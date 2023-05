Tatum marque 33 buts, les Celtics évitent l’élimination en battant Heat 116-99 dans le match 4

MIAMI (AP) – En baisse de neuf au début du troisième quart, en baisse de 3-0 dans la série, les Celtics de Boston savaient que leur saison était complètement au bord du gouffre.

Trois minutes plus tard, tout semblait différent.

Jayson Tatum a récolté 33 points et 11 rebonds, Jaylen Brown a ajouté 17 points et les Celtics ont évité l’élimination en finale de la Conférence Est en s’enfuyant en seconde période pour battre le Miami Heat 116-99 lors du match 4 mardi soir.

« Nous essayions juste de sauver notre saison », a déclaré Tatum.

Ils ont certainement trouvé un moyen de le faire. Les deux grandes différences: un avantage de 30 points pour les Celtics sur 3 points et une course de 18-0 dans cette poussée de trois minutes au troisième quart qui a changé le jeu et – espèrent-ils – pourrait finir par changer la série.

« Nous ne pouvons pas nous détendre », a déclaré l’entraîneur des Celtics, Joe Mazzulla. « Nous devons garder le même niveau d’intensité, le même état d’esprit, la même concentration lors du prochain match. »

Derrick White a marqué 16 points, Grant Williams en a eu 14, Al Horford en a ajouté 12 et Marcus Smart a marqué 11 pour les Celtics, qui traînent toujours la série 3-1 – mais l’ont renvoyé à Boston pour un match 5 jeudi.

Jimmy Butler a marqué 29 pour Miami, qui a été surclassé 48-22 en 14 minutes qui ont complètement renversé le jeu – et peut-être la série. Boston aurait également le match 7 sur son sol s’il peut continuer à prolonger cette série.

« Ce soir, nous avons joué avec rythme, but », a déclaré Tatum. « Nous recevions des arrêts. Nous sortions en transition. Vous voyez des lay-ups et des lancers francs, les sauts commencent à se sentir beaucoup plus faciles.

Gabe Vincent a marqué 17 pour Miami, Caleb Martin en avait 16 et Bam Adebayo en a ajouté 10. Le Heat a tiré 8 pour 32 sur 3 points, tandis que Boston avait 18 pour 45.

Aucune équipe dans l’histoire de la NBA n’a jamais réussi à surmonter un déficit de 3-0 dans une série au meilleur des sept ; 150 ont essayé, 150 ont échoué.

Mais les Celtics se sont donné de l’espoir.

« Nous n’avons pas vraiment le choix », a déclaré Mazzulla. « C’est faire ou mourir. Faut se serrer les coudes. »

Le Heat a mené jusqu’à neuf points dans le premier quart, a conservé la tête pendant la majorité de la première mi-temps et a de nouveau gagné neuf points lorsque Max Strus s’est connecté sur un 3 points au début du troisième quart.

C’était le moment où la saison de Boston était en jeu.

Et les Celtics ont répondu – le plus catégoriquement.

La course de 18-0 a fait passer Boston de neuf à neuf, un énorme revirement qui a pris 3 minutes et 3 secondes. Les Celtics étaient 6 sur 7 du sol pendant la course, 4 sur 4 sur 3 points, Tatum avait neuf des 18 points et juste comme ça les champions en titre de l’Est – qui ont remporté trois matchs éliminatoires à domicile à Miami l’année dernière. séries éliminatoires – roulaient à nouveau.

« Nous disons toujours que le dernier à obtenir est le plus difficile à obtenir », a déclaré Adebayo. « Je savais qu’ils seraient désespérés. »

Miami est arrivé à moins de quatre à la fin du troisième, seulement pour voir une autre poussée ultra-rapide des Celtics – cette fois, sept points sans réponse en 40 secondes. L’avantage de Boston était de 88-79 avant le quatrième, après avoir remporté le troisième quart 38-23, avec 21 de ces points sur 3 points.

Les Celtics ont gardé l’avantage jusqu’à la fin.

« Ils nous ont eu ce soir », a déclaré l’entraîneur du Heat Erik Spoelstra. « Vous devez leur en donner le mérite. Il n’y a aucun doute là-dessus. Il n’y a aucun doute là-dessus. Nous ne nous posons pas la question. Ils méritaient de gagner ce soir. Nous devons nous regrouper et nous préparer pour une belle opportunité à Boston.

CONSEILS

Celtics: Le deuxième 3 points de la soirée de Tatum était le 220e de sa carrière en séries éliminatoires, dépassant Paul Pierce pour le plus dans l’histoire des séries éliminatoires des Celtics. … La dernière séquence de quatre défaites consécutives de Boston remonte à mai 2021, à la fin de la saison régulière 2020-21. … Le sauteur de Tatum avec 9:22 à jouer a mis Boston en sept, a arrêté une poussée de chaleur – et était son premier panier au quatrième quart de la série.

Heat: Vincent est parti au début du quatrième quart après s’être tordu la cheville gauche. … Miami visait sa première séquence de cinq victoires consécutives de la saison – pas les séries éliminatoires, toute la saison. Sa plus longue séquence de victoires de la saison régulière a été de quatre matchs, en décembre.

MISE À JOUR HERRO

Le garde de la chaleur Tyler Herro, qui s’est cassé la main droite lors du premier match du premier tour à Milwaukee, a retiré son attelle et reprend les entraînements. « Il commence le processus », a déclaré Spoelstra. « Il n’y a pas de calendrier. Mais il a l’attelle et il est capable de faire de la balle et du tir.

MONTRE CELEB

Parmi les célébrités dans la foule: le champion de la PGA Brooks Koepka (qui était également à la victoire des Panthers de la Floride lors du match 3 de leur série de finales de la Conférence de l’Est contre la Caroline mardi soir), le superfan de la NBA Jimmy Goldstein, les anciens coéquipiers des Yankees de New York Derek Jeter et Alex Rodriguez et l’acteur Jeremy Piven.

Tim Reynolds, l’Associated Press