Taux des prêts sur valeur domiciliaire pour juillet 2022

La valeur des maisons s’appréciant tout au long de la pandémie, la plupart des propriétaires ont maintenant plus de valeur nette dans leur maison qu’il y a deux ans. Si vous avez besoin d’accéder à des fonds pour un projet de rénovation, des frais d’études ou même consolidation de la dette, puiser dans la valeur nette de votre maison pourrait vous offrir une option de financement à taux réduit. Un prêt sur valeur domiciliaire, qui vous permet d’emprunter de l’argent sur la valeur nette de votre maison, vous fournit une somme forfaitaire en espèces à un taux d’intérêt fixe.

Les prêts sur valeur domiciliaire peuvent être particulièrement intéressants dans les climat économique actuel. Bien que les taux hypothécaires aient bondi alors que la Réserve fédérale augmente son taux d’intérêt de référence dans le but de lutter contre la hausse de l’inflation, les prêts sur valeur domiciliaire ont tendance à offrir des taux d’intérêt plus bas que les autres types de prêts. Il s’agit d’un avantage considérable pour toute personne à la recherche d’un financement à une époque où les taux ne sont que devrait continuer à augmenter.

Ce type de financement peut être judicieux si vous êtes propriétaire d’une maison et que vous avez accumulé au moins 15 à 20 % de la valeur nette de votre maison. Contrairement à une marge de crédit sur valeur domiciliaire, ou HELOC, vous recevrez la somme du prêt en un seul paiement forfaitaire si vous êtes approuvé.

Un prêt sur valeur domiciliaire est une option de financement à faible taux d’intérêt, mais ce n’est pas sans risque. Lorsque vous obtenez un prêt sur valeur domiciliaire, votre maison sert de garantie, ce qui signifie que vous pourriez perdre votre maison si vous n’êtes pas en mesure de rembourser ce que vous avez emprunté. Il est important d’examiner attentivement si un prêt sur valeur domiciliaire vous convient avant de faire une demande de financement.

Voici tout ce que vous devez savoir sur les prêts sur valeur domiciliaire, comment ils fonctionnent, à qui ils conviennent le mieux et comment ils se comparent aux autres options de prêt.

Qu’est-ce qu’un prêt sur valeur domiciliaire?

Un prêt sur valeur domiciliaire vous offre une somme forfaitaire en espèces que vous empruntez sur la valeur nette de votre maison. Puiser dans la valeur nette de votre maison signifie que vous empruntez sur les versements hypothécaires que vous avez déjà effectués – cela ne remplacera pas votre versement hypothécaire existant – c’est un nouveau prêt que vous rembourserez mensuellement, en plus de votre prêt immobilier existant.

La plupart des prêteurs exigent que vous disposiez de 15 à 20 % de la valeur nette de votre maison pour obtenir un prêt sur valeur domiciliaire. Pour déterminer la valeur nette dont vous disposez, soustrayez le solde restant de votre prêt hypothécaire de la valeur de votre maison. Par exemple, si vous avez une hypothèque de 500 000 $ et que vous devez 350 000 $ sur celle-ci, vous avez 150 000 $ en capitaux propres. Pour calculer le pourcentage, divisez ce nombre (150 000 $) par la valeur de votre maison (500 000 $) et vous verrez que vous avez 30 % de valeur nette disponible dans votre maison. Les prêteurs vous permettent généralement d’emprunter environ 80 à 85 % de la valeur nette de votre maison pour un prêt sur valeur domiciliaire. Ainsi, dans ce cas, vous pourriez emprunter jusqu’à 120 000 $ à 127 500 $.

Une période de remboursement standard pour un prêt sur valeur domiciliaire est comprise entre cinq et 30 ans pour un prêt sur valeur domiciliaire. Vous effectuez des paiements à taux fixe qui ne changent jamais, ce qui signifie que même si les taux d’intérêt augmentent, votre taux de prêt est bloqué.

Tendances actuelles des taux de prêt sur valeur domiciliaire

L’un des avantages des prêts sur valeur domiciliaire est qu’ils ont généralement des taux d’intérêt inférieurs à ceux des prêts personnels ou des cartes de crédit, ce qui pourrait être avantageux dans le contexte actuel. environnement de taux en hausse. À l’heure actuelle, les emprunteurs disposant d’un bon crédit et d’un capital suffisant peuvent obtenir des prêts sur valeur domiciliaire avec des taux d’intérêt d’environ 3%, selon Bankrate, qui appartient à la même société mère que CNET.

