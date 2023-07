Tatum O’Neal veut réparer sa relation avec son père après son overdose mortelle : « Il me manque terriblement »

À la suite de son expérience de mort imminente il y a trois ans, Tatum O’Neal cherche à reconstruire sa relation avec son père, Ryan O’Neal.

Dans une nouvelle interview avec The Hollywood Reporter, O’Neal a partagé son récent voyage renouant avec son père.

S’exprimant avant leurs retrouvailles, O’Neal a déclaré au point de vente : « Je pense qu’il s’est un peu amélioré dans sa vie », ajoutant : « Je veux dire, c’est un homme incroyable, mon père, et il me manque terriblement. »

Lorsqu’on lui a demandé si elle lui avait pardonné des choses dont elle l’avait accusé dans le passé, y compris des abus physiques et émotionnels, elle a répondu : « Je ne veux pas qu’il meure. Je l’aime. J’aime mon père. Je veux dire, j’ai eu une vie difficile avec mon père, mais je l’aime toujours. »

Avant la réunion, O’Neal a partagé la dernière fois qu’ils se sont vus en 2020, peu de temps après son surdose d’analgésiques, d’opiacés et de morphine, qui a provoqué un accident vasculaire cérébral qui l’a mise dans le coma pendant six semaines et l’a laissée avec persistance aphasie, ce qui affecte sa capacité à parler, lire et écrire.

Son fils Sean, avec son ex-mari John McEnroe, a partagé une publication sur les réseaux sociaux de ce moment en 2020, mais n’a pas révélé son état à l’époque.

La photo montrait O’Neal, son père Ryan et ses trois enfants avec McEnroe – Sean, Kevin et Emily – ensemble. Selon le Hollywood Reporter, c’était la première fois qu’ils voyaient leur grand-père en 17 ans.

Après avoir rencontré son père en avril, O’Neal a déclaré au point de vente que « ça s’est très bien passé » et « il était vraiment triste. Triste pour son frère. » (Le frère de Ryan et l’oncle de Tatum, l’acteur Kevin O’Neal, est décédé en janvier de cette année.)

O’Neal a dit qu’ils ne parlaient pas beaucoup, « Mais il y avait du bonheur. J’ai vu qu’il prenait un café, et j’ai dit, ‘Je veux du café.’ Il me posait des questions sur moi, et j’ai dit : « J’ai mal au dos. Mais j’essaie tellement fort. Je suis en vie. » Mais ensuite, quand j’ai essayé de lui envoyer un texto il y a deux jours pour voir si je pouvais revenir en arrière, il ne m’a pas rappelé. Alors ça devient un peu bizarre, malheureusement.

Elle a partagé une photo qu’ils ont prise ensemble lors de cette réunion sur ses réseaux sociaux en avril, lui souhaitant un joyeux anniversaire.

O’Neal et son père ont eu une relation instable depuis son enfance.

À seulement 10 ans, O’Neal a remporté l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour son rôle dans « Paper Moon », aux côtés de son père.

« Il m’aimait, mais il me détestait ensuite, parce que j’ai remporté l’Oscar », a déclaré O’Neal au point de vente à propos de sa relation avec son père après la victoire.

Ryan lui-même a admis que c’était un problème dans une interview de 2009 avec Vanity Fair, disant : « Tout le monde détestait tout le monde à cause de cet Oscar. »

La mère d’O’Neal, Joanna Moore, a eu la garde d’elle et de son jeune frère Griffin pendant un certain temps jusqu’à ce que ses problèmes de drogue et d’alcool deviennent trop importants et que les enfants partent vivre avec Ryan.

Dans The Hollywood Reporter, O’Neal a réitéré les affirmations qu’elle a faites dans le passé au sujet des abus de Ryan et aurait couché avec son amie, Melanie Griffith, alors âgée de 18 ans.

Elle a également parlé de sa toxicomanie et de ses idées suicidaires avant son surdosage en 2020.

« J’ai continué à vouloir tomber [the building] et mourir », se souvient-elle.

Puis elle est tombée malade du COVID et son état était si grave qu’elle a pris, de son propre aveu, trop de pilules.

« J’ai eu des problèmes de drogue pendant de nombreuses années », a déclaré O’Neal. « Mais j’ai dépassé mes médicaments, c’est sûr. Et c’est tout. Je me suis endormi. C’est ce qui s’est passé. »

Depuis lors, la star de « Bad News Bears » s’est lentement rétablie, travaillant à l’amélioration de sa santé physique et mentale.

« Cela a été difficile », a déclaré O’Neal. « J’ai eu du mal avec beaucoup de choses. J’ai eu une vie très difficile. Pas une vie facile. Il y a eu des choses incroyables et des choses vraiment effrayantes. »