Taux de refinancement actuels : comparez les taux d’aujourd’hui

Le refinancement de votre prêt hypothécaire est un moyen de réduire vos versements hypothécaires mensuels si vous êtes en mesure d’obtenir un taux d’intérêt inférieur à celui de votre prêt immobilier actuel. Mais avec taux d’intérêt supérieur de deux points de pourcentage à ce qu’il était au début de l’année en raison de inflation galopante et la Réserve fédérale prévoit de continuer à augmenter le taux des fonds fédérauxest-il judicieux de refinancer maintenant ?

Bien que des prêts hypothécaires plus élevés et taux de refinancement peut ajouter des milliers de dollars en intérêts pendant la durée de votre prêt hypothécaire, cela ne signifie pas nécessairement que ce n’est pas le bon moment pour refinancer. La décision de refinancer est basée sur votre situation financière personnelle et sur la pertinence économique de remplacer votre prêt hypothécaire par un nouveau prêt immobilier. Si les taux d’intérêt d’aujourd’hui sont plus élevés que le taux d’intérêt de votre prêt hypothécaire actuel, cela n’aura probablement aucun sens pour vous.

“Les taux hypothécaires ont augmenté de façon spectaculaire cette année”, a déclaré Dave Steinmetz, président de la division des services d’origination chez ServiceLink. “La hausse des taux peut être attribuée à l’action de la Réserve fédérale qui a été motivée par une variété de facteurs, notamment la nécessité de maîtriser l’inflation.”

Voici tout ce que vous devez savoir sur les taux de refinancement et leur fonctionnement.

Qu’est-ce que le refinancement ?

Lorsque vous refinancer votre hypothèque, vous remboursez votre hypothèque existante avec un nouveau prêt immobilier assorti de nouveaux taux et conditions. Si vous avez obtenu votre prêt hypothécaire existant lorsque les taux d’intérêt étaient plus élevés qu’ils ne le sont aujourd’hui, le refinancement à un taux inférieur peut vous faire économiser de l’argent sur votre paiement mensuel ou vous permettre de rembourser le prêt plus rapidement (et parfois les deux).

Raisons d’envisager un refinancement

Il existe de nombreuses raisons valables de refinancer. Certains des scénarios les plus courants incluent :

Réduction de vos mensualités : Passer à un nouveau prêt avec un taux d’intérêt inférieur peut réduire votre paiement hypothécaire mensuel. Le montant que vous économiserez chaque mois dépend de la taille de votre prêt hypothécaire et de la baisse du nouveau taux d’intérêt par rapport à votre prêt précédent. Vous pouvez utiliser un calculateur de prêt pour estimer votre nouvelle mensualité.

Quand le refinancement n’a pas de sens

Bien que des versements hypothécaires mensuels moins élevés semblent attrayants, le refinancement n’est pas toujours une décision financière judicieuse.

Bien que le refinancement puisse vous faire économiser de l’argent, il peut également s’accompagner de frais initiaux élevés. Étant donné qu’un prêt de refinancement est un nouveau prêt immobilier, vous devrez payer des frais de clôture comme vous l’avez fait pour votre prêt hypothécaire initial. Ces frais varient entre 3 % et 6 % du montant du prêt, soit 9 000 $ à 18 000 $ pour un refinancement de 300 000 $, par exemple.

Un refinancement peut avoir des frais fixes ou des coûts variables qui dépendent de la taille de votre prêt. Mais le refinancement peut toujours être utile, même si vous avez un solde de prêt important, car la réduction de votre taux d’intérêt peut vous faire économiser des dizaines de milliers de dollars en intérêts à long terme.

Gardez à l’esprit que cela pourrait prendre quelques années pour récupérer vos frais de refinancement. Si vous prévoyez déménager dans quelques années, les difficultés et les dépenses liées au refinancement pourraient ne pas avoir de sens.

Le refinancement peut également ne pas en valoir la peine si vous êtes propriétaire de votre logement depuis longtemps. Les prêts hypothécaires sont conçus de manière à ce que vos paiements d’intérêts les plus élevés surviennent au cours des premières années. Plus vous avez l’hypothèque depuis longtemps, plus votre paiement mensuel sert à rembourser le capital. Si vous refinancez plus tard dans la durée du prêt, vous recommencerez à payer principalement des intérêts au lieu de constituer des capitaux propres.

