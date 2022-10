Taux d’intérêt au Canada : la Banque du Canada relève son taux directeur

OTTAWA –

La Banque du Canada a relevé son taux directeur à 3,75 %, contre 3,25 %. Depuis mars, la banque centrale a augmenté son taux directeur à six reprises, dans le but de lutter contre l’inflation et de la ramener à son objectif de 2 %.

La banque prédit que le Canada pourrait connaître une récession potentielle au premier semestre de 2023, selon son dernier rapport sur la politique monétaire.

“La croissance du PIB devrait ensuite ralentir entre 0% et 0,5% jusqu’à la fin de 2022 et le premier semestre de 2023”, indique le rapport. “Cela suggère que quelques trimestres avec une croissance légèrement inférieure à zéro sont tout aussi probables que quelques trimestres avec une petite croissance positive.”

La banque prévoit que la croissance du Canada ralentira, passant de 3,25 % cette année à un peu moins de 1 % en 2023. La croissance mondiale diminuera également à 1,5 % l’an prochain, un ralentissement jamais vu depuis 1982, si l’on exclut la pandémie de COVID-19 et la Crise financière de 2008.

L’inflation reste élevée à 6,9%, la banque ne voyant aucune preuve significative d’un ralentissement à court terme. Des facteurs internationaux tels que les prix de l’énergie et les perturbations de l’approvisionnement mondial restent des causes majeures. Des facteurs intérieurs tels qu’un marché du travail tendu et une demande excédentaire de biens et de services deviennent également de plus en plus préoccupants.

La banque prévoit que l’inflation tombera à environ 3 % d’ici la fin de l’année prochaine et atteindra son objectif de 2 % d’ici 2024.

La prochaine annonce de taux de la Banque du Canada devrait avoir lieu le 7 décembre.