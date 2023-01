Tatyana Ali, star de “Fresh Prince”, rejoint la saison 2 de “Bel-Air”

Bel Air DOS

Après avoir relevé la barre des redémarrages alimentés par la nostalgie, Peacock’s Bel Air revient pour la saison 2 où Will (Banques Jabari) se retrouve à la croisée des chemins entre une nouvelle figure qui remet en question ce qu’il a appris à Bel-Air et sa vie familiale avec la famille Banks qui travaille à reconstruire la confiance qui a été brisée à la fin de la saison dernière.

Les fans peuvent également s’attendre à voir la star de “Fresh Prince” Tatiana Ali faire une apparition récurrente dans la série à succès qui fait monter les enchères dans la bande-annonce de la saison 2 dont vous pouvez profiter ci-dessous:

Avec Michel EalyLa femme de chuchotant un personnage apparemment à l’écart, nous verrons tante Viv et oncle Phil concilier mariage et famille tout en forgeant leur propre cheminement de carrière et en se reconnectant aux choses qui sont importantes pour eux.

Avec Hilary montant dans la célébrité des influenceurs, il sera intéressant de voir comment cela affecte son baeship florissant avec Jazz.

Et, espérons-le, nous verrons plus de missions d’agent secret de Double-0 Geoffrey en tant que personnage réinventé le plus intrigant de la série.

“Mec, ça fait tellement de bien d’être de retour !” a déclaré le producteur exécutif Morgan Cooper. “La réponse des fans lors de la première saison a été électrisante, et nous ne pourrions être plus ravis que Carla Waddles prenne les rênes en tant que showrunner pour la saison deux. Elle a une perspective et une voix incroyables qui sautent de la page et défient notre incroyable distribution d’aller encore plus loin dans leurs parcours de personnages. L’avenir de notre émission est prometteur et j’ai hâte que les fans voient ce qui attend la famille Banks dans la saison deux. TOUT LE MONDE est prêt à monter de niveau dans ce nouveau chapitre, en particulier Will, qui est déterminé à devenir son propre homme après les retombées avec Lou et la famille Banks lors de la finale de la saison 1. Les thèmes de la confiance, de la fierté et de l’ambition sont au premier plan, et tous nos personnages se retrouvent à un carrefour unique qui changera leur vie.

Bel Air La saison 2 sera diffusée exclusivement sur Peacock le 23 février avec de nouveaux épisodes diffusés chaque semaine le jeudi.