Un inconvénient potentiel d’un prêt sur valeur domiciliaire est que si la valeur de votre propriété baisse pour une raison quelconque, vous pourriez vous retrouver sous l’eau sur votre prêt. Cela se produit lorsque le solde de votre prêt devient supérieur à la valeur de votre maison. C’est ce qui est arrivé à des millions d’Américains pendant la crise financière de 2008. À l’heure actuelle, il y a cependant moins de risque que la valeur de votre maison diminue en dessous du montant de votre prêt sur valeur domiciliaire. Les prix des maisons se sont appréciés jusqu’à 20 % dans certaines régions métropolitaines à travers les États-Unis au cours des deux dernières années, et il semble peu probable qu’ils diminuent de manière significative de sitôt.

Avantages d’un prêt sur valeur domiciliaire



Paiements à taux fixe : Votre paiement mensuel ne changera jamais même si les taux d’intérêt augmentent.

Votre paiement mensuel ne changera jamais même si les taux d’intérêt augmentent. Une somme forfaitaire en espèces : Vous recevez la totalité du prêt en un seul versement.

Vous recevez la totalité du prêt en un seul versement. Faibles taux d’intérêt: Il a un taux d’intérêt inférieur à celui des autres types de prêts personnels ou de cartes de crédit.

Il a un taux d’intérêt inférieur à celui des autres types de prêts personnels ou de cartes de crédit. Intérêts déductibles d’impôt : Si vous l’utilisez pour des rénovations domiciliaires, vous pouvez déduire les intérêts de vos impôts.

Inconvénients d’un prêt sur valeur domiciliaire



Utilisation de votre maison en garantie : Si vous n’effectuez pas vos paiements ou ne parvenez pas à rembourser votre prêt, votre prêteur peut saisir et prendre possession de votre maison.

Si vous n’effectuez pas vos paiements ou ne parvenez pas à rembourser votre prêt, votre prêteur peut saisir et prendre possession de votre maison. Peut prendre plus de temps pour recevoir les fonds : Cela peut prendre plus de temps pour recevoir un prêt sur valeur domiciliaire qu’un prêt personnel, par exemple.

Cela peut prendre plus de temps pour recevoir un prêt sur valeur domiciliaire qu’un prêt personnel, par exemple. Les frais de clôture sont chers : Les frais de clôture peuvent varier de 2% à 5% du prêt.

Les frais de clôture peuvent varier de 2% à 5% du prêt. La valeur de votre maison pourrait diminuer après avoir reçu votre prêt : Bien que la valeur des maisons ne devrait pas diminuer de manière significative de sitôt, si la valeur de votre maison devait tomber en dessous du montant de votre prêt sur valeur domiciliaire, vous auriez ce que l’on appelle une valeur nette négative. Une valeur nette négative signifie que vous devez plus que ne vaut votre maison. Donc, si vous deviez vendre votre maison, vous ne recevriez probablement pas assez d’argent d’un vendeur pour rembourser le solde de votre prêt.

Prêts sur valeur domiciliaire vs HELOC

Prêts sur valeur domiciliaire et marges de crédit sur valeur domiciliaire, ou HELOCs, sont similaires, mais présentent quelques distinctions clés. Les deux vous permettent de puiser dans la valeur nette de votre maison et vous obligent à utiliser votre maison comme garantie pour garantir votre prêt. Les deux principales différences entre un prêt sur valeur domiciliaire et un HELOC sont la façon dont vous recevez l’argent et la façon dont vous le remboursez.

Un prêt sur valeur domiciliaire vous donne l’argent en une seule fois sous forme de somme forfaitaire, tandis qu’un HELOC vous permet de retirer de l’argent en plusieurs versements sur une longue période, généralement dix ans. Les prêts sur valeur domiciliaire ont des paiements à taux fixe qui n’augmenteront jamais, mais la plupart des HELOC ont taux d’intérêt variables qui augmentent et diminuent avec l’économie et les tendances générales des taux d’intérêt.

Un prêt sur valeur domiciliaire est préférable si :

Vous souhaitez un paiement forfaitaire : Votre paiement mensuel ne changera jamais même si les taux d’intérêt augmentent.

Votre paiement mensuel ne changera jamais même si les taux d’intérêt augmentent. Vous souhaitez une somme d’argent forfaitaire : Vous recevez la totalité du prêt dès le départ avec un prêt sur valeur domiciliaire.

Vous recevez la totalité du prêt dès le départ avec un prêt sur valeur domiciliaire. Vous connaissez le montant exact dont vous avez besoin : Si vous connaissez le montant dont vous avez besoin et que vous ne vous attendez pas à ce qu’il change, un prêt sur valeur domiciliaire est probablement plus logique qu’un HELOC.

