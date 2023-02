Taux d’intérêt : la Banque du Canada expliquera la dernière hausse

OTTAWA –

La Banque du Canada devrait publier son premier résumé des délibérations mercredi, donnant aux Canadiens un aperçu du raisonnement du conseil des gouverneurs derrière sa décision de relever les taux d’intérêt le mois dernier.

Suite à une recommandation du Fonds monétaire international, la banque centrale a annoncé en septembre qu’elle commencerait à publier des résumés environ deux semaines après une décision sur les taux d’intérêt à partir de 2023 dans le but d’améliorer la transparence.

“Je pense que c’est une bonne idée. La plupart des grandes banques centrales publient des procès-verbaux ou des résumés de réunion”, a déclaré Douglas Porter, économiste en chef de BMO.

La Banque du Canada a relevé son taux d’intérêt directeur pour la huitième fois consécutive depuis mars le 25 janvier, le portant à 4,5 %. À l’époque, la banque centrale avait indiqué qu’elle ferait une pause dans toute nouvelle hausse pour laisser l’impact de son cycle de hausse agressif se faire sentir.

Le résumé de mercredi devrait faire la lumière sur ce dont le conseil d’administration a discuté lors de la prise de cette décision.

Donner un aperçu des délibérations est déjà une pratique courante à la Réserve fédérale américaine, où les procès-verbaux des réunions sont publiés trois semaines après une décision sur les taux d’intérêt.

Bien que les procès-verbaux puissent être perspicaces, Porter a déclaré qu’ils ne faisaient généralement pas bouger le marché et servaient plutôt de dossier historique.

La Banque du Canada n’a pas dit grand-chose sur ce à quoi ressembleront les résumés, laissant la profondeur et le format des résumés à découvrir mercredi.

Mais Porter a déclaré qu’il ne s’attendait pas à ce qu’ils correspondent aux détails offerts par le procès-verbal de la réunion de la Réserve fédérale.

Le conseil de direction de la Banque du Canada est responsable de la politique monétaire de la banque centrale et se compose du gouverneur, du premier sous-gouverneur et de quatre sous-gouverneurs. Contrairement à la Réserve fédérale, où les 12 membres votent sur la décision en matière de taux d’intérêt, les décisions du conseil des gouverneurs sont fondées sur le consensus.

Cela signifie que tous les membres du conseil d’administration arrivent à la même décision à l’issue des délibérations.

Confrontés à des coûts d’emprunt plus élevés, les Canadiens et les entreprises devraient continuer de réduire leurs dépenses en 2023, ralentissant ainsi l’économie et l’inflation.

La croissance des prix a ralenti au cours des derniers mois, mais l’inflation demeure bien au-dessus de la cible de 2 % de la Banque du Canada. En décembre, le taux d’inflation annuel était de 6,3 %.

Après sa hausse d’un quart de point de pourcentage le mois dernier, la Banque du Canada a clairement indiqué que la pause dans les futures hausses de taux était conditionnelle, laissant la porte ouverte à d’autres augmentations si l’inflation n’est pas maîtrisée.

Selon son dernier rapport sur la politique monétaire, la banque centrale s’attend à ce que l’inflation ralentisse plus rapidement qu’elle ne l’avait prévu auparavant. Il prévoit que le taux d’inflation annuel tombera à 3 % d’ici la mi-2023 et à son objectif de 2 % en 2024.

Les banques centrales du monde entier ont également augmenté leurs taux alors que les pays sont aux prises avec une inflation élevée.

La semaine dernière, la Réserve fédérale a relevé son taux directeur d’un quart de point de pourcentage et a signalé que d’autres hausses de taux étaient à prévoir. Pendant ce temps, la Banque centrale européenne a annoncé une hausse des taux d’un demi-point de pourcentage et a déclaré qu’elle augmenterait les taux au moins une fois de plus.

Porter a déclaré que la principale question à laquelle il espère voir une réponse dans le résumé est de savoir si la Banque du Canada suspend les hausses de taux d’intérêt ou si elle prévoit de revenir en arrière.

“Il sera intéressant de voir s’ils sont vraiment décidés à rester à l’écart, ou s’il s’agit vraiment d’une sorte de station temporaire.”

“Peut-être que ce résumé pourrait aider à répondre un peu à cette question.”



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 6 février 2023.