Taux de refinancement VA pour août 2022

Si vous ou votre conjoint êtes un ancien combattant, vous pourrez peut-être bloquer un taux hypothécaire inférieur en refinançant avec un prêt de refinancement VA. Le refinancement de votre prêt hypothécaire par le biais d’un prêt de refinancement VA pourrait réduire votre taux d’intérêt, rendre les paiements mensuels plus abordables ou raccourcir la durée de votre prêt afin que vous puissiez rembourser votre prêt hypothécaire plus rapidement.

Juste comme Prêts AV, Les prêts de refinancement VA sont soutenus par le Département américain des anciens combattants, ce qui en fait des prêts particulièrement sûrs aux yeux des prêteurs privés qui les émettent. Si vous êtes admissible à un refinancement VA, vous pouvez profiter de baisse des taux d’intérêt – surtout si vous refinancez à partir d’un prêt conventionnel. Les prêts et refinancements conventionnels ont tendance à avoir des taux d’intérêt plus élevés et plus de frais que les options VA, c’est pourquoi le refinancement VA peut être particulièrement attrayant.

Voici tout ce que vous devez savoir sur les prêts de refinancement VA, qui est éligible et quels sont les taux actuels.

Tendances actuelles des taux de refinancement VA

À l’heure actuelle, les taux d’intérêt de refinancement VA oscillent entre 4,5 % et 5 %, par rapport au taux fixe sur 30 ans pour les refinancements conventionnels, qui est tombé dans la fourchette basse à moyenne de 5 %. Jusqu’à la Réserve fédérale augmenté son taux d’intérêt de référence pour la quatrième fois à la fin du mois de juillet, les taux hypothécaires étaient globalement en hausse depuis le début de l’année, mais ont inversé leur cours et baissé en réponse à l’action de la Fed.

Une certaine volatilité des taux hypothécaires est prévue à mesure que les inquiétudes grandissent quant au ralentissement potentiel de l’économie, mais quel que soit le climat économique, vous assurer le taux de refinancement le plus bas possible vous aidera à économiser des dizaines de milliers de dollars sur la durée de votre prêt.

Que sont les prêts de refinancement VA et qui devrait en envisager un ?

Pour être admissible à tout type de prêt VA, prêts de refinancement inclus, vous devez être soit un membre actif ou retraité de l’armée, soit le conjoint d’un.

Le refinancement (que ce soit par le biais d’un VA ou d’un refinancement conventionnel) vous permet de remplacer votre prêt immobilier existant par un prêt qui a généralement un taux d’intérêt plus bas et une nouvelle durée de prêt qui offrira de précieuses économies à long terme.

Il existe de nombreuses raisons différentes d’envisager un refinancement. Si vous souhaitez raccourcir la durée de votre prêt et rembourser votre hypothèque plus rapidement, vous pouvez refinancer à partir d’un Hypothèque de 30 ans dans une Hypothèque de 15 ans. Cela réduira le montant des intérêts que vous payez pendant la durée du prêt, mais cela augmentera votre versement hypothécaire mensuel.

Si votre taux hypothécaire actuel est élevé, vous pourriez également être en mesure de bloquer un taux inférieur, ce qui pourrait réduire votre paiement mensuel. Cela pourrait libérer des flux de trésorerie disponibles pour d’autres dépenses telles que les paiements de voiture, les dettes à taux d’intérêt élevé, les rénovations domiciliaires ou les frais d’études.

Avantages d’un refi VA

Taux d’intérêt réduit : Vous paierez un taux d’intérêt beaucoup plus bas par rapport à un refi traditionnel de 30 ou 15 ans, ce qui vous fera potentiellement économiser des dizaines de milliers de dollars au cours de votre nouveau prêt immobilier.

Vous paierez un taux d’intérêt beaucoup plus bas par rapport à un refi traditionnel de 30 ou 15 ans, ce qui vous fera potentiellement économiser des dizaines de milliers de dollars au cours de votre nouveau prêt immobilier. Aucun acompte requis : Il n’y a aucun acompte nécessaire pour effectuer un refinancement VA.

Il n’y a aucun acompte nécessaire pour effectuer un refinancement VA. Aucune exigence d’assurance hypothécaire privée : Si vous refinancez un prêt conventionnel avec moins de 20 % de la valeur nette de votre maison, vous devez généralement acheter assurance hypothécaire privée mais aucune assurance hypothécaire n’est nécessaire pour le refinancement VA.

Si vous refinancez un prêt conventionnel avec moins de 20 % de la valeur nette de votre maison, vous devez généralement acheter mais aucune assurance hypothécaire n’est nécessaire pour le refinancement VA. Exigences de crédit moins strictes : Comme les prêts VA ordinaires, les prêts de refinancement VA ont tendance à permettre des cotes de crédit et des revenus inférieurs à ceux des refis conventionnels.