Un HELOC est préférable si :

Vous avez besoin d’argent sur une longue période : Vous pouvez prendre l’argent au fur et à mesure de vos besoins et ne payer que des intérêts sur les montants que vous retirez, et non sur le montant total du prêt, comme c’est le cas avec un prêt sur valeur domiciliaire.

Vous pouvez prendre l’argent au fur et à mesure de vos besoins et ne payer que des intérêts sur les montants que vous retirez, et non sur le montant total du prêt, comme c’est le cas avec un prêt sur valeur domiciliaire. Vous voulez un faible taux d’intérêt de lancement : Bien que les taux HELOC puissent augmenter avec le temps, ils offrent également généralement des taux d’intérêt de lancement inférieurs à ceux des prêts sur valeur domiciliaire. Ainsi, vous pourriez économiser de l’argent sur les frais d’intérêt.

Prêts sur valeur domiciliaire vs refinancements en espèces

UN refinancement en espèces c’est lorsque vous remplacez votre hypothèque existante par une nouvelle hypothèque, généralement pour obtenir un taux d’intérêt plus bas et des conditions plus favorables. Contrairement à un refinancement traditionnel, cependant, vous contractez une nouvelle hypothèque pour la valeur totale de la maison – et pas seulement le montant que vous devez sur votre hypothèque. Vous recevez ensuite la valeur nette que vous avez déjà payée dans votre maison sous forme de paiement en espèces.

Par exemple, si votre maison vaut 450 000 $ et que vous devez 250 000 $ sur votre prêt, vous refinancerez la totalité de 450 000 $, plutôt que le montant que vous devez sur votre prêt hypothécaire. Votre nouveau prêt immobilier de refinancement en espèces remplacerait votre prêt hypothécaire existant, puis vous offrirait une partie de la valeur nette que vous avez constituée (dans ce cas, 200 000 $) sous forme de paiement en espèces.

Un refi avec retrait et un prêt sur valeur domiciliaire vous fourniront tous deux une somme forfaitaire en espèces que vous rembourserez en montants fixes sur une période donnée, mais ils présentent des différences importantes. Un refinancement en espèces remplace votre versement hypothécaire actuel. Lorsque vous recevez un montant forfaitaire en espèces d’un refi de retrait, il est rajouté au solde de votre nouveau prêt hypothécaire, ce qui entraîne généralement une augmentation de votre paiement mensuel. Un prêt sur valeur domiciliaire est différent : il ne remplace pas votre prêt hypothécaire existant et ajoute plutôt un paiement mensuel supplémentaire à vos dépenses.

Un prêt sur valeur domiciliaire est préférable si :

Vous ne souhaitez pas payer d’assurance hypothécaire privée : Certains refinancements en espèces besoin de PMI ce qui peut ajouter des centaines de dollars à vos paiements, mais pas les prêts sur valeur domiciliaire.

Certains refinancements en espèces ce qui peut ajouter des centaines de dollars à vos paiements, mais pas les prêts sur valeur domiciliaire. Vous ne pouvez pas effectuer un refinancement : Avec la hausse des taux, il est possible que votre taux hypothécaire soit inférieur aux taux de refinancement actuels. Si tel est le cas, cela n’aura probablement aucun sens financier pour vous de refinancer. Au lieu de cela, vous pouvez utiliser un prêt sur valeur domiciliaire pour ne retirer que l’argent dont vous avez besoin, plutôt que de remplacer l’intégralité de votre prêt hypothécaire par un prêt à taux d’intérêt plus élevé.

Un refinancement en espèces est préférable si :

Les taux de refinancement sont inférieurs à votre taux hypothécaire actuel : Si vous pouvez obtenir un taux d’intérêt plus bas en effectuant un refinancement, cela pourrait vous faire économiser de l’argent en intérêts, tout en vous donnant accès à une somme forfaitaire en espèces.

Si vous pouvez obtenir un taux d’intérêt plus bas en effectuant un refinancement, cela pourrait vous faire économiser de l’argent en intérêts, tout en vous donnant accès à une somme forfaitaire en espèces. Vous ne souhaitez qu’une seule mensualité : Le montant que vous empruntez est ajouté au solde de votre prêt hypothécaire, de sorte que vous ne faites qu’un seul paiement à votre prêteur chaque mois.

Le montant que vous empruntez est ajouté au solde de votre prêt hypothécaire, de sorte que vous ne faites qu’un seul paiement à votre prêteur chaque mois. Critères d’éligibilité moins stricts : Si vous n’avez pas un bon crédit ou si vous avez un ratio d’endettement élevé, vous aurez peut-être plus de facilité à vous qualifier pour un refi avec retrait par rapport à un prêt sur valeur domiciliaire.

