BOSTON: Jayson Tatum a encaissé dans une chute, feu vert à 3 points dans la dernière seconde, et Giannis Antetokounmpo a raté le lancer franc égalisateur potentiel avec 0,4 seconde à jouer, permettant aux Celtics de Boston de s’échapper avec une victoire de 122-121 sur les Milwaukee Bucks mercredi soir lors de l’ouverture de la saison des équipes.

Tatum a marqué 30 points et Jaylen Brown 33 pour Boston, qui est entré au quatrième quart en tête de 17 points. Les Celtics traînaient 120-119 lorsque Tatum a dribblé le chronomètre de 8,9 secondes avant de lisser un 3 à arc élevé sur Antetokounmpo du côté gauche qui a embrassé le verre en descendant.

La passe inbounds qui a suivi a été lancée sur la jante et Antetokounmpo a tenté de la faire basculer, mais il a été victime d’une faute. Le joueur par excellence de la NBA en titre à deux reprises a réussi le premier tir, mais a fait rebondir le deuxième sur le devant de la jante.

Antetokounmpo a marqué 18 de ses 35 points au quatrième quart et Khris Middleton a récolté 27 points et 14 rebonds pour Milwaukee. Les Bucks ont eu le meilleur bilan de la NBA au cours de chacune des deux dernières saisons, mais n’ont pas réussi à sortir des finales de la Conférence Est.

Milwaukee menait par neuf points, 48-39, à mi-chemin du deuxième quart avant que Boston ne décroche 10 points consécutifs et 19 des 23 suivants. Boston menait 101-84 après trois, mais Antetokounmpo a dominé les Celtics 10-2 en deux minutes. à mi-chemin de la quatrième pour couper une avance de 10 points aux Celtics à 109-107.

TOMMY POINT

Les Celtics ont observé un moment de silence pour Tommy Heinsohn avant le match et ont joué une vidéo d’hommage à la première pause pour le joueur, l’entraîneur et le diffuseur qui était avec l’équipe pendant plus de 60 ans et ses 17 titres NBA.

Heinsohn, décédé le mois dernier à l’âge de 86 ans, a remporté huit championnats en neuf ans en tant que joueur des Celtics de 1956 à 1965. Il a remporté trois autres titres en tant qu’entraîneur et a été la quatrième personne intronisée au Temple de la renommée du basketball en tant que joueur et entraîneur.

Les Celtics ont abaissé huit de leurs bannières de championnat sur le court, choisissant celles qu’ils jugeaient avoir une signification particulière pour Heinsohn.

TIP-INS

Bucks: Grande acquisition hors saison Jrue Holiday a marqué 25 points pour les Bucks.

Celtics: Les nouveaux arrivants Jeff Teague a marqué 19 points en 25 minutes, et Tristan Thompson a récolté 12 points et huit rebonds.

SUIVANT

Bucks: Hébergez Golden State vendredi dans le deuxième des cinq matchs prévus de la NBA à Noël.

Celtics: Accueillez les Brooklyn Nets à Noël à 17 h. Ce sera le premier match de saison régulière de Kyrie Irvings à Boston depuis son départ des Celtics.

___