Inconvénients d’un prêt refi VA

Frais de financement VA : Bien qu’il s’agisse d’une dépense ponctuelle, ces frais initiaux peuvent ajouter des milliers de dollars au coût total de votre refinancement. Cependant, il peut être intégré au montant de refinancement plutôt que payé d’avance.

Bien qu’il s’agisse d’une dépense ponctuelle, ces frais initiaux peuvent ajouter des milliers de dollars au coût total de votre refinancement. Cependant, il peut être intégré au montant de refinancement plutôt que payé d’avance. Restrictions d’occupation : Vous devez habiter (ou avoir habité à un moment donné) la maison que vous refinancez.

Vous devez habiter (ou avoir habité à un moment donné) la maison que vous refinancez. Exigences de services : Vous devez être un militaire actif ou à la retraite, ou le conjoint d’un militaire.

Vous devez être un militaire actif ou à la retraite, ou le conjoint d’un militaire. Moins d’options : Si votre prêt immobilier actuel n’est pas déjà un prêt VA, vous pouvez refinancer, mais uniquement en tant que refinancement en espèces (ce que nous expliquerons ci-dessous).

Taux hypothécaires et de refinancement actuels

Nous utilisons les informations collectées par Bankrate, qui appartient à la même société mère que CNET, pour suivre les tendances quotidiennes des taux hypothécaires. Le tableau ci-dessus résume les taux moyens offerts par les prêteurs à travers le pays.

FAQ

Quels types de prêts de refinancement VA sont disponibles ? Il existe deux principaux types de prêts de refinancement VA disponibles. Si vous avez déjà une hypothèque VA, vous pouvez refinancer avec un Prêt de refinancement avec réduction du taux d’intérêt (IRRRL), ou ce que l’on appelle communément un refinancement « rationalisé », qui peut vous offrir un taux d’intérêt plus bas sur votre nouveau prêt hypothécaire. Cependant, si vous avez une hypothèque conventionnelle ou un autre type de prêt immobilier, vous ne pouvez pas refinancer avec un VA IRRRL. Comme pour tous les refinancements, ce type de refinancement remplace votre prêt hypothécaire actuel par un nouveau. Pour être admissible à un refinancement VA IRRRL, vous devez être en mesure de prouver que vous vivez actuellement ou avez vécu à un moment donné dans cette maison. Si vous souhaitez refinancer un autre type de prêt hypothécaire dans un refinancement VA, votre seule option est de refinancer avec un prêt de refinancement de trésorerie, ce qui est un peu plus complexe. Un refinancement en espèces vous permet de prélever une somme forfaitaire sur la valeur nette que vous avez accumulée dans votre maison et cela fonctionne un peu différemment d’un taux standard et d’un refinancement à terme (ce qui est essentiellement l’option IRRRL de la VA). Lorsque vous complétez une refi de retrait, vous remplacez toujours votre ancienne hypothèque par une nouvelle, mais vous vous retrouvez avec un prêt plus important qu’auparavant. C’est parce que vous recevez la valeur nette que vous avez construite dans votre maison en espèces – et ce montant est ajouté au prêt. Par conséquent, les refis de retrait peuvent entraîner des frais et des taux plus élevés. Vous paierez également plus d’intérêts à long terme, mais le compromis est l’accès immédiat à des liquidités que vous pouvez utiliser pour rembourser d’autres dettes ou dépenses de la vie. Pour compléter un refi de retrait VA, vous devez actuellement vivre dans la maison, être admissible à un prêt immobilier soutenu par VA Certificat d’éligibilitéet répondez aux exigences de l’AV et de votre prêteur en matière de revenu, de pointage de crédit et d’autres exigences.

Les refinancements hypothécaires VA ont-ils des frais? Refinancement hypothécaire VA ont des frais de financement initiaux, mais c’est minime par rapport aux frais que vous payez généralement pour un refi conventionnel. Vous pouvez également intégrer ces frais au montant du prêt de refinancement et les rembourser au fil du temps. Pour un IRRRL, vous devez payer des frais équivalents à 0,5 % de votre prêt. Pour un refinancement en espèces, vous devez payer des frais de 2,3 % de la valeur de votre prêt pour la première utilisation et des frais de 3,6 % après la première utilisation. Vous devrez toujours payer des frais spécifiques au prêteur, tels que les frais de clôture, qui peuvent totaliser des milliers de dollars que vous paierez, quel que soit le type de prêt hypothécaire que vous refinancez.

Quelle est la différence entre un prêt de refinancement VA et un prêt conventionnel ? Les plus grandes différences entre un refinancement VA et un refinancement conventionnel sont les critères, le taux d’intérêt que vous paierez, les frais que vous devrez payer et les exigences de crédit et de revenu que les prêteurs s’attendront à voir de vous en tant qu’emprunteur. Les prêts de refinancement VA ne sont disponibles que pour les militaires actuels ou anciens et leurs conjoints, et ils ont des taux d’intérêt, des frais et des exigences de revenu inférieurs.

