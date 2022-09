Taux de la livre – mise à jour en direct: les prêteurs britanniques retirent les hypothèques de la vente au milieu de la tourmente du «budget échoué»

Une photo publiée par la BBC, prise et reçue le 25 septembre 2022, montre le chancelier britannique de l’Échiquier Kwasi Kwarteng lors d’une apparition dans l’émission de télévision politique “Sunday Morning” de la BBC avec la journaliste Laura Kuenssberg (AFP via Getty Images)

La livre sterling s’est effondrée lundi à un niveau record par rapport au dollar américain alors même que la Banque d’Angleterre a averti que les taux d’intérêt pourraient être relevés “autant que nécessaire” pour contrôler l’inflation.

Au milieu de la tourmente après le mini-budget du nouveau chancelier Kwasi Kwarteng vendredi, dans lequel il a annoncé des réductions d’impôts controversées d’une valeur de 45 milliards de livres sterling, y compris la suppression de la taxe de 45p, deux prêteurs britanniques – Virgin Money et Skipton Building Society – ont temporairement retiré leurs accords hypothécaires pour nouveaux clients.

« Après la semaine dernière [Bank of England base rate hike to 2.25 per cent] et le mini-budget ultérieur du gouvernement, nous continuons de voir la réponse du marché se dérouler », a déclaré Skipton dans un e-mail aux courtiers. Le communiqué ajoute: “En réponse, nous retirerons temporairement notre nouvelle gamme de produits commerciaux avec effet immédiat.”

“Nous n’avons pas pris cette décision à la légère, mais nous l’avons fait afin d’éviter de nouvelles perturbations pour vous et vos clients”, a déclaré Skipton.

La whip en chef libérale démocrate, Wendy Chamberlain, a appelé au rappel du Parlement afin que les députés puissent examiner le budget « raté » de Kwasi Kwarteng.