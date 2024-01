Tatum O’Neal ému par le service commémoratif de Ryan O’Neal | Divertissement

Tatum O’Neal a pleuré “très fort” avant le service commémoratif de son père.

La star de 60 ans a eu une relation mouvementée avec Ryan O’Neal, mais ils ont réconcilié leurs différences avant son décès en décembre à l’âge de 82 ans, et l’actrice de “Paper Moon” a admis qu’il était inhabituel qu’elle se sente aussi émue à l’avance. de la célébration de l’événement de la vie, samedi (27.01.24), qui a eu lieu au DGA Theatre Complex à Hollywood.

Elle a déclaré à ‘Entertainment Tonight’ : “C’est une très belle chose. J’aime vraiment mon père.

“En fait, j’ai pleuré ce matin, ce qui est rare, vous savez. En fait, j’avais arrêté de pleurer toute ma vie, et j’ai pleuré très fort ce matin. C’était magnifique. J’aime mon père, toujours.”

Le père de l’actrice de “Rescue Me” a toujours “représenté le monde” pour elle.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle dirait à Ryan si elle pouvait lui parler une dernière fois, elle a répondu : “Je t’aime, papa. Je l’ai toujours fait et je le ferai toujours.

“Tu représentais le monde pour moi.”

Tatum appréciera toujours de travailler avec Ryan sur leur film “Paper Moon” de 1974, pour lequel elle est devenue la plus jeune actrice à remporter un Oscar à seulement 10 ans.

Elle a déclaré : “C’était fantastique.”

Tatum avait précédemment admis qu’elle se sentait “très chanceuse” d’avoir “terminé en si bons termes”.

Elle a déclaré à PEOPLE: “Je ressens une grande tristesse avec le décès de mon père. Il représentait tout pour moi. Je l’aimais beaucoup et je sais qu’il m’aimait aussi. Il me manquera pour toujours et je me sens très chanceuse que nous ayons terminé sur une si bonne note. termes.”

L’actrice avait précédemment affirmé que leurs difficultés provenaient de sa victoire aux Oscars.

Elle a déclaré au Hollywood Reporter : “Il m’aimait, mais ensuite il me détestait parce que j’avais gagné l’Oscar. Bizarre [stuff] arrivé. Cela est allé dans la mauvaise direction vers le bonheur. »

En juillet 2023, avant sa première rencontre avec son père depuis septembre 2020, Tatum a ajouté : “Mon père et moi allons avoir une conversation. Nous allons juste parler. J’espère que ça marchera. Nous verrons.” Je prie pour que ce soit le cas.

“Je pense qu’il s’est un peu amélioré dans sa vie. Je veux dire, c’est un homme incroyable, mon père, et il me manque terriblement.

«Je ne veux pas qu’il meure. Je l’aime. J’aime mon père. Je veux dire, j’ai eu une vie difficile avec mon père, mais je l’aime toujours.

S’exprimant sur la série documentaire “Ryan et Tatum : Les O’Neals”, Ryan a déclaré : “J’avais ce truc particulier dans “Paper Moon”, et c’est que le réalisateur a insisté sur le fait qu’elle n’était pas ma fille. Le réalisateur a insisté sur le fait que mon personnage ” Moïse, n’a jamais pensé une seconde que c’était sa fille. Il voulait donc que je m’assure que je ne la considérais pas comme ma fille. Et peut-être que cela ne s’est jamais dissipé. “