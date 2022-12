Taureau avec une croissance musculaire illimitée étourdit Internet

Une vidéo d’un taureau a stupéfié Internet en raison d’une anomalie génétique qui lui a laissé un corps musclé bizarre. La race bovine est née avec une mutation qui entraîne une croissance musculaire bizarre. “C’est un taureau né sans myostatine, l’absence de myostatine permet une croissance musculaire sans restriction, ce qui entraîne la formation de bêtes comme celle-ci”, lire la légende partagée par le compte Twitter Historic Vids. Les trois premières secondes de la vidéo montrent le taureau marchant dans les rues, entouré de gens. Vers la fin, on voit un homme déployer toutes ses forces pour pousser le taureau, mais celui-ci ne bouge pas d’un pouce.

Voir la vidéo:

Il s’agit d’un taureau né sans myostatine, l’absence de myostatine permet une croissance musculaire sans restriction, ce qui entraîne la formation de bêtes comme celle-ci. pic.twitter.com/RbHhsLtYo6— Vidéos historiques (@historyinmemes) 7 décembre 2022

La vidéo a recueilli plus de 3,9 millions de vues à ce jour. Les utilisateurs sont stupéfaits après avoir regardé cette vidéo. Un utilisateur confus a écrit: “Je ne comprends pas, est-ce que c’est naturellement cultivé comme ça ou non?”

Je ne comprends pas, c’est cultivé naturellement comme ça ou pas ?— Shinei Nouzen (@SN_Undertaker) 7 décembre 2022

Un autre utilisateur a partagé plus d’informations à ce sujet. “Pour ceux qui se demandent, il s’agit d’une mutation naturelle et est également appelée” double musculation “. Il s’agit en fait d’une caractéristique de race pour les bovins bleus belges.

Pour ceux qui se demandent, il s’agit d’une mutation naturelle et est également appelée “double musculation”. Il s’agit en fait d’une caractéristique de race pour les bovins bleus belges.— c’est quoi la merde (@twiddledumbbb) 7 décembre 2022

Un troisième utilisateur a écrit: “Cela semble déchirant… probablement douloureux et très probablement dû à notre ingénierie génétique égoïste.”

Cela semble déchirant .. probablement douloureux et très probablement dû à notre ingénierie génétique égoïste. – Simone aLeesa (@ Simspice1) 7 décembre 2022

Plus tôt, un taureau a provoqué le chaos de la circulation sur l’autoroute la plus fréquentée d’Écosse à Glasgow après s’être échappé d’un champ. La police écossaise a rapidement averti les automobilistes sur l’autoroute M8 de s’attendre à des retards à la suite de l’incident. Cependant, il semble que non seulement l’incident, mais aussi le nom du taureau, fassent sensation sur Internet. Le vendredi 21 octobre, le taureau, connu sous le nom de «Lover Boy», s’est approché de la M8 près de la jonction 30 à Craigton. Des agents de la police routière ont été dépêchés sur les lieux près de l’aéroport de Glasgow, mais malgré l’appel du nom de Lover Boy sur l’étiquette, il a refusé de bouger.

Sur la photo, le taureau broute au bord de la route. L’étiquette d’oreille en métal qui lit «Lover Boy» est également perceptible. La légende de la photo du taureau sur Twitter se lit comme suit : “Des officiers de Glasgow RP assistent ce taureau qui a réussi à se promener sur la M8 près de J30”.

Depuis que le message a été partagé en ligne, il a reçu plusieurs commentaires intéressants.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici