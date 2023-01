Taulia Tagovailoa de retour dans le Maryland la saison prochaine

Taulia Tagovailoa a annoncé mercredi qu’il retournait dans le Maryland pour jouer la saison prochaine.

Tagovailoa, qui détient une multitude de records de réussite scolaire, tentera d’aider les Terrapins à poursuivre leur récente ascension sous la direction de l’entraîneur Michael Locksley. Le Maryland a remporté des matchs de bowling chacune des deux dernières saisons après avoir terminé sous la barre des 0,500 lors des six précédentes.

“Mon objectif en venant dans le Maryland était d’aider l’entraîneur Locksley à transformer ce programme”, a déclaré Tagovailoa. “Après avoir remporté des matchs de bowling consécutifs, je pense que les choses vont dans la bonne direction. Mais nous n’avons pas encore terminé. Je n’ai pas encore terminé.”

Les Terps sont allés 8-5 la saison dernière et étaient compétitifs contre le Michigan et l’Ohio State. Tagovailoa, le frère du quart-arrière des Dolphins de Miami Tua Tagovailoa, a stabilisé la position de QB au Maryland. Il détient les records de carrière du programme pour les passes de verges, les achèvements, le pourcentage d’achèvement, les passes de touché et l’infraction totale.

Il détient également des records d’une saison pour les passes de verges, les achèvements, le pourcentage d’achèvement et les passes de touché.

Le Maryland revient également le porteur de ballon hors concours Roman Hemby et l’ailier rapproché Corey Dyches, bien que le receveur large Rakim Jarrett ait décidé de participer au repêchage de la NFL.

Reportage de l’Associated Press.

