taux de croissance le plus rapide en 15 ans

LONDRES — L’activité commerciale de la zone euro a augmenté à son rythme le plus rapide en 15 ans ce mois-ci, selon les données préliminaires publiées mercredi.

Les 19 économies ont récemment pris différentes mesures pour rouvrir leurs économies alors que les programmes de vaccination continuent de s’accélérer. La France a, par exemple, levé le couvre-feu nocturne et la nécessité de porter un masque facial à l’extérieur. Les Italiens peuvent désormais prendre leur café au comptoir, comme c’est leur tradition, après la reprise des repas à l’intérieur. De plus, de plus en plus de touristes sont désormais accueillis dans la région.

L’indice PMI composite flash d’IHS Markit pour la zone euro, qui examine l’activité dans l’industrie et les services, a atteint 59,2 en juin contre 57,1 en mai. Une lecture supérieure à 50 représente une expansion de l’activité économique.

« L’économie de la zone euro est en plein essor à un rythme sans précédent depuis 15 ans, car les entreprises signalent une augmentation de la demande, la reprise devenant de plus en plus généralisée, s’étendant de la fabrication à davantage de secteurs de services, en particulier les entreprises tournées vers les consommateurs », Chris Williamson, directeur des affaires. économiste chez IHS Markit, a déclaré dans un communiqué.

La Banque centrale européenne a estimé plus tôt ce mois-ci que la zone euro augmenterait à un taux de 4,6% cette année et de 4,7% l’année prochaine – une perspective plus solide par rapport à son évaluation de mars.

Cependant, l’incertitude économique persiste, notamment en raison de la variante du coronavirus delta qui entraîne des infections plus élevées, ainsi que des pénuries sur le marché du travail – même dans les pays avec un taux de chômage relativement élevé.