves.

“En tant que chancelier et maintenant Premier ministre, Sunak doit faire face à ses erreurs qui ont conduit au cercle vicieux de la stagnation dans lequel ce gouvernement conservateur nous a piégés.”

La responsable de l’économie du TUC, Kate Bell, a déclaré: “Les travailleurs paient le prix fort pour que les conservateurs écrasent l’économie.

« La hausse des taux d’intérêt d’aujourd’hui augmentera le risque d’une sombre récession cet hiver. Et cela martèlera les entreprises et les personnes qui paient une hypothèque.

« Nous avons besoin d’un nouveau plan économique avec des salaires croissants et des services publics solides en son cœur. Et nous avons besoin d’élections générales maintenant, pour remplacer le parti qui a créé cette crise.

Voulez-vous des élections générales immédiates ?

Alpesh Paleja, économiste principal à la CBI, a déclaré que M. Hunt devrait tirer les leçons des années 2010, lorsque le programme d’austérité de George Osborne a lancé une décennie de croissance atone alors que le gouvernement réduisait les dépenses.

“Avec une politique monétaire axée sur la lutte contre l’inflation, la priorité immédiate du gouvernement devrait être de renforcer la confiance des marchés dans la réputation de stabilité durement acquise du Royaume-Uni – mais la viabilité budgétaire et la croissance ne devraient pas être un choix”, a déclaré M. Paleja.

« La déclaration d’automne doit tirer les leçons des années 2010 – la viabilité budgétaire et le relèvement de la croissance tendancielle sont deux priorités.

“En plus de protéger les plus vulnérables, le gouvernement devrait préserver les dépenses en capital et les allocations d’investissement pour permettre aux investissements du secteur privé de stimuler la croissance future.”

Mais M. Hunt a signalé que des réductions sont en cours dans la déclaration d’automne, alors qu’il s’efforce de combler un trou noir dans les finances de l’État estimé à 50 milliards de livres sterling et causé en partie par le mini-budget bâclé de son prédécesseur Kwasi Kwarteng.

Des sources gouvernementales ont indiqué que le chancelier envisageait un mélange 50/50 de hausses d’impôts et de réductions de dépenses alors qu’il tentait d’équilibrer les comptes.

“La chose la plus importante que le gouvernement britannique puisse faire en ce moment est de rétablir la stabilité, d’assainir nos finances publiques et de faire baisser la dette afin que les hausses de taux d’intérêt soient maintenues aussi bas que possible”, a déclaré M. Hunt.

« Une monnaie saine et une économie stable sont les meilleurs moyens d’offrir des taux hypothécaires plus bas, plus d’emplois et une croissance à long terme. Cependant, il n’y a pas d’options faciles et nous devrons prendre des décisions difficiles en matière de fiscalité et de dépenses pour y parvenir.