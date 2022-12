Taux d’intérêt : ce que la dernière hausse signifie pour vous

La Banque du Canada a relevé mercredi son taux directeur d’un demi-point de pourcentage à 4,25 % – son plus haut niveau depuis janvier 2008 – dans sa décision finale sur les taux d’une année marquée par une inflation obstinément élevée et une augmentation rapide taux d’intérêt.

On pense généralement que la banque, qui a effectué une succession régulière de hausses importantes au cours de l’année, approche de la fin des augmentations.

En annonçant la hausse des taux mercredi, la banque a déclaré qu’elle examinera si le taux “doit encore augmenter pour rééquilibrer l’offre et la demande et ramener l’inflation à son objectif”.

Voici un aperçu de ce que signifie le taux, comment les analystes l’interprètent et ce qu’il pourrait signifier pour les consommateurs.



Qu’est-ce que le taux directeur et à quoi sert-il ?

Le taux directeur, également connu sous le nom de taux cible du financement à un jour, correspond au montant d’intérêt que la Banque du Canada demande aux banques commerciales lorsqu’elles se prêtent de l’argent au jour le jour pour régler les soldes quotidiens.

Savoir combien il en coûte pour prêter de l’argent ou le déposer auprès de la banque centrale aide à fixer les taux d’intérêt appliqués à des éléments tels que les prêts et les hypothèques.

Baisser le taux rend généralement les emprunts plus abordables, tandis que l’augmenter rend ces activités plus coûteuses.



Pourquoi la banque utilise-t-elle le taux pour cibler l’inflation ?

L’inflation est une mesure de l’augmentation ou de la baisse des prix des biens et des services. Une inflation élevée est le signe d’une économie en surchauffe.

Le taux d’inflation annuel du Canada a atteint un sommet de 8,1 % en juin, le niveau le plus élevé en quatre décennies.

Il s’est atténué depuis, atteignant 6,9 % en septembre, mais n’a pas bougé en octobre. Et les acheteurs ont vu des prix plus élevés pour des dépenses courantes comme l’épicerie. Les prix des produits d’épicerie ont augmenté au rythme le plus rapide depuis des décennies et étaient 11 % plus élevés en octobre qu’il y a un an.

Les économistes et la banque centrale veulent voir un nouvel assouplissement, c’est pourquoi les taux d’intérêt ont augmenté si rapidement dans l’espoir de refroidir les habitudes de consommation.

“L’inflation est encore trop élevée et les anticipations d’inflation à court terme restent élevées”, a déclaré la banque dans son annonce. “Plus les consommateurs et les entreprises s’attendent à ce que l’inflation soit supérieure à la cible, plus le risque qu’une inflation élevée s’enracine est grand.”



Qu’est-ce que cela signifie pour mon prêt hypothécaire?

Les taux hypothécaires ont tendance à augmenter ou à diminuer en même temps que les taux d’intérêt.

Lorsque les Canadiens achètent une maison, ils peuvent choisir entre deux types de prêts hypothécaires : à taux fixe ou à taux variable. Les prêts hypothécaires à taux fixe permettent aux emprunteurs de bloquer le taux d’intérêt qu’ils paieront pendant une période déterminée, tandis que les prêts hypothécaires à taux variable peuvent fluctuer.

Allison Van Rooijen, vice-présidente du crédit à la consommation chez Meridian Credit Unit, estime que la hausse des taux mercredi fera grimper les paiements sur un prêt hypothécaire à taux variable de 450 000 $ sur un amortissement de 25 ans jusqu’à 130 $ supplémentaires environ chaque mois. Depuis le début de 2022, la hausse des taux s’est élevée à environ 1 000 $ de plus par mois depuis le début de 2022.

« En raison du coût élevé du logement au Canada et des années de faibles taux d’emprunt, les Canadiens ont des niveaux records d’endettement sur les hypothèques et les marges de crédit, il est donc vraiment important que les gens passent par leurs dépenses et cherchent à réduire les dépenses discrétionnaires là où ils le peuvent”, a-t-elle déclaré dans un e-mail.

Elle recommande aux gens de redoubler d’efforts pour rembourser autant que possible leurs dettes avec des taux d’intérêt plus élevés et s’ils ont des difficultés à effectuer leurs paiements, discutez de la question de savoir si le passage à un autre format de prêt hypothécaire leur convient.



Cela signifie-t-il que les taux d’intérêt cesseront bientôt d’augmenter ?

Peu de temps après l’annonce, de nombreux économistes ont prédit que la banque n’en avait pas encore fini avec les hausses, même si le libellé de la déclaration signalait la possibilité de se maintenir à 4,25 %.

L’économiste en chef de BMO Marchés des capitaux, Douglas Porter, a déclaré qu’une nouvelle hausse d’environ 25 points de base est probablement encore à venir, car il s’inquiète de “la rigidité de l’inflation sous-jacente”.

James Orlando de TD Economics est d’accord. Il s’attend à ce que la banque livre sa dernière hausse de taux dans un avenir prévisible en janvier, portant la mesure à 4,5%.

“Nous ne pensons pas que la Banque du Canada en ait encore terminé, mais elle approche rapidement de la fin de son cycle de hausse”, a-t-il écrit dans une note aux investisseurs.

« Comme tous les Canadiens le savent, les hausses rapides des taux en 2022 ont provoqué un ajustement spectaculaire du marché immobilier, et nous commençons à le voir dans les données sur les dépenses de consommation. Nous nous attendons à ce que cela continue de peser sur l’économie en 2023 alors que les effets des randonnées passées filtrent.”



