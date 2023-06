Taux d’intérêt hypothécaires aujourd’hui pour le 13 juin 2023 : Reculs des taux directeurs

Les taux hypothécaires des sept derniers jours n’ont pas suivi de trajectoire précise, mais un taux important a chuté. Les taux hypothécaires fixes moyens sur 15 ans ont augmenté, tandis que les taux hypothécaires fixes moyens sur 30 ans ont très légèrement diminué. Pour les taux variables, l’hypothèque à taux révisable 5/1 a légèrement augmenté.

Dans la foulée du ralentissement de l’inflation, la Réserve fédérale a annoncé le 3 mai une augmentation de 25 points de base de son taux d’intérêt de référence à court terme. La réunion de mai de la Fed marque ce qui pourrait être la dernière hausse que nous voyons pour le moment. La banque centrale a signalé qu’il serait peut-être bientôt temps de faire une pause dans les hausses de taux. Selon les données d’inflation entrantes, la prochaine étape consisterait à maintenir les taux à leur niveau pendant une période prolongée afin de ramener l’inflation à son objectif de 2 %.

Tant que l’inflation continue de baisser, les experts disent qu’une pause dans les hausses de taux de la Fed pourrait apporter une certaine stabilité au marché volatil des taux hypothécaires d’aujourd’hui.

Les prêts hypothécaires ont atteint leur plus haut niveau en 20 ans à la fin de 2022, mais maintenant, l’environnement macroéconomique change à nouveau. Les taux ont fortement baissé en janvier avant de remonter en février. En mars et en avril, les taux ont fluctué autour de 6 %.

« En fin de compte, une plus grande certitude quant aux actions de la Fed contribuera à atténuer une partie de la volatilité que nous avons constatée avec les taux hypothécaires », a déclaré Odeta Kushiéconomiste en chef adjoint chez First American Financial Corporation.

Bien que les taux ne suivent pas directement les variations du taux des fonds fédéraux, ils réagissent à l’inflation. Dans l’ensemble, l’inflation reste élevée mais baisse lentement mais régulièrement chaque mois depuis qu’elle a culminé en juin 2022.

Après avoir considérablement augmenté les taux en 2022, la Fed a opté pour des augmentations de taux plus faibles, de 25 points de base, lors de ses trois premières réunions de 2023. La décision de relever de 0,25 % le 3 mai suggère que l’inflation ralentit et que la banque centrale pourrait bientôt être capable de suspendre son régime de hausse des taux. Bien qu’il soit peu probable que la banque centrale réduise ses taux de sitôt, les signaux positifs de la Fed et le ralentissement de l’inflation pourraient atténuer une partie de la pression à la hausse sur les taux hypothécaires.

« Si l’inflation continue de baisser, ce sera le principal moteur, en dehors de la Fed, cela contribuera vraiment à faire baisser les taux à un meilleur niveau et à améliorer l’abordabilité pour les acheteurs de maisons », déclare Scott Haymorechef des marchés financiers et de la tarification des prêts hypothécaires à la Banque TD.

Toutefois, les taux hypothécaires demeurent bien au-dessus de ce qu’ils étaient il y a un an. Moins d’acheteurs sont prêts à se lancer sur le marché du logement, ce qui fait baisser la demande et entraîne une baisse des prix des maisons dans certaines régions, mais ce n’est qu’une partie de l’équation de l’abordabilité des maisons.

« Même si les prix des maisons dans de nombreuses régions du pays ont chuté depuis le début de l’année, les taux élevés rendent l’achat d’un coût prohibitif pour beaucoup », a déclaré Canal Jacob, économiste principal au marché des prêts LendingTree. Il est encore difficile pour de nombreux acheteurs, en particulier ceux qui recherchent leur première maison, de se permettre un paiement mensuel.

