Taurean Blacque, acteur de “Hill Street Blues”, est mort à 82 ans

Taurean Blacque, acteur nominé aux Emmy Awards et vedette de l’émission à succès des années 80 “Hill Street Blues”, est décédé. Il avait 82 ans.

Blacque est décédé à la suite d’une brève bataille contre une maladie non divulguée, a annoncé jeudi sa famille.

Né et élevé dans le New Jersey, Blacque a commencé à étudier le théâtre à New York, où sa formation l’a aidé à décrocher de petits rôles dans de nombreuses émissions de télévision populaires, notamment “Sanford and Son”, “The Bob Newhart Show”, “Good Times”, “Taxi ” et ” Que se passe-t-il !! “

Alors que Blacque a connu le succès en tant que star invitée, son plus grand rôle à la télévision est venu lorsqu’il a été choisi pour le détective Neal Washington dans “Hill Street Blues”. Washington était un joueur de football qui a subi une blessure mettant fin à sa carrière avant de décider de rejoindre la police.

Blacque a dépeint le détective streetwise pendant sept saisons de 1981 à 1987, toute la série. Il a eu tellement de succès dans le rôle qu’il a obtenu une nomination aux Emmy Awards en 1981, mais a fini par perdre le prix au profit de l’une de ses co-stars qui était également dans sa catégorie.

Deux ans après la fin de “Hill Street Blues”, Blacque décroche un rôle dans une autre émission de télévision à succès. Il a joué le rôle de Henry Marshall dans le feuilleton “Generations” de NBC pendant 102 épisodes de 1989 à 1991.

L’émission, qui portait sur l’intégration d’une famille noire et d’une famille blanche, mettait en vedette Vivica A. Fox et Kelly Rutherford. À cette époque, Blacque s’est également impliqué dans l’Atlanta Black Theatre Company et le Black Theatre Festival en Caroline du Nord et a commencé à apparaître dans des spectacles sur scène.

Outre ses réalisations dans sa carrière, Blacque était fier de ses enfants. En tant que grand partisan de l’adoption, l’acteur a eu deux fils biologiques, puis a adopté 11 enfants, devenant plus tard le porte-parole du service d’adoption du comté de Los Angeles. Il a même été demandé par le président George HW Bush d’être le porte-parole national pour l’adoption en 1989.

Blacque laisse dans le deuil 12 enfants, 18 petits-enfants et deux arrière-petits-enfants.

