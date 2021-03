Outre la technologie d’affichage, le OnePlus 9 Pro sera livré avec des caméras arrière quadruples de marque Hassleblad qui comprendront un capteur Sony IMX789 et seront alimentées par un SoC Qualcomm Snapdragon 888. La série OnePlus 9 sera lancée le 23 mars et comprendra le OnePlus 9 et le OnePlus 9 Pro. On ne sait rien sur un OnePlus 9E ou OnePlus 9R, précédemment signalé comme une nouvelle offre d’entrée de gamme dans la série OnePlus 9. OnePlus lancera également sa première smartwatch le 23 mars. La OnePlus Watch sera lancée après des années de spéculation.