Qu’est-ce que cela signifie pour les acheteurs cette année? Les taux hypothécaires devraient diminuer légèrement en 2023, bien qu’il soit très peu probable qu’ils reviennent aux niveaux les plus bas de 2020 et 2021. Cependant, la volatilité des taux pourrait se poursuivre pendant un certain temps. « Attendez-vous à ce que les taux hypothécaires augmentent et diminuent au cours du premier semestre de l’année, au moins jusqu’à ce qu’il y ait un consensus sur le moment où la Fed conclura la hausse des taux d’intérêt », déclare Greg McBride, CFA et analyste financier en chef chez Bankrate. (Comme CNET Money, Bankrate appartient à Red Ventures.) McBride s’attend à ce que les taux baissent de manière plus constante au fil de l’année. « Les taux hypothécaires fixes sur trente ans termineront l’année à près de 5,25 % », prédit-il.

Plutôt que de s’inquiéter des taux hypothécaires du marché, les acheteurs de maison devraient se concentrer sur ce qu’ils peuvent contrôler : obtenir le meilleur taux possible pour leur situation.

« Le plus important, c’est qu’ils trouvent la bonne maison. La deuxième chose la plus importante est évidemment de trouver le moyen le plus efficace de la financer », déclare Mélissa Cohnvice-président régional de William Raveis Mortgage.

Prenez des mesures pour améliorer votre pointage de crédit et épargnez pour un acompte afin d’augmenter vos chances de vous qualifier pour le taux le plus bas disponible. Assurez-vous également de comparer les taux et les frais de plusieurs prêteurs pour obtenir la meilleure offre. L’examen du taux annuel effectif global, ou TAP, vous montrera le coût total de l’emprunt et vous aidera à comparer des pommes avec des pommes.

Prêts hypothécaires à taux fixe de 30 ans

La moyenne des taux hypothécaires fixes sur 30 ans est de 7,02 %, soit une baisse de 1 point de base par rapport à il y a une semaine. (Un point de base équivaut à 0,01 %.) Les hypothèques fixes de trente ans sont la durée de prêt la plus fréquemment utilisée. Un prêt hypothécaire à taux fixe de 30 ans aura généralement un taux d’intérêt plus élevé qu’un prêt hypothécaire à taux fixe de 15 ans, mais aussi un paiement mensuel inférieur. Bien que vous paierez plus d’intérêts au fil du temps – vous remboursez votre prêt sur une période plus longue – si vous recherchez un paiement mensuel inférieur, une hypothèque fixe de 30 ans peut être une bonne option.

Hypothèques à taux fixe de 15 ans

Le taux moyen d’un prêt hypothécaire fixe de 15 ans est de 6,43 %, soit une augmentation de 5 points de base par rapport à la même période la semaine dernière. Par rapport à un prêt hypothécaire fixe de 30 ans, un prêt hypothécaire fixe de 15 ans avec la même valeur de prêt et le même taux d’intérêt entraînera un paiement mensuel plus élevé. Cependant, si vous pouvez vous permettre les mensualités, un prêt sur 15 ans présente plusieurs avantages. Ceux-ci incluent généralement la possibilité d’obtenir un taux d’intérêt plus bas, de rembourser votre prêt hypothécaire plus tôt et de payer moins d’intérêts totaux à long terme.

Prêts hypothécaires à taux révisable 5/1

Un prêt hypothécaire à taux variable de 5/1 a un taux moyen de 6,06 %, soit une augmentation de 1 point de base par rapport à il y a sept jours. Vous obtiendrez généralement un taux d’intérêt inférieur (par rapport à un prêt hypothécaire fixe de 30 ans) avec un prêt hypothécaire à taux variable de 5/1 au cours des cinq premières années du prêt hypothécaire. Mais vous pourriez finir par payer plus après cette période, selon les conditions de votre prêt et la façon dont le taux change avec le taux du marché. Pour les emprunteurs qui envisagent de vendre ou de refinancer leur maison avant que le taux ne change, un prêt hypothécaire à taux variable peut être une bonne option. Mais si ce n’est pas le cas, vous pourriez être redevable d’un taux d’intérêt beaucoup plus élevé si les taux du marché changent.

Tendances des taux hypothécaires

Les taux hypothécaires ont été historiquement bas pendant la majeure partie de 2020 et 2021, mais ont augmenté régulièrement tout au long de 2022. Aujourd’hui, les taux hypothécaires sont à peu près le double de ce qu’ils étaient il y a un an, poussés à la hausse par une inflation toujours élevée. Cette inflation élevée a incité la Fed à relever sept fois son taux cible des fonds fédéraux en 2022. En augmentant les taux, la Fed rend plus coûteux d’emprunter de l’argent et plus attrayant de garder de l’argent en épargne, supprimant la demande de biens et de services.

