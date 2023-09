Taux de refinancement actuels le 28 septembre 2023 : les taux sont plus élevés

Les refinancements fixes à 15 ans et à 30 ans ont vu leurs taux moyens grimper cette semaine. Le taux moyen du refinancement fixe à 10 ans a également connu une augmentation.

Au début de la pandémie, les taux de refinancement étaient à des niveaux historiquement bas, autour de 3 %. Puis, début 2022, la Réserve fédérale est intervenue pour freiner l’inflation en augmentant son taux d’intérêt directeur à court terme, le taux des fonds fédéraux. La Fed ne fixe pas directement les taux hypothécaires, mais un taux des fonds fédéraux plus élevé a un effet d’entraînement sur toutes les formes d’emprunt, y compris les prêts hypothécaires et les refinancements.

Après près de 11 hausses de taux consécutives, la Fed a fait une pause lors de sa réunion du 20 septembre. Cependant, comme la Fed n’envisagera pas de réduire son taux directeur avant 2024 au plus tôt, les experts estiment que les taux hypothécaires resteront probablement élevés pour le moment.

A propos de ces tarifs : Comme CNET, Bankrate appartient à Red Ventures. Cet outil propose les tarifs partenaires des prêteurs que vous pouvez utiliser pour comparer plusieurs taux de refinancement.

Si l’inflation continue de baisser et que la Fed parvient à maintenir ses taux stables, les taux de refinancement hypothécaire devraient pouvoir se stabiliser. Mais étant donné que les taux de refinancement se situent désormais entre 6 et 7 %, il est peu probable qu’ils reviennent dans la fourchette de 2 à 3 %. Si vous avez acheté une maison il y a plus d’un an, vous ne pourrez probablement pas économiser de l’argent en la refinançant avec un prêt hypothécaire à un taux inférieur.

Les propriétaires ne peuvent pas anticiper le marché. Quelle que soit la direction que prennent les taux, vous devez décider si le refinancement est judicieux en fonction de votre situation financière et de vos objectifs. Tant que vous pouvez obtenir un taux d’intérêt inférieur à votre taux d’intérêt actuel, le refinancement pourrait vous faire économiser de l’argent. Si vous décidez de refinancer, assurez-vous de comparer les taux, les frais et le taux annuel en pourcentage – qui reflète le coût total de l’emprunt – de différents prêteurs pour trouver la meilleure offre.

Refinancement à taux fixe sur 30 ans

Le taux moyen d’un prêt de refinancement fixe sur 30 ans est actuellement de 7,98 %, soit une augmentation de 20 points de base par rapport à la même période la semaine dernière. (Un point de base équivaut à 0,01 %.) Un refinancement fixe sur 30 ans aura généralement des paiements mensuels inférieurs à ceux d’un refinancement sur 15 ou 10 ans. Cela rend les refinancements sur 30 ans intéressants pour les personnes qui ont des difficultés à effectuer leurs paiements mensuels ou qui veulent simplement un peu plus de répit. Sachez cependant que les taux d’intérêt seront généralement plus élevés que ceux d’un refinancement sur 10 ou 15 ans et que vous rembourserez votre prêt à un rythme plus lent.

Refinancement à taux fixe sur 15 ans

Le taux d’intérêt moyen actuel pour les refinancements sur 15 ans est de 7,05 %, soit une augmentation de 15 points de base par rapport à la semaine dernière. Avec un refinancement fixe sur 15 ans, vous bénéficierez d’un paiement mensuel plus important qu’un prêt sur 30 ans. D’un autre côté, vous économiserez de l’argent sur les intérêts, puisque vous rembourserez le prêt plus tôt. Vous bénéficierez également généralement de taux d’intérêt inférieurs à ceux d’un prêt sur 30 ans. Cela peut vous aider à économiser encore plus à long terme.

