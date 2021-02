NEW YORK: Diana Taurasi reste à Phoenix tandis qu’Alysha Clark traverse le pays pour rejoindre les Washington Mystics.

Les deux ont signé des contrats pluriannuels lundi, le premier jour où les agents libres de la WNBA pourraient officiellement signer des accords. Candace Parker a également signé avec le Sky, rentrant chez elle à Chicago après avoir passé toute sa carrière à Los Angeles depuis qu’elle a été repêchée en 2008.

Contrairement à Parker, il n’y avait aucune attente réelle que Taurasi, âgée de 38 ans, quitte l’équipe qui l’a repêchée n ° 1 en 2004.

Comme je l’ai déjà dit, tant que Diana veut jouer dans la WNBA, nous la voulons dans un uniforme de Mercury. Elle est le cœur de notre franchise, le premier visage de notre Mount Rushmore, la meilleure gagnante et la meilleure concurrente du jeu féminin », a déclaré le directeur général de Mercury, Jim Pitman. «La trajectoire de notre organisation a changé le jour où nous l’avons rédigée il y a 17 ans, et nous sommes ravis qu’elle soit là dans le futur.

Clark a aidé le Seattle Storm à remporter un titre la saison dernière, son deuxième avec la franchise.

Alysha Clark est l’ultime compétitrice et gagnante. Elle est capable d’avoir un impact sur le jeu des deux côtés du terrain et de fournir un leadership incroyable dans les vestiaires, a déclaré l’entraîneur des Mystics et directeur général Mike Thibault. Il n’y a pas beaucoup de joueurs aussi respectés dans la ligue qu’elle. Elle contribue à chaque phase du jeu en tant que joueur de l’équipe All-Defensive Team, leader de la ligue au tir à 3 points, formidable passeur et menace post-up. Elle correspond parfaitement à notre style de jeu. Ses nouveaux coéquipiers et son personnel sont ravis de se retrouver bientôt sur le terrain avec elle!

Elle vient de remporter l’une de ses meilleures saisons, avec une moyenne de 10 points, 2,7 passes décisives et 1,5 interceptions et un tir à 55,8% sur le terrain. Clark a également mené la WNBA avec un pourcentage de placement de 3 points (52,2) pour la deuxième saison consécutive.

L’amour que j’ai reçu depuis que j’ai pris ma décision a été vraiment incroyable. Le changement n’est jamais facile, mais avoir des coéquipiers et une organisation enthousiastes à l’idée de vous voir rejoindre leur famille améliore les choses, a déclaré Clark. J’ai vraiment hâte d’explorer DC et de créer de nouveaux souvenirs avec mes coéquipiers et les fans!

Parmi les autres mouvements de lundi, Cheyenne Parker a signé avec Atlanta et Jantel Lavender avec l’Indiana Fever. Le Minnesota a signé Kayla McBride et Natalie Achonwa tandis que Las Vegas a re-signé Dearica Hamby, la sixième femme de l’année en titre.

Cheyenne Parker vient de terminer une saison en carrière au cours de laquelle elle a récolté en moyenne 13,4 points, 6,4 rebonds et 1,3 interceptions par match pour Chicago. Elle a commencé 13 des 20 matchs auxquels elle a joué.

Nous avons ciblé Cheyenne pour deux raisons: une, sa capacité à terminer sur le bord, et deux, sa capacité à renverser le 3, a déclaré l’entraîneur d’Atlanta Nicki Collen. Cheyenne a montré une croissance dans son jeu année après année et nous pensons que cela ne fera que continuer à s’améliorer. Sa ténacité, son désir de compétitionner et son attitude joyeuse ne feront que renforcer notre alignement. Je suis ravi qu’elle ait choisi Atlanta.

La lavande a été acquise par le Fever via le commerce de Chicago le 28 août, avec des choix de deuxième et troisième ronde lors du repêchage de cette année.

Nous sommes extrêmement heureux d’accueillir officiellement Jantel dans notre équipe, a déclaré le vice-président des opérations de basket-ball et directeur général de l’Indiana, Tamika Catchings. Son expérience au sein d’équipes de calibre championnat et l’énergie qu’elle incarne à la fois sur et hors du sol seront vitales pour notre équipe.

L’attaquant de 6 pieds 4 pouces a subi une opération au cinquième métatarsien du pied gauche avant la saison dernière et a raté l’année. Elle a signé un accord pluriannuel lundi.

Allisha Grey a re-signé avec les Dallas Wings. Gray a été la recrue de l’année de la ligue en 2017. Elle a en moyenne un sommet en carrière de 13,1 points la saison dernière. Seattle ramène également le garde Epiphanny Prince.