Les taux d’intérêt hypothécaires ne suivent pas les actions de la Fed de la même manière que, disons, les taux d’une marge de crédit sur valeur domiciliaire. Mais ils réagissent à l’inflation. Par conséquent, le ralentissement des données sur l’inflation et les signaux positifs de la Fed influenceront davantage l’évolution des taux hypothécaires que la plus récente hausse de taux de 25 points de base.

Nous utilisons les taux collectés par Bankrate pour suivre les tendances quotidiennes des taux hypothécaires. Ce tableau résume les taux moyens offerts par les prêteurs aux États-Unis :

Taux d’intérêt hypothécaires moyens

Produit Taux La semaine dernière Changement 30 ans fixe 7,02 % 7,03 % -0,01 15 ans fixe 6,43% 6,38% +0,05 Taux hypothécaire jumbo de 30 ans 7,02 % 7,02 % NC Taux de refinancement hypothécaire sur 30 ans 7,12 % 7,11 % +0,01

Tarifs au 13 juin 2023.

Comment trouver les meilleurs taux hypothécaires

Pour trouver un taux hypothécaire personnalisé, parlez à votre courtier hypothécaire local ou utilisez un service hypothécaire en ligne. Assurez-vous de tenir compte de vos finances actuelles et de vos objectifs lorsque vous essayez de trouver un prêt hypothécaire.

Les taux d’intérêt hypothécaires spécifiques varieront en fonction de facteurs tels que la cote de crédit, l’acompte, le ratio dette-revenu et le ratio prêt-valeur. Avoir une bonne cote de crédit, un acompte plus important, un faible DTI, un faible LTV ou toute combinaison de ces facteurs peut vous aider à obtenir un taux d’intérêt plus bas.

Outre le taux d’intérêt, d’autres facteurs, notamment les frais de clôture, les frais, les points de remise et les taxes, peuvent également affecter le coût de votre maison. Vous devriez magasiner auprès de plusieurs prêteurs – y compris les coopératives de crédit et les prêteurs en ligne en plus des banques locales et nationales – afin d’obtenir un prêt qui vous convient le mieux.

Quelle est l’incidence de la durée du prêt sur mon prêt hypothécaire?

Une considération importante lors du choix d’un prêt hypothécaire est la durée du prêt ou le calendrier des paiements. Les durées de prêt les plus courantes sont de 15 ans et 30 ans, bien qu’il existe également des hypothèques de 10, 20 et 40 ans. Les hypothèques sont en outre divisées en hypothèques à taux fixe et à taux révisable. Pour les prêts hypothécaires à taux fixe, les taux d’intérêt sont stables pendant toute la durée du prêt. Contrairement à un prêt hypothécaire à taux fixe, les taux d’intérêt d’un prêt hypothécaire à taux variable ne sont les mêmes que pendant un certain laps de temps (généralement cinq, sept ou 10 ans). Après cela, le taux fluctue annuellement en fonction du taux d’intérêt du marché.

Un facteur important à prendre en compte lors du choix entre un prêt hypothécaire à taux fixe et à taux variable est la durée pendant laquelle vous prévoyez de rester dans votre maison. Pour les personnes qui envisagent de vivre à long terme dans une nouvelle maison, les hypothèques à taux fixe peuvent être la meilleure option. Alors que les prêts hypothécaires à taux variable peuvent parfois offrir des taux d’intérêt inférieurs au départ, les prêts hypothécaires à taux fixe sont plus stables dans le temps. Toutefois, si vous ne prévoyez pas de conserver votre nouvelle maison pendant plus de trois à dix ans, un prêt hypothécaire à taux variable peut vous offrir une meilleure offre. Il n’y a pas de meilleure durée de prêt comme règle générale ; tout dépend de vos objectifs et de votre situation financière actuelle. Assurez-vous de faire vos recherches et de réfléchir à ce qui est le plus important pour vous lorsque vous choisissez un prêt hypothécaire.