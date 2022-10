Taux d’intérêt : ce qu’il faut savoir sur le renouvellement de votre prêt hypothécaire

Si votre hypothèque doit être renouvelée dans les mois à venir, vous commencez peut-être à paniquer à l’idée de payer plus pour financer votre maison alors que la Banque du Canada poursuit son cycle de hausse des taux d’intérêt.

La Banque du Canada a relevé son taux directeur d’un demi-point de pourcentage mercredi, le portant à 3,75 %.

Les experts disent qu’il est maintenant temps de prendre du recul et de vraiment faire le point sur la situation de votre ménage, mais n’ayez pas peur de magasiner pour vous assurer d’obtenir le taux hypothécaire le plus bas au renouvellement.

“Ce que vous ferez dépendra de la rigueur de vos finances, de la proximité de la fin du remboursement de votre prêt hypothécaire, de la rapidité avec laquelle vous pouvez planifier de le rembourser et de vos perspectives pour l’économie et les taux en général”, a déclaré James Laird. co-PDG de Ratehub.ca et président du courtage hypothécaire CanWise Financial.

Laird a déclaré que ceux qui souhaitent renouveler leur hypothèque pourraient être incités à rester avec leur prêteur actuel pour éviter d’avoir à repasser par le processus de test de résistance hypothécaire avec un nouveau prêteur.

“Le problème avec cela est que cela signifie que les gens sont moins susceptibles de magasiner et d’obtenir le meilleur tarif. Les gens ne devraient pas être dissuadés de magasiner. Beaucoup de gens réussiront encore. Si vous pouviez réussir un test de résistance il y a cinq ans, vous pouvez passez-le maintenant, probablement », a-t-il dit.

La simulation de crise hypothécaire a été introduite pour la première fois en 2016 et de nouvelles règles sont entrées en vigueur l’an dernier.

La plupart des détenteurs d’hypothèques au Canada ont une durée d’hypothèque de cinq ans ou moins, qu’il s’agisse d’une hypothèque à taux fixe ou à taux variable. Et tandis que les emprunteurs avec un prêt hypothécaire à taux fixe ont généralement bénéficié d’une certaine stabilité face à la hausse des taux d’intérêt par rapport à leurs homologues hypothécaires à taux variable qui ont ressenti l’impact immédiat des hausses, ceux qui ont un prêt hypothécaire à taux fixe verront leurs versements hypothécaires mensuels augmenter considérablement. alors qu’ils se préparent à se renouveler.

Selon Ratesdotca, les propriétaires verront probablement une augmentation d’environ 18 % des paiements mensuels au renouvellement, même s’ils ont remboursé une partie importante de l’hypothèque et peuvent avoir un revenu plus élevé.

Laurie Campbell, directrice du bien-être financier des clients chez Bromwich + Smith, a déclaré que le renouvellement de votre prêt hypothécaire avant la date de renouvellement pourrait être avantageux afin de garantir un taux inférieur, mais il existe des risques.

Les principales banques et autres prêteurs du Canada offrent une option de renouvellement hypothécaire anticipé qui vous permet de renouveler avant la fin de votre terme sans aucune pénalité, mais changer de prêteur ou renouveler avant la période de renouvellement de votre prêteur hypothécaire peut entraîner des pénalités financières.

“Vous devez peser la pénalité par rapport au meilleur taux que vous pourriez obtenir. C’est donc l’inconvénient des renouvellements anticipés”, a-t-elle déclaré.

“Vous pourriez vous lancer dans un renouvellement anticipé en pensant que les taux d’intérêt pourraient continuer à grimper, mais ce n’est pas le cas et vous finissez par payer la pénalité. C’est donc un peu la roulette russe.”

Vous voudrez peut-être envisager une durée hypothécaire plus courte, qui est généralement de trois ans ou moins, la mise en garde étant que vous ne savez pas si les taux d’intérêt vont continuer à augmenter ou non, a déclaré Campbell.

“Supposons que vous choisissiez un terme de trois ans plutôt qu’un terme de cinq ans et que ce terme de trois ans arrive et que vous deviez soudainement payer encore plus parce que les taux d’intérêt ont augmenté au cours des trois dernières années plutôt que d’attendre cinq ans”, a-t-elle déclaré. .

Samantha Brookes, PDG d’Hypothèques du Canada, a reçu de nombreux appels au cours des dernières semaines de clients dont le renouvellement est imminent et les principales questions qu’elle leur pose sont les suivantes : combien de dettes ont-ils, s’ils peuvent renouveler maintenant avec la dette qu’ils ont et s’ils peuvent continuer à porter la dette pour les deux prochaines années.

“Si vous avez l’hypothèque plus vos dettes ou votre marge de crédit, ou si vous avez une deuxième hypothèque et que quelque chose doit être renouvelé et que vous ne pouvez pas tout vous permettre pour le moment, il peut être judicieux de refinancer maintenant”, a-t-elle déclaré.

En tenant compte de la possibilité d’une récession l’année prochaine, Laird de Ratehub.ca a déclaré qu’un prêt hypothécaire à taux variable pourrait être une option à envisager lors du renouvellement.

“Lorsqu’une récession survient, la banque centrale pourrait être amenée à cesser d’augmenter les taux et peut-être à les baisser. Ainsi, plus la récession est précoce et grave, plus nous devrions nous attendre à ce que les taux soient bas. Et seul un taux variable profiterait de la baisse des taux. vers le bas l’année prochaine ou l’année d’après, alors que l’hypothèque à taux fixe restera au niveau auquel vous la fixez », a-t-il déclaré.

En fin de compte, il n’y a pas de solution unique pour tous les ménages, a déclaré Laird.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 26 octobre 2022.