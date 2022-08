Taux de change : comment les Canadiens peuvent économiser lorsqu’ils voyagent

Au milieu de la rafale d’emballage et de préparation avant les vacances, il est facile d’oublier les considérations sur la meilleure façon de payer pour les choses à l’étranger. Mais à une époque de forte inflation, les questions sur les cartes à utiliser, le montant d’argent local à retirer et les services de conversion de devises à éviter sont particulièrement précieuses.

Voici ce qu’il faut savoir lorsque vous cherchez des méthodes rentables pour dépenser de l’argent à l’étranger.

Le meilleur scénario consiste à utiliser une carte de crédit, a déclaré Hayley Berg, économiste en chef de la société montréalaise de données sur les voyages Hopper.

Ils ne sont pas acceptés dans tous les stands en bordure de route ou dans les bars de l’arrière-pays, mais ils sont largement utilisés dans la plupart des pays, en particulier dans les villes et autres destinations touristiques populaires.

Chaque achat par carte de crédit comprend des frais de transaction à l’étranger, généralement d’environ 2,5 %. Finalement, cela peut peser sur le portefeuille, mais c’est inférieur à la plupart des frais de guichet automatique et de carte de débit, a déclaré Berg. Si une facture de bistrot de 76 euros se convertit en 100 $ – ce qu’elle a fait jeudi – le client serait facturé 102,50 $.

Plusieurs fournisseurs de cartes de crédit proposent des transactions à l’étranger sans frais. Celles-ci sont fournies via des «cartes de voyage», notamment la carte Visa Infinite Passeport de la Banque Scotia, la carte Mastercard HSBC World Elite et la carte Mastercard Brim.

“Habituellement, les gens vont avec ce qu’ils ont. Ce n’est que si vous voyagez beaucoup que cela commencera à s’accumuler”, a déclaré Richard Vanderlubbe, PDG de l’agence de voyages Tripcentral.ca, qui recommande les cartes de voyage uniquement aux voyageurs d’affaires et aux habitués. touristes.

Les cartes de crédit ont également un taux de conversion de devise – pour reconvertir l’achat à l’étranger dans votre devise nationale – qui est légèrement supérieur au taux “interbancaire” officiel. Mais les sociétés de cartes de crédit offrent généralement les meilleurs tarifs à la consommation par rapport aux guichets automatiques ou aux échanges d’espèces, a-t-il déclaré.

Souvent, les clients ont le choix au point de vente de payer en dollars canadiens ou dans la devise locale.

“Choisissez toujours d’être facturé dans la devise du pays dans lequel vous vous trouvez. Vous paierez des taux de conversion et des frais de transaction élevés s’ils sont convertis en devise canadienne”, déclare le gouvernement fédéral sur son site Web de voyage.

Cependant, l’argent liquide a également un rôle à jouer.

“Vous aurez besoin d’argent pour les taxis, pour les pourboires, potentiellement, pour un café avec un café et un croissant”, a déclaré Jill Wykes, rédactrice en chef de Snowbird Advisor, une ressource en ligne pour les Canadiens hivernant à l’extérieur du pays.

N’en portez pas trop. Les cartes sont plus sûres “que de se promener avec une tonne d’argent en poche”, a-t-elle noté.

Avant le départ, Berg suggère de commander des factures étrangères auprès de votre banque que vous pourrez retirer en agence dans les jours qui suivent.

“Beaucoup de destinations européennes dépendent davantage du papier ou des pièces de monnaie que nous en Amérique du Nord”, a-t-elle déclaré.

Vous n’avez pas besoin de trois semaines de pesos, de livres ou de billets verts, mais juste assez pour durer quelques jours et éviter “tous ces frais de nickel et de dime” dus aux visites répétées aux guichets automatiques, a déclaré Vanderlubbe. C’est aussi une corvée coûteuse de convertir des pièces étrangères en devises canadiennes une fois de retour chez vous.

Après les cartes de crédit, les guichets automatiques offrent généralement le meilleur taux, qui est à son tour inférieur à un simple échange d’espèces. Cependant, en plus des frais de conversion – souvent entre 1% et 3% – les retraits incluront probablement des frais de guichet automatique d’environ 3 $ à 6 $ ainsi que des frais de votre banque pour l’utilisation d’un guichet automatique en dehors de son réseau.

La Banque Scotia et Tangerine présentent une sorte d’exception. Ils font partie de la Global ATM Alliance, un réseau de grandes banques, dont BNP Paribas en France et Deutsche Bank en Allemagne, qui suppriment les frais pour les retraits aux guichets automatiques des terminaux de l’autre dans plus de 30 pays et territoires, de l’Australie à l’Espagne.

Quoi qu’il en soit, essayez d’éviter les guichets automatiques et les bureaux de change dans les aéroports et les hôtels, a averti Vanderlubbe.

“Si vous êtes en croisière, si vous allez au casino, c’est là que tout à coup les frais de guichet automatique sont horribles”, a-t-il déclaré. “Vous payez pour plus de commodité.”

Les grandes banques locales ont probablement les frais de guichet automatique les plus bas, a-t-il ajouté.

Avant de se rendre à l’aéroport, les voyageurs doivent vérifier en ligne si leur banque et leur fournisseur de carte de crédit recommandent de les informer qu’ils seront à l’extérieur du pays. Parmi les six grandes banques du Canada, seule la Banque Nationale recommande encore l’avis de voyage. Les voyageurs doivent également s’assurer que leurs informations personnelles sont à jour au cas où leur institution financière tenterait de communiquer avec eux au sujet d’une transaction suspecte.

“La pire chose que vous puissiez faire, c’est que vous arrivez quelque part et que vous ne pouvez pas utiliser votre carte”, a déclaré Vanderlubbe.

Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 18 août 2022.