Si vous n’avez pas un bon crédit ou si vous avez un ratio d’endettement élevé, vous aurez peut-être plus de facilité à vous qualifier pour un refi avec retrait par rapport à un prêt sur valeur domiciliaire. Des taux d’intérêt plus bas : Les refinancements en espèces offrent parfois des taux d’intérêt plus favorables que les prêts sur valeur domiciliaire.

FAQ

Qu’est-ce qu’un bon taux de prêt immobilier ? À l’heure actuelle, les prêteurs proposent des taux qui commencent à environ 3 % pour les emprunteurs ayant un bon crédit, mais les taux varient en fonction de votre situation financière personnelle. Un prêteur basera votre taux d’intérêt sur la valeur nette de votre maison, votre pointage de crédit, votre niveau de revenu et d’autres aspects de votre vie financière, comme votre ratio d’endettement, qui est calculé en divisant vos dettes mensuelles par votre revenu mensuel brut.

Comment puis-je être admissible à un prêt sur valeur domiciliaire? Vous êtes généralement tenu d’avoir au moins 15% à 20% de capital accumulé dans votre maison pour être admissible à un prêt sur valeur domiciliaire. Vous devez également avoir un revenu suffisant et un ratio dette/revenu suffisamment bas pour être admissible – les prêteurs veulent généralement voir un DTI de 43 % ou moins. Les prêteurs aiment aussi voir un pointage de crédit minimum d’au moins 620. De manière générale, si votre pointage de crédit est inférieur à 700, il est possible qu’un prêteur vous refuse un prêt sur valeur domiciliaire. Plus votre crédit est bon, meilleures sont vos chances d’être approuvé pour un prêt à faible taux d’intérêt.

À quoi puis-je utiliser un prêt sur valeur domiciliaire ? Les prêts sur valeur domiciliaire peuvent être utilisés pour tout ce pour quoi vous choisissez de dépenser de l’argent. Les dépenses de la vie typiques que les gens contractent généralement pour couvrir des prêts sur valeur nette de leur maison sont des dépenses comme les rénovations domiciliaires, les frais d’études supérieures comme les frais de scolarité ou le remboursement de dettes à taux d’intérêt élevé comme la dette de carte de crédit. Il y a un bonus pour les rénovations domiciliaires : si vous utilisez un prêt sur valeur domiciliaire pour des rénovations, les intérêts sont déductibles d’impôt. Vous pouvez également utiliser un prêt sur valeur domiciliaire dans une situation d’urgence ou pour des événements de la vie comme des mariages. Mais gardez à l’esprit que, quelle que soit la raison pour laquelle vous choisissez d’utiliser un prêt, retirer une grosse somme d’argent qui rapporte des intérêts est un choix coûteux que vous devez toujours considérer attentivement, d’autant plus que vous utilisez votre maison comme garantie pour garantir le prêt. Si vous ne pouvez pas le rembourser, le prêteur pourrait saisir votre maison pour rembourser votre dette.

Comment puis-je demander un prêt sur valeur domiciliaire? Demander un prêt sur valeur domiciliaire est similaire à une demande de prêt hypothécaire. Vous devez vous qualifier auprès d’un prêteur ou d’une banque qui est prêt à vous prêter de l’argent. Tout d’abord, le prêteur voudra d’abord s’assurer que vous avez au moins 15 à 20 % de valeur nette dans votre maison. Si vous le faites, le prêteur tiendra compte de votre pointage de crédit (les prêteurs aiment généralement voir un pointage minimum de 620), de votre revenu et de votre ratio d’endettement actuel pour déterminer si vous êtes admissible et quel sera votre taux d’intérêt. Vous devez être prêt à avoir des documents financiers tels que des talons de paie et des formulaires W2 en ordre, ainsi qu’une preuve de propriété et une preuve de la valeur estimative de votre maison. Il est important d’interroger plusieurs prêteurs pour déterminer lequel peut vous offrir les taux et les frais les plus bas.

Plus d’outils et de ressources hypothécaires

Vous pouvez utiliser La calculatrice hypothécaire de CNET pour vous aider à déterminer combien de maison vous pouvez vous permettre. Le calculateur d’hypothèque CNET prend en compte des variables telles que le montant de votre mise de fonds, le prix de la maison et le taux d’intérêt pour vous aider à comprendre quelle différence même une légère augmentation des taux peut faire dans le montant des intérêts que vous paierez au cours de la vie. de votre prêt.

Plus de taux hypothécaires :