Quels facteurs déterminent mon taux de refinancement?

Plusieurs facteurs déterminent le taux de refinancement que vous paierez. L’un des facteurs les plus importants est votre cote de crédit; les personnes ayant des cotes de crédit inférieures peuvent payer un taux d’intérêt plus élevé que quelqu’un avec une meilleure cote.

La durée du prêt affecte également votre taux de refinancement. Une note de 30 ans aura un taux plus élevé qu’une hypothèque de 15 ans. Fink suggère de trouver un prêteur qui offrira une clause de «flottation», qui peut vous aider à profiter des baisses de taux ultérieures, même après que vous vous êtes immobilisé.

Par exemple, si votre taux est bloqué pendant 30 jours et que les taux baissent pendant cette période, vous pourrez vous bloquer au taux le plus bas. Une option flottante vous coûtera – généralement 0,5% à 1% du montant du prêt – mais elle pourrait vous faire économiser de l’argent si les taux baissent.

“Vous devez généralement opter pour le taux le plus bas, alors assurez-vous de faire attention aux changements de taux quotidiens”, a déclaré Fink.

Taux hypothécaires et de refinancement actuels

Nous utilisons les informations collectées par Bankrate, qui appartient à la même société mère que CNET, pour suivre les tendances quotidiennes des taux hypothécaires. Le tableau ci-dessus résume les taux moyens offerts par les prêteurs à travers le pays.

De quelle cote de crédit ai-je besoin pour refinancer?

Ton pointage de crédit sera un facteur dans vos options de refi, tout comme le type de prêt immobilier que vous poursuivez. Un prêt classique, par exemple, nécessite généralement une pointage de crédit de 620 ou plus.

Vous pourriez être admissible à un Refinancement de la Federal Housing Administration avec un pointage de crédit de 580, cependant. Et si vous avez déjà un prêt hypothécaire FHA, vous pourriez être admissible à un rationaliser le refinancement qui nécessite moins de documentation de crédit.

Si vous espérez refinancer pour obtenir un taux inférieur, une cote de crédit élevée vous placera dans une meilleure position. Généralement, plus votre pointage de crédit est élevé, plus votre taux est bas. Si votre cote de crédit est trop faible, envisagez de retarder votre demande de refinancement pendant que vous travaillez pour améliorer votre pointage de crédit.

Vous pouvez améliorer votre score en :

Remboursement de la dette à temps : Tenez-vous au courant de tous vos retards de paiement et créez un plan pour payer toutes vos factures à temps. Profitez des paiements automatiques pour vous assurer que vous ne serez plus jamais en retard pour payer vos cartes de crédit ou vos prêts.

: Tenez-vous au courant de tous vos retards de paiement et créez un plan pour payer toutes vos factures à temps. Profitez des paiements automatiques pour vous assurer que vous ne serez plus jamais en retard pour payer vos cartes de crédit ou vos prêts. Limiter les achats que vous mettez sur votre carte de crédit : Les prêteurs préfèrent que vous n’utilisiez pas plus de 30 % de votre crédit disponible, alors n’maximisez aucune de vos cartes. Remboursez tout solde afin qu’il soit inférieur à 30 % de votre limite de crédit.

: Les prêteurs préfèrent que vous n’utilisiez pas plus de 30 % de votre crédit disponible, alors n’maximisez aucune de vos cartes. Remboursez tout solde afin qu’il soit inférieur à 30 % de votre limite de crédit. Corriger les erreurs sur votre dossier de crédit: Contactez le bureau de crédit au sujet d’informations incorrectes, telles que des dettes que vous avez payées et qui sont répertoriées comme impayées. Le bureau doit corriger les entrées incorrectes sur votre rapport, mais il ne peut pas éliminer les entrées négatives qui sont exactes.

Comparez les taux de refinancement

C’est une bonne idée de magasiner et de rechercher différents prêteurs hypothécaires avant de refinancer votre prêt immobilier. Assurez-vous de bien comprendre tous les frais initiaux et utilisez une calculatrice hypothécaire pour vous aider à déterminer le montant que vous devrez payer au moment de la clôture. Il est également important de calculer combien vous pourriez économiser en refinançant votre prêt sur une durée plus courte, si vous souhaitez maximiser votre épargne.