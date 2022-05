Taux de fécondité : le Canada atteint un creux record en 2020

Le taux de fécondité du Canada a atteint un creux record en 2020.

Selon les données de Statistique Canada, le taux de fécondité est passé de 1,47 enfant par femme en 2019 à 1,40 enfant en 2020.

Les taux de fécondité sont en baisse constante au Canada depuis 2009, selon les statistiques. Susan McDaniel, professeure auxiliaire de sociologie à l’Université de Victoria, dit que cela ne devrait pas être une source de préoccupation.

“La tendance est à la baisse des taux de natalité dans le monde”, a déclaré McDaniel, dont les recherches portent sur les changements démographiques, à CTVNews.ca. “C’est une bonne tendance. En gros, c’est mieux pour les enfants s’il y a moins d’enfants, c’est mieux pour les parents s’il y a moins d’enfants, et c’est mieux pour la société et la planète et tout le reste.”

Selon Statistique Canada, 2020 a également connu le plus faible nombre de naissances depuis 2007, ainsi que la plus forte baisse des naissances d’une année à l’autre depuis 1997. Pendant ce temps, l’âge moyen des mères canadiennes à l’accouchement a légèrement augmenté pour atteindre 31,3 ans. Les taux de fécondité étaient les plus faibles en Colombie-Britannique et en Nouvelle-Écosse et les plus élevés au Nunavut et en Saskatchewan.

Bien que les naissances globales diminuent au Canada, la population continue de croître. Le recensement de 2021 a montré que la population du Canada avait augmenté de 5,2 % pour atteindre près de 37 millions, le taux le plus rapide de tous les pays du G7.

“Le recensement montre clairement que nous grandissons, non pas à cause de l’augmentation de la fécondité ou de la contribution à la fécondité, mais à cause de l’immigration”, a déclaré McDaniel.

Selon Statistique Canada, près du quart des personnes âgées de 15 à 49 ans ont modifié leurs plans de fécondité en raison de la pandémie de COVID-19, la plupart déclarant qu’elles avaient l’intention de retarder le fait d’avoir des enfants.

“Il n’est pas rare que les taux de fécondité diminuent en période de détresse économique ou d’incertitude sociale”, a déclaré Ana Ferrer, professeure d’économie à l’Université de Waterloo, à CTVNews.ca. “Dans les années à venir, à mesure que l’économie se redressera, nous pouvons nous attendre à une certaine reprise des taux de fécondité, en particulier si l’avenir de la main-d’œuvre comprend davantage d’opportunités d’interaction à distance et d’horaires flexibles, ce qui peut aider les femmes à mieux concilier famille et travail. “

McDaniel a déclaré que la pandémie avait entraîné une baisse des taux de fécondité dans le monde, à une exception notable près.

“Pendant la pandémie, cela a un peu augmenté en Allemagne”, a-t-elle déclaré. “Les gens ont spéculé sur la raison de cette situation, et la réponse qu’ils ont trouvée est que l’Allemagne a un meilleur système de soutien pour les enfants.”