Refinancement à taux fixe sur 10 ans

Pour les refinancements fixes à 10 ans, le taux moyen est actuellement de 6,88 %, soit une augmentation de 4 points de base par rapport à il y a une semaine. Vous paierez plus chaque mois avec un refinancement fixe sur 10 ans par rapport à un refinancement sur 15 ou 30 ans – mais vous bénéficierez également d’un taux d’intérêt inférieur. Un refinancement sur 10 ans peut être une bonne affaire, car rembourser votre maison plus tôt vous aidera à économiser sur les intérêts à long terme. Cependant, vous devez analyser votre budget et votre situation financière actuelle pour vous assurer que vous serez en mesure de payer le paiement mensuel plus élevé.

Vers où se dirigent les taux

Les taux hypothécaires augmentent et diminuent quotidiennement en réponse à divers facteurs économiques, notamment l’inflation, les changements de politique de la Fed et les perspectives économiques en général. Pendant la majeure partie de l’été, les taux de refinancement ont fluctué entre 6,5 % et 7 %, mais fin août, les taux ont grimpé au-dessus de 7 %.

Le dernier indice des prix à la consommation montre une inflation annuelle à 3,7 % en août, en baisse significative par rapport à son sommet de 9,1 % en juin 2022. La croissance des prix à la consommation reste néanmoins supérieure au taux cible de 2 % sur un an de la Fed.

En fonction des données d’inflation à venir, la Fed pourrait maintenir ses taux là où ils sont pendant un certain temps, mais la banque centrale est loin de les réduire. Il faudra des mois pour que les effets cumulés des décisions politiques de la Fed se répercutent sur l’économie.

Nous suivons les tendances des taux de refinancement à l’aide des informations collectées par Bankrate. Voici un tableau avec les taux de refinancement moyens fournis par les prêteurs aux États-Unis :

Taux d’intérêt moyens de refinancement

Produit Taux Il y a une semaine Changement Refi fixe sur 30 ans 7,98% 7,78% +0,20 Refi fixe sur 15 ans 7,05% 6,90% +0,15 Refi fixe à 10 ans 6,88% 6,84% +0,04

Tarifs au 28 septembre 2023.

Comment trouver des taux de refinancement personnalisés

Il est important de comprendre que les tarifs annoncés en ligne nécessitent souvent des conditions d’éligibilité spécifiques. Votre taux d’intérêt sera influencé par les conditions du marché ainsi que par vos antécédents de crédit spécifiques, votre profil financier et votre demande.

Avoir une cote de crédit élevée, un faible taux d’utilisation du crédit et un historique de paiements constants et ponctuels vous aidera généralement à obtenir les meilleurs taux d’intérêt. Vous pouvez avoir une bonne idée des taux d’intérêt moyens en ligne, mais assurez-vous de parler à un professionnel en prêts hypothécaires afin de connaître les taux spécifiques auxquels vous êtes admissible. Pour obtenir les meilleurs taux de refinancement, vous devez d’abord rendre votre demande aussi solide que possible. La meilleure façon d’améliorer votre cote de crédit est de mettre de l’ordre dans vos finances, d’utiliser le crédit de manière responsable et de surveiller régulièrement votre crédit. N’oubliez pas de parler avec plusieurs prêteurs et de magasiner.

Le refinancement peut être une excellente solution si vous obtenez un bon taux ou si vous pouvez rembourser votre prêt plus tôt – mais réfléchissez bien si c’est le bon choix pour vous pour le moment.

Quand dois-je refinancer ?

En général, c’est une bonne idée de refinancer si vous pouvez obtenir un taux d’intérêt inférieur à votre taux d’intérêt actuel ou si vous devez modifier la durée de votre prêt. Lorsque vous décidez de refinancer, assurez-vous de prendre en compte d’autres facteurs que les taux d’intérêt du marché, notamment la durée pendant laquelle vous prévoyez de rester dans votre maison actuelle, la durée de votre prêt et le montant de votre paiement mensuel. Et n’oubliez pas les frais et les frais de clôture, qui peuvent s’additionner.

À mesure que les taux d’intérêt ont augmenté tout au long de 2022, le bassin de candidats au refinancement s’est contracté. Si vous avez acheté votre maison à une époque où les taux d’intérêt étaient inférieurs à ceux d’aujourd’hui, le refinancement de votre prêt hypothécaire ne présente peut-être aucun avantage financier.